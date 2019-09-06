Практика Верховного Суда РФ по налогам за июль 2019

Общие вопросы

Определение от 8 июля 2019 г. № 307-ЭС19-9721 (с. Антонова М.К., ИП Ойнонен Виктор Павлович) –

Суды указали, что, то обстоятельство, что доначисление произведено по результатам налоговой проверки, решение по которой принято после 01.01.2015, не может рассматриваться в качестве основания неприменения вышеуказанного закона, поскольку образование недоимки не зависит от момента ее обнаружения.

Отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций, суд округа, руководствуясь статьями 44, 59 Налогового кодекса, статьями 11, 12 Федерального закона N 436-ФЗ, пришел к выводу о законности отказа налогового органа о списании задолженности, выраженного в оспариваемом письме. Суд округа исходил из того, что недоимка по налогам, задолженность по пеням и штрафам в силу закона может быть списана только с лиц, которые задекларировали ее до 01.01.2015, либо с лиц, налоговая задолженность которых выявлена (начислена) налоговыми органами до указанного дня, но не взыскана на момент вступления в силу Федерального закона N 436-ФЗ. Судом указано, что распространение статьи 12 Закона N 436-ФЗ на задолженность по налогам, исчисленную за налоговые периоды до 01.01.2015, но выявленную по результатам налоговых проверок в 2015-2017 годах, означало бы, что налогоплательщики, уклонявшиеся от исполнения обязанности по уплате налогов, ставятся в привилегированное положение по сравнению с гражданами, уплатившими налоги в полном объеме и в срок, что не отвечает принципу равенства всех перед законом. Выводы суда согласуются с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 22.11.2018 N 306-КГ18-10607.

Определение от 03.07.2019 № 305-ЭС19-10329 (с. Завьялова Т.В., Газпром Энергосбыт) –

Налогоплательщик располагал информацией об имеющейся у него переплате и не представил доказательств, свидетельствующих о наличии объективных препятствий для реализации права на возврат излишне уплаченного налога в административном и судебном порядке в установленный законом срок. Суды указали, что инспекция неоднократно направляла в адрес Налогоплательщика информацию о состоянии расчетов с бюджетом с приложением выписок, содержащих сведения о наличии у Налогоплательщика переплаты по налогу на прибыль в спорной сумме.

Налоговый контроль

Определение от 23.07.2019 № 306-ЭС19-10993 (с. Завьялова Т.В., Тольяттиазот) –

Применяя метод сопоставимых рыночных цен, налоговым органом проведен анализ характеристик товаров, условий контрактов, заключенных между сторонами проверяемой сделки, анализ функций, рисков и активов сторон проверяемой сделки, и сопоставлены условия совершения сделок, которые котируются независимым международным ценовым агентством Argus Media Ltd.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2019

НДС

Определение от 11.07.2019 № 308-ЭС19-10661 (с. Першутов А.Г., Судоходная компания «Донмастер») –

Установив, что Налогоплательщиком применен налоговый вычет по НДС, уплаченному при ввозе на территорию Российской Федерации транспортного средства международной перевозки (теплоход), подвергнутого ремонту за пределами таможенной территории Российской Федерации, без помещения этого транспортного средства под таможенные режимы: выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза, переработки вне таможенной территории, при том, что Налогоплательщик не представил доказательств, свидетельствующих о необходимости произведенного ремонта для обеспечения сохранности, эксплуатации и поддержания судна в состоянии, в котором оно находилось на день вывоза с таможенной территории Таможенного союза, или о возникновении потребности в таком ремонте во время использования этого транспортного средства в ходе выполнения международной перевозки, суды пришли к выводу о несоблюдении обществом установленных статьей 171 НК РФ условий для применения налоговых вычетов спорных сумм НДС.

Определение от 05 июля 2019 № 304-ЭС19-9435 (с. Антонова М.К., Норстрой) –

Нежилое помещение в многоквартирном доме, приобретенное контрагентом, используется для оказания услуг (аптека) и изначально было предназначено для производственных целей, в связи с чем отсутствуют основания для применения освобождения от уплаты НДС в отношении оказанных услуг застройщика при строительстве многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями.

