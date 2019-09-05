Обзор практики Конституционного Суда РФ по налогам за 1-ое полугодие 2019 года

Обзор подготовлен налоговым консультантом, кандидатом юридических наук Юзваком М.В.

Общие вопросы

Определение от 26 марта 2019 г. № 816-О (Елисеев А.В.)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение исключает возможность получения по адвокатскому запросу сведений о факте наличия либо отсутствия у налогового органа информации о среднесписочной численности работников организаций без разглашения содержания указанных сведений.

Позиция Суда: Специальный правовой статус сведений, составляющих налоговую тайну, закреплен статьей 102 НК РФ исходя из интересов налогоплательщиков и с учетом соблюдения принципа баланса публичных и частных интересов в указанной сфере, поскольку в процессе осуществления налоговыми органами Российской Федерации своих функций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, в их распоряжении оказывается значительный объем информации об имущественном состоянии каждого налогоплательщика, распространение которой может причинить ущерб как интересам отдельных граждан, частная жизнь которых является неприкосновенной и охраняется законом, так и юридических лиц, чьи коммерческие и иные интересы могут быть нарушены в случае произвольного распространения в конкурентной или криминальной среде значимой для бизнеса конфиденциальной информации. Поэтому федеральный законодатель предусмотрел ограниченный режим доступа к такой информации путем установления исчерпывающего перечня субъектов, обладающих в силу закона правом обращения к налоговым органам за предоставлением сведений, составляющих налоговую тайну, в указанных в законе целях. Адвокат не включен законодателем в число лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.

НК РФ предусмотрена обязанность организаций представлять в налоговый орган сведения о среднесписочной численности работников (пункт 3 статьи 80), а следовательно, это само по себе свидетельствует о том, что такие сведения должны быть в распоряжении налогового органа; кроме того, действующая редакция Налогового кодекса Российской Федерации исключает сведения о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", из перечня сведений, составляющих налоговую тайну (подпункт 9 пункта 1 статьи 102).

Определение от 26 марта 2019 г. № 815-О (ТОПАЗ)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение позволяет налоговому органу необоснованно отказывать в возврате суммы излишне уплаченного налога в случае непредставления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации за соответствующий налоговый период.

Позиция Суда: По смыслу положений НК РФ возврат налогоплательщику сумм излишне уплаченного налога невозможен без установления факта переплаты по налогу, которая, по общему правилу, может быть определена путем уточнения налогоплательщиком налоговых обязательств, заявленных им в ранее поданных налоговых декларациях (статьи 32, 78, 80, 81 и 88). В случае установления факта излишней уплаты налога, при наличии заявления налогоплательщика о его возврате, налоговый орган обязан в течение срока, установленного пунктом 6 статьи 78 данного НК РФ, осуществить возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при условии отсутствия у него налоговой задолженности, подлежащей зачету. Таким образом, оспариваемая норма НК РФ, направленная на регламентацию публично-правовой процедуры возврата из бюджета сумм переплаты по налогу в целях защиты законных интересов налогоплательщиков, сама по себе не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Налоговая и иная ответственность

Определение от 25 июня 2019 г. № 1581-О (Табацкая Е.В.)

Основание для обращения: Оспариваемые допускают следующие негативные последствия:

позволяют налоговому органу, пропустившему срок и возможность взыскания налоговой недоимки с организации-налогоплательщика без наличия уважительных причин, предъявлять гражданский иск к руководителю организации-налогоплательщика не в рамках Налогового кодекса Российской Федерации как специального закона, регламентирующего полномочия налогового органа в данной части, а в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации;

позволяют предъявлять гражданский иск в уголовном деле без учета положений пункта 1 статьи 200 ГК Российской Федерации, а также позволяют судам самостоятельно определять начало течения срока исковой давности;

позволяют взыскивать с руководителя организации-налогоплательщика не уплаченные налогоплательщиком налоги в полном размере - без учета того, что руководитель, являющийся физическим лицом, не может нести бремя налоговой ответственности в том же размере, что и организация - налогоплательщик;

позволяют судам не исполнять решения Конституционного Суда Российской Федерации.

