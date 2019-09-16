Нарушение тишины, выбор кредитов, право на гараж в обзоре правовых новостей за август 2019

Правовые новости за август 2019

Неснижаемый потребительский штраф – Законопроект № 755217-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Размер штрафа, взыскиваемого в пользу потребителя, не подлежит уменьшению, в том числе в связи с несоразмерностью размера штрафа последствиям несоблюдения в добровольном порядке требований потребителя. В пояснительной записке указывается, что в настоящее время наблюдается необоснованное уменьшение сумм штрафа.

Выбор кредитов – сайт Роспотребнадзора

На своем сайте Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям при выборе кредитов. Например, ведомство отмечает, что, как правило, кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые. Но дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае, если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании, выплачивающей вам зарплату в этой валюте и подписавши с вами трудовой контракт на 20 лет. Если же вы получаете рублевую зарплату, то курсовые колебания на протяжении кредитного срока обязательно вас неприятно удивят. И, скорее всего, не единожды. Падение курса рубля к франку в 2–3 раза во столько же раз увеличит ваши платежи по кредиту. А если они и до этого составляли, скажем, 35% ваших доходов, то для выплаты кредита потребуется реструктуризация. На нее банки идут очень неохотно, и с высокой вероятностью в этом сценарии вам придется расстаться с заложенной по кредиту недвижимостью.

Разъяснение также затрагивает вопросы процентных ставок, залога, кредитных карт, экспресс-кредитов.

Обзор налоговых новостей за август 2019

Информирование о нарушении ПДД – Законопроект № 779275-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Информация о привлечении к административной ответственности размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации. В случае отсутствия такой информации в личном кабинете, лицо освобождается от ответственности. В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта позволит владельцу транспортного средства своевременно быть проинформированным о совершенном правонарушении водителем его транспортного средства, позволит владельцу транспортного средства освободиться от ответственности согласно части 2 статьи 2.61 КоАП РФ, воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ J возможностью уплаты Административного штрафа со скидкой, своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством.

Памятка при спорах по ОСАГО – сайт Госдумы (http://duma.gov.ru/news/45213/)

На сайте Государственной Думы размещен алгоритм действий граждан при возникновении спорных ситуаций со страховщиком. Так, отмечается, что при разрешении конфликтных ситуаций может участвовать финансовый уполномоченный. Для обращения к уполномоченному необходимо:

Чтобы страховщик был включен в реестр компаний, взаимодействующих с уполномоченным.

Перед обращением к уполномоченному необходимо направить претензию в страховую компанию.

Обращение к финансовому уполномоченному бесплатно и может осуществляться как в электронной форме (через сайт уполномоченного), так и в простой письменной форме.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Несоблюдение тишины – сайт Госдумы (http://duma.gov.ru/news/46055/)

На сайте Государственной Думы РФ размещена памятка о действиях граждан при нарушении их права на тишину. Так, прежде всего рекомендуется обращаться в полицию либо к участковому. В случае длительного нарушения у граждан есть право на обращение в суд.

Право на гаражи – Законопроект № 785806-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности товариществ собственников гаражей и гаражных кооперативов, товариществ собственников парковочных мест, а также определяет особенности осуществления права собственности на места, предназначенные для хранения транспортных средств. В Пояснительной записке указывается, что давно существуют проблемы, касающиеся трудностей оформления прав на объекты гаражного строительства, а также деятельности гаражных объединений. Эти проблемы связаны с отсутствием комплексного нормативного правового регулирования вопросов участия данных объектов в гражданском обороте, правового положения гаражных (гаражно- строительных) кооперативов, а также прав и обязанностей их членов.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2019:

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