Обложение взносами материальной помощи родителям

Одн. и пом. к вашему сведению они сами и делают... смешно от вашего коммента...
Ваасилий!!! Я тоже премного благодарна! Только за то...что все работает как и было!!! ...
Надо было регулярно смотреть по выписке, поскольку отметка о недостоверности адреса висит довольн...
Нда... Судя по вашей жизненной позиции денег то у ваших родителей на вас хватило, а вот с воспита...
Работаю дистанционным бухгалтером. Сегодня, запросив счет на обслуживание 1С, случайно узнаю, что...
Хм... а у вас труд с радостью вообще никогда не пересекается? Очень вам сочувствую... Трудиться/р...
Устаревшая информация, с 2019 г. не более 6 лет. "Разрешили" 4-го рожать ...
Не задавай таких вопросов, в анафему сдадут ! И не поперхнутся....
Надо быть осторожным: старичок может и в австралию и в австрию приехать....
Посмеялся над новостью и особенно над комментариями! Бреф развивает свою экосистему, эко-невидаль...
Копейки. Я даже не заморачиваюсь! Да и меня уже определили в 3-й отряд и дали пайку. Хотя на НИОК...
Ребята, держитесь! Я мысленно с вами!
Во мне тоже растет набор непонятных слов к тебе Василий. Спасибо за проделанную работу ) ...
Т.е. прокурор Москвы настолько безграмотный тупица, что даже не может подать иск без ошибок и нар...
Я нигде не говорила про то, кто имеет право, а кто нет. Я говорила везде только одно - прежде, че...
Василий, вы наша опора и надежа! И набор непонятых слов:) но я чувствую, что это круто....
Они сами это выбрали. Никто никого не заставляет рожать под дулом пистолета. И сами родившие крич...
Если сотрудница сидит в отпуске по уходу за ребёнком, получает пособие, какие отпускные могут быт...
Ростить и воспитывать детей это не труд? О.... я очень вам сочувствую...
Если экологический сбор это плата за невыполнение норм утилизации, то его задачей должна быть мот...
А вы ССЧ за прошлый год сдали вовремя?
Ну вам повезло, а я то же рос в семье с 3-мя детьми и то же старшый, и у моего отца на заводе не ...
Мне 44- я инвалид второй группы, мужу 44- инвалид первой группы бессрочно, уже 3 года. Что тут го...
Красота не может быть холодной?А как же Snow Queen, роковая привязанность гены к которой, застави...
Где в моём комментарии сказано про красоту? Речь о холодной, бесчувственной женщине, царевишне с...
О чем я выше и написал...Собственно, гильдия свекровей на Москве об этом уже полстолетья как бдит...
Вот поэтому надо брать в жены девушек с жильем)))
Наипервейший объект, стоящий на страже наследуемых квадратных метров..."Аки пес цепной")))...
Ну жизнь уровня жёлтой прессы
у меня на предприятии установлены терминалы разных производителей и банков-эквайеров. на некоторы...
В реестре себя не нашли... Каким образом туда попасть, если компания средняя и причин для выбытия...
маркировка тоже стоит денег.
Люди с 6 детьми, которых они не могут содержать. Мои родители не были никогда нищими и бедными и ...