Позиция Суда: В свете позиций Конституционного Суда Российской Федерации оспариваемые положения пункта 1 статьи 15, пункта 1 статьи 200 и статьи 1064 ГК Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и части второй статьи 44 УПК Российской Федерации, как не предполагающие привлечения к гражданско-правовой ответственности невиновных лиц и исчисления судом срока исковой давности без учета того, когда потерпевший узнал о наступлении имущественного вреда и кто является надлежащим ответчиком по иску о возмещении вреда, - исходя из того, что в случае осуждения физического лица за совершение налогового преступления надлежащий ответчик по иску о возмещении вреда может быть определен в рамках уголовного дела, - не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 26 марта 2019 г. № 818-О (Пак Ен Сук)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения допускают следующие негативные последствия:

взыскание с гражданина, занимавшего должность директора организации, вреда, причиненного налоговым преступлением, выразившимся в уклонении от уплаты налогов с организации, притом что эта организация не ликвидирована и последующие руководители также не исполнили обязанности налогового агента;

взыскание с физического лица налоговой задолженности юридического лица несмотря на отсутствие каких-либо требований уполномоченных органов в отношении организации.

Позиция Суда: С учетом правовой позиции, обязывающей суд на основе всестороннего и полного исследования доказательств, в том числе с учетом прекращения деятельности юридического лица - налогоплательщика, а также круга лиц, имевших фактическую возможность определять действия юридического лица, разрешить вопрос о наличии либо отсутствии состава гражданского правонарушения, оспариваемые законоположения, рассматриваемые как сами по себе, так и во взаимосвязи, не предполагают привлечения к гражданско-правовой ответственности невиновных лиц и не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы.

Обзор налоговых новостей за август 2019

НДС

Определение от 25 июня 2019 г. № 1519-О (Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами)

Основание для обращения: Заявитель отмечает, что приобретаемые им товары впоследствии перепродавались контрагентам с исчислением суммы налога на добавленную стоимость, а следовательно, он имел право на вычет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного ему поставщиками товара. В связи с этим заявитель считает, что оспариваемые нормы необоснованно лишают его права на налоговый вычет.

Позиция Суда: Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень операций, освобожденных от налогообложения (статьи 149 и 150), когда товар (работа, услуга) реализуется конечным потребителям без выставления им суммы налога на добавленную стоимость. Указанное регулирование следует рассматривать как способ предоставления участникам экономических отношений льгот при уплате налога на добавленную стоимость, направленных в том числе на создание благоприятных условий для развития той или иной сферы экономической деятельности. В таком случае цена товара (работы, услуги) для конечного потребителя снижается, а налогоплательщик относит долю "входного" налога на добавленную стоимость (налога, уплаченного им поставщикам) на свои расходы в части, приходящейся на такие операции (пункт 2 статьи 170). Как следует из буквального содержания пункта 2 статьи 171 НК РФ, законодатель связывает право налогоплательщика на вычет налога с наличием у него объекта обложения налогом на добавленную стоимость.

Определение от 25 апреля 2019 г. № 875-О

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения необоснованно лишают налогоплательщика права на вычет сумм налога на добавленную стоимость

Позиция Суда: Оспариваемые заявителем положения статей 149 и 170 НК РФ по своему содержанию не регулируют вопросы, связанные с реализацией налогоплательщиками права на вычет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных им стороной в сделке, и с учетом приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации сами по себе не могут расцениваться как нарушающие его конституционные права.

Определение от 26 марта 2019 г. № 811-О (Торговый Дом «Агроторг»)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения необоснованно лишают налогоплательщика возможности принять к вычету сумму налога, исчисленную с авансовых платежей в полном объеме.

Позиция Суда: Оспариваемый абзац первый пункта 6 статьи 172 НК РФ определяет момент, с которого налогоплательщик производит вычеты сумм налога, исчисленных с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом данное законоположение не предполагает преодоление косвенной природы налога на добавленную стоимость и отказ от переложения уплаченной суммы налога на конечного потребителя, а также умаление права налогоплательщика принять к вычету уплаченную ранее (после получения предоплаты) в бюджет сумму налога в полном объеме в случае завершения отгрузки поставляемых по предоплате товаров и уплаты причитающейся суммы налога в бюджет в полном объеме. Оспариваемое заявителем законоположение не предполагает необходимости излишней уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет в связи с реализацией товара с применением пониженной ставки налога путем удержания соответствующей разницы (между общей и пониженной ставкой налога), уплаченной в бюджет в момент получения аванса, и, следовательно, не может рассматриваться как затрагивающее его конституционные права в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 29 января 2019 г. № 230-О (Прикладная биотехнология)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение носит неопределенный характер и тем самым позволяет таможенному органу по истечении значительного периода после ввоза налогоплательщиком товара на территорию Российской Федерации отказывать в применении ставки 10 процентов по налогу на добавленную стоимость.