По эпизоду, связанному с занижением налоговой базы по налогу на прибыль и НДС при реализации нежилого помещения взаимозависимому лицу, суды согласились с выводом налогового органа о том, что действия Налогоплательщика по реализации нежилого помещения по цене существенно ниже рыночной фактически привели к получению обществом необоснованной налоговой выгоды в виде занижения налоговых обязательств.

Определение от 01.07.2019 № 306-КГ18-22222 (с. Завьялова Т.В., РЕШЕНИЕ) –

Поскольку организация, не являясь плательщиком НДС, выставляло счета-фактуры с выделением суммы названного налога, суды с учетом положений подпункта 1 пункта 1 статьи 173 НК РФ признали наличие у нее обязанности перечислить в бюджет полученный от покупателей налог. При этом суды отметили, что возникновение в данном случае обязанности по перечислению в бюджет налога не означает, что выставившее счет-фактуру лицо приобретает в отношении таких операций статус налогоплательщика, в том числе право на применение налоговых вычетов. На указанное лицо возлагается лишь обязанность перечислить в бюджет налог, размер которого, в силу прямого указания пункта 5 статьи 173 НК РФ, определяется исходя из суммы, отраженной в соответствующем счете-фактуре, выставленном покупателю.

Обзор налоговых новостей за август 2019

Налог на прибыль

Определение от 17.07.2019 № 305-ЭС19-10166 (с. Павлова Н.В., НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК) –

Суды исходили из факта неверного определения Налогоплательщиком амортизационной группы и срока полезного использования спорных объектов, поскольку объект основного средства выполняет свою функциональную роль исходя из всей совокупности элементов, составляющих его как единое целое, а не по отдельным их конструктивным частям или элементам, и пришли к выводу о том, что спорные объекты основных средств по своим конструктивным характеристикам соответствуют десятой амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 30 лет.

Определение от 03.07.2019 № 306-ЭС19-10383 (с. Завьялова Т.В., Ульяновскцемент) –

Суды установили, что списанная Налогоплательщиком дебиторская задолженность передана по договору цессии, который был заключен после ликвидации должника, а потому подлежащее уступки право требования прекратилось до ее передачи налогоплательщику. Учитывая, что Налогоплательщик не является участником договора поставки, в рамках которого образовался долг, суды, руководствуясь положениями статей 265, 266 НК РФ, статей 390 993, 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу об отсутствии у Налогоплательщика правовых оснований для списания в состав расходов по налогу на прибыль безнадежной к взысканию задолженности.

Определение от 03.07.2019 № 308-ЭС19-5605 (с. Павлова Н.В., ЛУКОЙЛ-Экоэнерго) –

Суды указали на то, что (с учетом обстоятельств, установленных при рассмотрении другого дела) учтенные Налогоплательщиком для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходы по уплате арендной платы за спорный земельный участок не соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ, поскольку в рассматриваемом случае в качестве основания пользования спорным земельным участком являлась уплата земельного налога, а не арендная плата по договору аренды. Таким образом, судебные инстанции сделали вывод о том, что Налогоплательщик неправомерно учел в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затраты по аренде спорного земельного участка.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

НДФЛ

Определение от 15 июля 2019 г. № 302-ЭС19-9928 (с. Тютин Д.В., ГКХ Семенов Анатолий Андреевич) –

Суды исходили из того, что доход предпринимателя в виде безвозмездно полученных в порядке дарения от физических лиц и юридического лица, не поименованных в качестве дарителей в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ, земельных участков подлежит обложению НДФЛ.

Определение от 02.07.2019 № 309-ЭС19-9813 (с. Завьялова Т.В., МехТрансСервис) –

Спорным является вопрос, облагаются ли налогом произведенные обществом выплаты своим сотрудникам. По мнению инспекции, общество документально не подтвердило факт направления работников в командировку, наличия иных расходов, в частности, расходов за найм жилья, а также хозяйственных расходов (подотчетных сумм). В этой связи обществу предложено удержать из доходов физических лиц соответствующие спорные суммы НДФЛ, перечислить данную задолженность и пени за ее несвоевременную уплату.

Суды признали доказанными вывод инспекции об отсутствии доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что спорные выплаты не являлись доходом физических лиц – сотрудников общества, ввиду наличия противоречий в представленных обществом документах, отсутствии авансовых отчетов с приложением первичных расходных документов. Так, суды отметили совпадение сумм командировочных выплат в течение года, независимо от продолжительности командировок и количества направляемых сотрудников.

