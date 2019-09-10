Обзор налоговых новостей за август 2019





1. Налоговые законопроекты в августе

На каникулах надо отдыхать. Именно таким девизом руководствовались депутаты Госдумы, которые не предложили ни одного налогового законопроекта в августе.

В отличие от парламентариев, Правительство старалось поддерживать работоспособность законодательного органа и внесло два законопроекта по налоговым вопросам. Так, было предложено освободить от НДФЛ доходы, полученные от продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации (Законопроект № 782128-7). Микрогенерация предполагает создание энергии с помощью объекта, мощность которого не превышает 15квт. и который функционирует, в том числе на основании использования возобновляемых источников энергии. Соответственно, предложенная льгота имеет одной из целей развитие зеленой энергетики.

Также Правительство предложило установить госпошлину в размере 1500 рублей за внесение в реестр информации о ломбарде (Законопроект № 775302-7).

Рабочий ритм постаралось поддержать и Заксобрание Магаданской области, которое подготовило поправки о налоговых последствиях получения бюджетных субсидий (Законопроект № 772738-7). Изменения направлены на установление возможности учета в качестве расходов стоимости объектов, созданных за счет субсидий и переданных государственным или муниципальным органам.

Видеообзор налоговых новостей за август 2019

2. Право на УСН.

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Бетула (Определение от 02 июля 2019 г. № 310-ЭС19-1705), в котором Верховный Суд в очередной раз подтвердил, что уведомление о применении налогоплательщиком тех или иных льготных положений может осуществляться не только подачей отдельного заявления, но и действиями (подача декларации, уплата налога по соответствующему спец.режиму). Также Суд отметил, что длительное отсутствие претензий к налогоплательщику в дальнейшем может лишить налоговый органа права предъявлять какие-либо претензии и пересматривать налоговые последствия.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2019: