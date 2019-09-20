Обзор писем Министерства финансов РФ за июль 2019

Предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор писем Министерства Финансов РФ. Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

Общие вопросы

Письмо от 26 июля 2019 г. № 03-03-06/1/56159

Исходя из буквального понимания приведенной нормы статьи 11 НК РФ территориальная обособленность подразделения российской организации определяется несовпадением места нахождения этого обособленного подразделения с адресом указанной организации. НК РФ не предусмотрено освобождение российской организации от исполнения установленной подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 НК РФ обязанности, если ее обособленное подразделение расположено на территории (в муниципальном образовании), подведомственной налоговому органу, в котором указанная организация состоит на учете по месту своего нахождения. Исключение составляют только случаи, когда адрес российской организации совпадает с местом нахождения ее обособленного подразделения.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-02-08/55114

Подпункт 5 пункта 1 статьи 32 НК РФ не устанавливает обязанности налоговых органов руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России, адресованными конкретным заявителям (в силу того, что указанные разъяснения не содержат правовых норм), а обязывает налоговые органы руководствоваться разъяснениями, адресованными ФНС России. Последние рассматриваются как направляемые в рамках координации и контроля деятельности ФНС России (полномочия Минфина России в этой области определены Положением о Министерстве финансов Российской Федерации) и предназначенные для разъяснения позиции Министерства как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области выработки налоговой политики, подведомственной федеральной службе.

Налоговый контроль

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-02-08/49735

Поскольку приостановление операций по счетам в банках не применяется к залоговым счетам в части суммы денежных средств, являющихся предметом залога, расходные операции в части суммы, превышающей твердую денежную сумму, прекращаются.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-02-08/54231

Поскольку НК РФ не ограничивает налогоплательщиков в выборе способа представления пояснений к налоговым декларациям по иным налогам, такие пояснения могут быть представлены налоговым органам как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2019

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 1 июля 2019 г. № 03-07-14/48136

Реализация на территории Российской Федерации физическому лицу, являющемуся гражданином Республики Армения, на основании договора розничной купли-продажи автомобиля для личного использования, вывозимого в Республику Армения, подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, с применением ставки налога в размере 20 процентов.

Письмо от 9 июля 2019 г. № 03-07-11/50537

В случае если возвращенные товары в дальнейшем не используются налогоплательщиком для операций, подлежащих налогообложению, то оснований для вычета предъявленных сумм налога на добавленную стоимость не имеется.

Письмо от 8 июля 2019 г. № 03-07-11/50174

Если возврат осуществляется путем обратного выкупа продавцом нереализованных товаров и при этом покупателем составляется счет-фактура, то такой счет-фактура, выставленный покупателем продавцу, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету на основании пункта 5 статьи 171 НК РФ в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 172 НК РФ.

Письмо от 8 июля 2019 г. № 03-07-11/49983

Основанием для вычета налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении услуг по найму жилого помещения в период служебной командировки работников, являются счет-фактура и документы, подтверждающие фактическую уплату налога (в том числе кассовый чек с выделенной в нем суммой налога на добавленную стоимость), либо бланк строгой отчетности, оформленный на командированного сотрудника, в котором указана сумма налога на добавленную стоимость, и включенный им в отчет о служебной командировке. При этом кассовый чек не является основанием для вычета указанных сумм НДС и, соответственно, не подлежит регистрации в книге покупок.

Письмо от 11 июля 2019 г. № 03-07-14/51427, от 18 июля 2019 г. № 03-07-14/53314

Подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении операций по выполнению работ и оказанию услуг не предусмотрено. В связи с этим услуги по предоставлению имущества в лизинг, оказываемые налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом), подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании вышеуказанного пункта 1 статьи 146 НК РФ.

В отношении принятия к вычету конкурсным управляющим сумм налога на добавленную стоимость по лизинговому платежу, полученному налогоплательщиком, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом), и подлежащему перечислению залоговому кредитору в порядке, предусмотренном статьей 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 12-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", следует отметить, что такие вычеты налога на добавленную стоимость нормами главы 21 НК РФ не предусмотрены.

Письмо от 10 июля 2019 г. № 03-07-11/51062

В связи с этим передача арендатором арендодателю на безвозмездной основе результатов работ по улучшению арендованного имущества, неотделимых от данного имущества, облагается НДС в общеустановленном порядке.

Обзор налоговых новостей за август 2019

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-07-08/53397

В отношении оказанных в 2018 году иностранной организацией услуг в электронной форме, оплата за которые производится российской организацией в 2019 году, обязанности по уплате налога на добавленную стоимость у российской организации в качестве налогового агента не возникает.

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-07-08/53417, от 26 июля 2019 г. N 03-07-08/55874

В случае уплаты таможенным представителем налога на добавленную стоимость налог подлежит вычету у налогоплательщика после принятия на учет приобретенных товаров при наличии договора, предусматривающего уплату сумм налога таможенным представителем, документов, подтверждающих уплату налога таможенным представителем, а также документов, подтверждающих возмещение таможенному представителю ранее уплаченных им сумм налога на добавленную стоимость.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-07-09/52435

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, в случае возврата товара покупателем, являющимся налогоплательщиком НДС, корректировочные счета-фактуры составлять не должны.