Налог на имущество

Определение от 24.07.2019 № 305-ЭС19-10813 (с. Тютин Д.В., Торгово–Выставочный комплекс «Авиапарк») –

Определение от 11 июля 2019 г. № 305-ЭС19-12103 (с. Антонова М.К., Торгово-Выставочный комплекс «Авиапарк») –

Налогоплательщиком не доказано отнесение спорного объекта недвижимости к имуществу, подлежащему налогообложению по льготной ставке. Суды установили, что в отношении принадлежащего Налогоплательщику нежилого здания правила определения классов энергетической эффективности законодательством Российской Федерации не предусмотрены, в связи с чем данный объект недвижимости не соответствует одному из обязательных условий применения льготы по пункту 21 статьи 381 НК РФ. При этом наличие у общества энергетического паспорта на объект коммерческой недвижимости с установлением в нем класса энергетической эффективности здания также не позволяет применить заявленную льготу с учетом отсутствия критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий (строений, сооружений).

Определение от 19 июля 2019 № 305-КГ18-17303 (с. Завьялова Т.В., Пронина М.В., Тютин Д.В., Юмакс) –

Использование недостоверных сведений при определении кадастровой стоимости, влекущее необходимость ее пересмотра, свидетельствует об объективном искажении налоговой базы по налогу на имущество организаций. Такая кадастровая стоимость вопреки пункту 1 статьи 53 НК РФ не является надлежащей (основанной на объективных и экономически обусловленных показателях) стоимостной характеристикой объекта недвижимости, подлежащего налогообложению. Поскольку иное не предусмотрено главой 30 НК РФ, и принимая во внимание отсутствие надлежащего учета объекта налогообложения (его стоимостных характеристик), величина налога на имущество в такой ситуации должна определяться расчетным путем применительно к подпункту 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости объектов недвижимости.

Определение от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Лесозавод 25) +

Если иное не вытекает из содержания ПБУ 6/01 и классификаторов основных фондов (основных средств), машины и оборудование, приобретенные как объекты движимого имущества, учитываются в бухгалтерском учете отдельно от зданий и сооружений в качестве самостоятельных инвентарных объектов, и согласно пункту 1 статьи 374 НК РФ подлежат налогообложению в таком качестве. Соответственно, по общему правилу к машинам и оборудованию, выступавших движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, применимы исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подпунктом 8 пункта 4 статьи 374 и пунктом 25 статьи 381 НК РФ.

Практика Верховного суда за 1 полугодие 2019

УСН

Определение от 08.07.2019 № 310-ЭС19-10733 (с. Першутов А.Г., ИП Томах Елена Леонидовна) –

Спорные земельные участки приобретались Налогоплательщиком в целях перепродажи, то есть для использования в предпринимательской деятельности, а не для личных целей, в связи с чем полученный доход от продажи спорных земельных участков непосредственно связан с предпринимательской деятельностью, а поэтому подлежит обложению налогом по УСН в порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ.

Определение от 02 июля 2019 г. № 310-ЭС19-1705 (с. Антонова М.К., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Совместное предприятие «Бетула») +

Действия инспекции, выразившиеся в переводе Налогоплательщика на общую систему налогообложения по результатам налоговой проверки за 2013-2015 годы по основанию неподачи нового уведомления о применении УСН, по существу, привели к принудительному изменению условий налогообложения субъекта предпринимательства в худшую для налогоплательщика сторону вопреки его волеизъявлению в ситуации, когда допущенное обществом нарушение (отсутствие поданного уведомления) являлось формальным, не вызвало реакции со стороны инспекции в разумные сроки и не привело к неполноте уплаты налогов, либо затруднениям в налоговом администрировании, что не отвечает требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о развитии малого и среднего предпринимательства и пункта 2 статьи 22 НК РФ. В сложившейся ситуации инспекция утратила право ссылаться на подпункт 19 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ в обоснование изменения статуса налогоплательщика и положения данной нормы не могли служить основанием для доначисления налогов по общей системе налогообложения.