Позиция Суда: Оспариваемое заявителем положение статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, будучи направленным на реализацию конституционного предписания по установлению законно установленных налогов и сборов (статья 57 Конституции Российской Федерации) в части регламентации такого элемента налогообложения, как налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость, само по себе не носит неопределенного характера и не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя. Тем более что данная норма не регулирует вопросы осуществления таможенного контроля, в том числе в части сроков его проведения, который по общему правилу в силу положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза составляет три года после выпуска товаров в свободное обращение (статья 310), а также принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой, осуществляя организующее и регулирующее воздействие на общественные отношения, в том числе в сфере взимания с граждан и юридических лиц обязательных публичных платежей, государство осуществляет контрольную функцию, которая присуща всем органам государственной власти в пределах закрепленной за ними компетенции, что предполагает их самостоятельность при реализации этой функции и специфические для каждого из них формы осуществления (постановления от 1 декабря 1997 года N 18-П и от 18 июля 2008 года N 10-П).

Практика Верховного суда за 1 полугодие 2019

Налог на прибыль

Определение от 25 апреля 2019 г. № 876-О (123 авиационный ремонтный завод)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение ограничивает налогоплательщика в возможности учесть производственные затраты в качестве косвенных расходов по налогу на прибыль организаций

Позиция Суда: По смыслу положений статей 252, 318 и 319 НК РФ, налогоплательщик должен обосновать выбор в отношении расходов, формирующих в налоговом учете стоимость произведенной и реализованной продукции, притом что механизм распределения затрат на производство и реализацию должен содержать экономически обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом. Следовательно, налогоплательщик вправе отнести отдельные, связанные с производством товаров (работ, услуг), затраты к косвенным расходам, только если нет реальной возможности отнести их к прямым, применив экономически обоснованные показатели (письма Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2017 года N 03-03-06/1/81943, от 5 сентября 2018 года N 03-03-06/1/63428 и др.).

Определение от 28 февраля 2019 г. № 278-О (Компания «ЭКОПРОМСЕРВИС»)

Основание для обращения: Заявитель, ссылаясь на допущенные налоговым органом процедурные нарушения при проведении контрольных мероприятий, полагает, что оспариваемые законоположения позволяют налоговому органу произвольно лишать налогоплательщика права на учет убытка по налогу на прибыль организаций.

Позиция Суда: Что касается оспариваемых заявителем положений статей 283 и 313 НК РФ, то они служат нормативной основой для реализации налогоплательщиком права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций на документально подтвержденный и достоверный размер убытка, исчисленного в предыдущих налоговых периодах, т.е. позволяют на законных основаниях снижать налоговую нагрузку, а потому данные законоположения, как не предполагающие их произвольного применения, сами по себе также не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

НДФЛ

Определение от 29 января 2019 г. № 228-О (Нестерова Н.И.)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение в силу своей неопределенности позволяет произвольно лишить ее права на получение имущественного налогового вычета при продаже квартиры в законно установленном размере.

Позиция Суда: Пропорциональное распределение общего размера имущественного налогового вычета между сособственниками, исходя из размера их доли, не может рассматриваться как противоречащее Конституции Российской Федерации. В частности, такое нормативное регулирование, принятое федеральным законодателем в пределах его дискреционных полномочий в сфере налогообложения, соотносится с природой налога на доходы физических лиц как персонифицированного налога, рассчитываемого индивидуально по каждому налогоплательщику, исходя из его экономической деятельности (например, с учетом расходов по содержанию общего имущества соразмерно со своей долей и тому подобных обстоятельств).

