Клерк.Ру
Юзвак Максим

Условия применения ЕНВД в общепите

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Рассматривается порядок расчета площади зала обслуживания в целях применения ЕНВД по услугам общественного питания (Письмо Минфина от 27 августа 2019 г. № 03-11-11/65604, от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/54999)