ЕНВД

Определение от 11.07.2019 № 309-ЭС19-10703 (с. Першутов А.Г., ИП Сухов Сергей Андреевич) –

Суды пришли к выводу о неправомерности применения Налогоплательщиком системы налогообложения в виде ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности, связанной с оказанием автотранспортных услуг по перевозке грузов внедорожным автотранспортом, то есть транспортом не предназначенным для движения по автомобильным дорогам общего пользования (в том числе самоходные дорожно-строительные и иные машины и прицепы к ним), зарегистрированным в органах Гостехнадзора, поскольку применение специального режима налогообложения в виде ЕНВД в отношении деятельности по оказанию услуг специальной техникой нормами НК РФ не предусмотрено.

Определение от 01.07.2019 № 301-ЭС19-10394 (с. Завьялова Т.В., ИП Теперин Кирилл Александрович) –

Осуществляемые Налогоплательщиком услуги по откачке и вывозу ЖБО не относятся к автотранспортным услугам по перевозке грузов, в связи с чем налогоплательщик неправомерно применял систему налогообложения в виде единого налога на вмененных доход.

Патент

Определение от 30.07.2019 № 303-ЭС19-11624 (с. Завьялова Т.В., ИП Евсеева Оксана Анатольевна) –

Суды учли, что услуги по сдаче в аренду и лизинг грузовых транспортных средств не отнесены к виду деятельности «Услуги проката» и не поименованы в перечне видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Дайджест налоговых новостей за август 2019

Вопросы добросовестности

Определение от 26.07.2019 № 308-ЭС19-11472 (с. Завьялова Т.В., Фирма «Майкопское дорожное ремонтно-строительное управление») –

В результате уплаты арендных платежей, при отсутствии деловой цели либо разумных экономических причин для заключения договоров аренды транспортных средств на сумму, значительно превышающую стоимость техники, приобретенной арендодателем непосредственно за счет арендных платежей, Налогоплательщик искусственно значительно наращивало расходы, уменьшающие доходы от своей хозяйственной деятельности.

Определение от 12 июля 2019 г. № 304-ЭС19-9773 (с. Антонова М.К., ЕВРО-ИТ-ТЕХ) –

Фактически имущество было создано и находилось в собственности организаций, входящих в группу компаний МегаКом, при этом документы с поставщиками 1, 2 и 3 уровня были составлены формально, поскольку ранее владевшие имуществом компании применяли упрощенную систему налогообложения. В то же время реальной заинтересованности в приобретении заявленного в документах оборудования у Налогоплательщика не имелось, оформление документации осуществлено лишь с целью получения налоговых вычетов путем легализации имущества в обороте специально созданных взаимозависимых участников отношений – группы компаний, являющихся недобросовестными налогоплательщиками, применяющими общую систему налогообложения. Вместе с тем оборудование из владения организаций, входящих в группу компаний МегаКом, не выбывало; финансовые расчеты по операциям приобретения имущества не осуществлялись; обеспечение векселей, выданных в счет оплаты за оборудование, реальными денежными средствами не подтверждено; источник возмещения НДС в бюджете не был сформирован.

Определение от 12.07.2019 № 304-ЭС19-10874 (с. Завьялова Т.В., Племзавод-Юбилейный) –

В отношении контрагентов установлена их взаимозависимость и общества, а также многократное отклонение цен (в 14-17 раз), определенных обществом в договорах аренды с указанными лицами, от рыночных цен при отсутствии разумных экономических причин.

Определение от 08.07.2019 № 309-ЭС19-9724 (с. Тютин Д.В., Мебельное производство) –

Довод Налогоплательщика о реальности производства и реализации готовой продукции из приобретенных пиломатериалов не означает их реальную поставку в адрес общества и не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС. Предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами, налогоплательщик в соответствии с положениями главы 21 НК РФ должен подтвердить как факт реального приобретения товара, так и то, что товар приобретен непосредственно у того контрагента, который заявлен в документах, представленных в налоговый орган.

Определение от 01.07.2019 № 306-ЭС19-10144 (с. Завьялова Т.В., ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго) –

Признавая правомерным решение налогового органа о доначислении налога на прибыль организаций, суды признали установленным факт прямой поставки товаров от заводов-изготовителей, а потому рассчитали налоговую обязанность общества по налогу на прибыль исходя из цен производителя.