Комментарий к налоговым спорам за июль 2019

Налог на имущество

Определение от 28 февраля 2019 г. № 277-О (Управляющая компания «Сибиряк»)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение позволяет лишать налогоплательщика права на освобождение от уплаты налога на имущество в отношении нежилого здания, имеющего высокий класс энергетической эффективности

Позиция Суда: Данное правовое регулирование, подлежащее применению в системной взаимосвязи, предполагает определение и документальное оформление показателей энергетической эффективности объектов имущества для целей освобождения от уплаты налога на имущество организаций (пункт 21 статьи 381 НК РФ), а следовательно, оспариваемое законоположение, устанавливающее налоговую льготу, само по себе не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя.

Определение от 28 февраля 2019 г. № 282-О (Энел Россия)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения ограничивают налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, в праве на льготу по налогу на имущество организаций.

Позиция Суда: Данное правовое регулирование, подлежащее применению в системной взаимосвязи, не носит произвольного характера, поскольку предполагает определение условий, при наличии которых налогоплательщики имеют право на льготу по налогу на имущество организаций в отношении указанных объектов. Следовательно, оспариваемые положения НК РФ, направленные на снижение налоговой нагрузки для отдельных категорий налогоплательщиков с учетом специфики их деятельности в области электроэнергетики, принимая во внимание имеющуюся у законодателя дискрецию при установлении налоговых льгот, сами по себе не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

Постановление от 15 февраля 2019 г. № 10-П (Низамова О.Ф.)

Основание для обращения: Статья 402 НК РФ позволяет субъекту Российской Федерации создавать условия для исчисления суммы налога на имущество физических лиц в повышенном размере (за счет более высокого диапазона ставок налога, рассчитываемых исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости). В результате этого на граждан возлагается непосильная налоговая нагрузка, а также нарушается принцип равенства в налогообложении, поскольку в других субъектах Российской Федерации налог на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости с применением более низких налоговых ставок.

Позиция Суда: Для недопущения существенного (во всяком случае - в два раза и более) различия в размере налога на имущество физических лиц (в отношении одного и того же объекта налогообложения за один и тот же налоговый период) в зависимости от разных показателей налоговой базы (инвентаризационной и кадастровой стоимости), а также соответствующих им размеров налоговых ставок, т.е. для недопущения ситуаций, свидетельствующих о несправедливом налогообложении имущества граждан, следует исходить из того, что, если применительно к конкретному налогооблагаемому объекту недвижимости уже установлена кадастровая стоимость, хотя она еще официально не используется в субъекте Российской Федерации для целей налогообложения, в качестве приемлемого правового инструмента может рассматриваться применение такой стоимости (в отсутствие установленных в надлежащем порядке фактов ее недостоверности) с учетом соответствующего размера налоговой ставки.

Дайджест налоговых новостей за август 2019

Земельный налог

Определение от 26 марта 2019 г. № 813-О (Спортивная школа)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение позволяет произвольно отказывать налогоплательщику в праве на применение льготы по земельному налогу.

Позиция Суда: При этом в качестве одного из оснований использования права на льготу - и для физических лиц, и для организаций - является документальное подтверждение такого права (пункт 10 статьи 396 в редакции, действовавшей до принятия Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 396-ФЗ). Указанное законоположение, не устанавливая какой-либо конкретный перечень документов, необходимых для подтверждения той или иной льготы по земельному налогу, позволяет налогоплательщику любыми имеющимися в его распоряжении документами подтвердить соответствующее право.

Определение от 26 марта 2019 г. № 820-О (Большие возможности)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения необоснованно лишают налогоплательщика права на применение пониженной ставки по земельному налогу,

Позиция Суда: Регулирование предполагает, что налогоплательщик должен использовать принадлежащий ему земельный участок в соответствии с тем видом разрешенного использования, который в установленном порядке определен в отношении земельного участка с отражением сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости. В ином случае с учетом принципа экономического основания налога создавались бы препятствия для определения объективных показателей элементов налогообложения, в том числе размера налоговой ставки, для целей исчисления и уплаты земельного налога. Кроме того, как ранее отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, при оценке возможности применения пониженной ставки земельного налога не может не учитываться целевое назначение земельного участка, являющегося объектом налогообложения (Определение от 8 ноября 2018 года N 2725-О).

Постановление от 28 февраля 2019 г. № 13-П (Парус)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение позволяет правоприменительным органам произвольно (не на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (государственном кадастре недвижимости) определять кадастровую стоимость, подлежащую учету при исчислении и уплате земельного налога.

