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Юзвак Максим

Обложение взносами материальной помощи родителям

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Рассматривается вопрос о том, в каком размере не облагается взносами материальная помощь, выплачиваемая обоим родителям (Письмо Минфина от 19 августа 2019 г. № 03-15-06/63295)