Позиция Суда: Пункт 3 статьи 391 НК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не может служить основанием для возложения на налогоплательщика-организацию, добросовестно осуществившего исчисление и уплату земельного налога на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости (государственного кадастра недвижимости), предоставленных ему публичным субъектом с учетом решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, определившего кадастровую стоимость земельного участка в размере рыночной, неблагоприятных последствий в виде взыскания недоимки и пени по земельному налогу, связанных с применением данных о кадастровой стоимости, полученных в связи с проведением очередной государственной кадастровой оценки, сведения о которой отсутствовали в названном реестре по состоянию на 1 января соответствующего налогового периода.

НДПИ

Определение от 25 июня 2019 г. № 1517-О (Урал-Норд)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения содержат неопределенность в вопросе о том, какую продукцию и в какой момент признавать объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Позиция Суда: Правовое регулирование отношений, связанных с взиманием налога на добычу полезных ископаемых, осуществляется на основании норм главы 26 НК РФ. В силу пункта 1 статьи 336 НК РФ объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых - по общему правилу и при наличии иных юридически значимых оговорок - признаются, в частности, полезные ископаемые, добытые из недр. При этом правовое содержание понятия полезного ископаемого может определяться законодателем неодинаково в зависимости от специфики правового регулирования отношений, связанных с использованием природных ресурсов, содержащихся в недрах. Оспариваемые законоположения, конкретизируя в целях определенности налоговых отношений понятие полезного ископаемого, а также устанавливая порядок определения количества добытого полезного ископаемого, будучи направленными на возможность идентификации добытого минерального сырья, сами по себе не нарушают прав налогоплательщиков, являющихся пользователями недр.

УСН

Определение от 25 июня 2019 г. № 1514-О, № 1513-О, № 1512-О (Фирма ЖКХМ)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение в силу своей неопределенности позволяет в полном объеме включать собранные управляющими организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства денежные средства в состав доходов налогоплательщика.

Позиция Суда: Устанавливая в главе 26.2 НК РФ упрощенную систему налогообложения, федеральный законодатель предусмотрел, что при определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ (подпункт 1 пункта 1.1 статьи 346.15), в том числе доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров (подпункт 9 пункта 1 статьи 251). Таким образом, федеральный законодатель исключил из-под налогообложения те доходы, которые фактически не составляют экономической выгоды налогоплательщика, выступающего посредником, в том числе в части получения и передачи денежных средств, что в полной мере соответствует принципу экономической обоснованности налогообложения. В частности, к таким посредническим организациям могут быть отнесены и управляющие организации, если исходя из договорных обязательств их деятельность является посреднической, выполняемой по поручению собственников помещений в многоквартирном доме (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 03-11-06/2/40349, письмо Федеральной налоговой службы от 13 августа 2018 года N СА-4-7/15613@ и др.).

Определение от 28 февраля 2019 г. № 279-О (Вереск)

Основание для обращения: положения пункта 1 статьи 346.13 НК РФ не позволяют налогоплательщику, принудительно переведенному на общую систему налогообложения, воспользоваться правом на применение упрощенной системы налогообложения с того налогового периода, в котором он вновь стал отвечать необходимым для этого критериям.

Позиция Суда: НК РФ предусматривает заблаговременное (своевременное) уведомление налогового органа о намерении перейти на упрощенную систему налогообложения (подпункт 19 пункта 3 статьи 346.12, пункты 1 и 2 статьи 346.13). Данное условие связано в том числе с необходимостью обеспечения надлежащего администрирования налогов и сборов, а также полноты и своевременности их уплаты и само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 29 января 2019 г. № 229-О (Кашин А.Н.)

Основание для обращения: Пункт 1 статьи 346.11 НК РФ препятствует налогоплательщику реализовать свое право на выбор системы налогообложения, в частности на стадии проведения в отношении него налоговой проверки и рассмотрения его дела в суде.

Позиция Суда: В соответствии с пунктом 1 статьи 346.11 НК РФ переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется, по общему правилу, организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно. Следовательно, налогоплательщик - индивидуальный предприниматель вправе самостоятельно на основе собственной оценки своего экономического положения и характера осуществляемой им хозяйственной деятельности, а также преимуществ использования специального налогового режима принять решение о подаче уведомления в налоговый орган о переходе на упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном налоговым законодательством. Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает заблаговременное (своевременное) уведомление налогового органа о намерении перейти на упрощенную систему налогообложения (подпункт 19 пункта 3 статьи 346.12, пункты 1 и 2 статьи 346.13). Данное условие связано в том числе с необходимостью обеспечения надлежащего администрирования налогов и сборов, а также полноты и своевременности их уплаты и само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Патент

Постановление от 6 июня 2019 г. № 22-П (Глухов С.А.)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения носят неопределенный характер, поскольку не раскрывают содержания понятия "обособленный объект" для целей применения патентной системы налогообложения. При этом состоявшееся в его деле истолкование данного понятия исходя из количества договоров аренды нежилых помещений приводит к нарушению принципов равенства и экономического основания налога, поскольку налоговая нагрузка зависит в таком случае не от количества объектов недвижимости (помещений) или их площади, а исключительно от способа сдачи имущества в аренду (по одному договору или по нескольким договорам аренды) при сопоставимом финансовом результате. Данная неопределенность регулирования влечет возможность произвольного начисления налогоплательщику недоимки, пени и штрафа.

Позиция Суда: Взаимосвязанные положения подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43, статьи 346.47 и пункта 1 статьи 346.48 НК РФ, как предоставляющие субъектам Российской Федерации полномочие устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в отношении деятельности по сдаче в аренду (наем) помещений, сами по себе не противоречат Конституции Российской Федерации, имея в виду обязательность использования для этой цели таких характеристик объектов (площадей), которые реально влияют на возможный экономический результат сдачи их в аренду (наем), что во всяком случае не предполагает определения количества обособленных объектов исключительно исходя из количества договоров аренды (найма), заключенных налогоплательщиком, вне зависимости от площади сдаваемых в аренду (наем) помещений.

Страховые взносы

Определение от 29 мая 2019 г. № 1440-О (Красников А.И.)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения позволяют начислять лицу страховые взносы к уплате без учета его имущественного положения.

Позиция Суда: Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что в случаях, когда при фактическом прекращении предпринимательской деятельности гражданин в силу непреодолимых обстоятельств не мог в установленном порядке своевременно отказаться от статуса индивидуального предпринимателя, он не лишается возможности при предъявлении к нему требования об уплате недоимки по страховым взносам за соответствующий период защитить свои права, привести доводы и возражения, представить документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства (определения от 12 мая 2005 года N 213-О, от 16 марта 2006 года N 69-О и др.).

Госпошлина

Определение от 25 июня 2019 г. № 1506-О (Мед-Темп)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку позволяет необоснованно возлагать на ответчиков по иску, связанному с нарушением прав потребителей, обязанность по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы

Позиция Суда: Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно указывал, что освобождение от уплаты налогов и сборов по своей природе - льгота, которая является исключением из вытекающих из Конституции Российской Федерации (статьи 19 и 57) принципов всеобщности и равенства налогообложения, в силу которых каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы; льготы всегда носят адресный характер, и их установление относится к исключительной прерогативе законодателя; именно законодатель вправе определять (сужать или расширять) круг лиц, на которых распространяются налоговые льготы (Определение от 7 февраля 2008 года N 226-О-О и др.). Следовательно, статья 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Налоговая выгода

Определение от 25 июня 2019 г. № 1522-О (Монди Сыктывкарский ЛПК)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы приводят к неблагоприятным налоговым последствиям для налогоплательщика в результате выявления признаков недобросовестности у лиц, заключивших с ним гражданско-правовые договоры.

Позиция Суда: Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации предполагают возможность реализации налогоплательщиком права на вычет сумм налога на добавленную стоимость при подтверждении реальности хозяйственной операции, в рамках которой налогоплательщику предъявляется сумма налога на добавленную стоимость его контрагентом, тем более что Федеральным законом от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ часть первая Налогового кодекса Российской Федерации была дополнена статьей 54.1, согласно которой налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу (сумму подлежащего уплате налога) при соблюдении следующих условий: отсутствует искажение сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения; сделка совершена не с целью неуплаты или неполной уплаты налога, а также его зачета или возврата; контрагент налогоплательщика исполнил обязательство по сделке (пункты 1 и 2).