Одновременно сообщаем, что если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец - покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 168 НК РФ.

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-07-08/53393

Вычеты сумм налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам, услугам), используемым при реализации вывезенных с территории Российской Федерации припасов, в том числе относящихся в целях применения налога на добавленную стоимость к несырьевым товарам, производятся на момент определения налоговой базы, установленный пунктом 9 статьи 167 НК РФ как последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ.

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-07-08/53407

Если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе Российской Федерации, то обязанность по уплате налога на добавленную стоимость в отношении оказываемых этой иностранной организацией услуг, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, исполняется самой иностранной организацией.

Письмо от 12 июля 2019 г. № 03-07-11/51950

При передаче первоначальным кредитором права требования ценных бумаг, вытекающего из договора реализации ценных бумаг, освобождаемых от обложения НДС согласно подпункту 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ, налоговую базу по НДС следует определять в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 153 НК РФ, согласно которому при определении налоговой базы выручка от передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате имущественных прав.

Письмо от 10 июля 2019 г. № 03-07-07/50951

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 164 НК РФ налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации продуктов детского питания и диабетического питания. Принадлежность продукции детского питания к продуктам детского питания может подтверждаться сведениями электронной базы данных Реестра на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети Интернет, а также наличием указания в документах, подтверждающих приобретение товаров, и (или) иной сопроводительной документации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации при наличии сведений в Реестре.

Письмо от 12 июля 2019 г. № 03-07-09/51930

При неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры должны быть указаны номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры.

В случае если в первом корректировочном счете-фактуре стоимость возвращаемых повторно товаров не корректировалась, то в строке 1б повторного корректировочного счета-фактуры возможно указывать номер и дату первичного счета-фактуры.

Письмо от 19 июля 2019 г. № 03-07-08/53955

Если вывоз продуктов переработки (полученных в результате операций по переработке на таможенной территории эквивалентных товаров) в таможенной процедуре реэкспорта происходит ранее, чем ввоз иностранных товаров в таможенной процедуре переработки на таможенной территории, в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость возможно отразить операции по реализации таких продуктов переработки, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, по налоговой ставке 0 процентов после ввоза в дальнейшем иностранных товаров в таможенной процедуре переработки на таможенной территории и при наличии у налогоплательщика таможенных деклараций, свидетельствующих о помещении этих товаров, ввезенных в Российскую Федерацию, под таможенную процедуру переработки на таможенной территории.

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-07-11/52135

При этом падеж животных операцией по их передаче для собственных нужд не является.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-13-06/52431

Поскольку строительные и ремонтные работы, связанные с памятниками, кладбищами и другими местами памяти, не являются работами, предназначенными для официального пользования дипломатическим представительством Республики Польша, в отношении таких работ нулевая ставка налога на добавленную стоимость не применяется.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-07-09/52577

Операции по выдаче работодателем работникам трудовых книжек или вкладышей в них, в том числе по стоимости их приобретения, являются операциями по реализации товаров и, соответственно, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 17 июля 2019 г. № 03-07-07/53068

Операциям, не подлежащим налогообложению налогом на добавленную стоимость, относится в том числе: предоставление права использования соответствующего секрета производства в установленных лицензионным договором пределах, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Письмо от 31 июля 2019 г. № 03-07-14/57426

В связи с этим передача потребительским кооперативом членам кооператива товаров, расходы на приобретение которых принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, не облагается НДС. В случае если расходы на приобретение товаров не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, такая передача товаров облагается НДС.

Письмо от 31 июля 2019 г. № 03-07-14/57440

При этом перечень документов, подтверждающих принятие на учет приобретенных товаров (работ, услуг), а также документов, подтверждающих факт поставки, в том числе собственными силами поставщика, товаров, нормами главы 21 НК РФ не предусмотрен.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-07-11/54567

Если суммы вышеуказанных денежных средств, получаемые некоммерческой организацией, осуществляющей обеспечение деятельности финансовых уполномоченных, не связаны с оплатой реализуемых этой организацией товаров (работ, услуг), такие суммы в налоговую базу по НДС не включаются.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-07-11/55067

Нормами НК РФ и постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" не установлено запрета на подписание счета-фактуры одним лицом, наделенным правом подписи на основании доверенности, как за руководителя, так и за главного бухгалтера организации.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-07-11/55062

В случае если договор поставки товаров содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание покупателем продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются вознаграждения, налогообложение налогом на добавленную стоимость этих услуг у покупателя производится в общеустановленном порядке. При этом суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцу товаров по таким услугам, оказанным покупателем, принимаются к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 4 июля 2019 г. № 03-07-11/49370

Налоговая база по НДС в отношении автомобилей, реализуемых производителем, цена которых формируется с учетом медицинского оборудования, определяется как договорная цена этих автомобилей. При этом исчисление НДС по отдельным составляющим договорной цены НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 16 июля 2019 г. N 03-07-11/52674

При передаче имущества участнику общества с ограниченной ответственностью при ликвидации этого общества по стоимости, не превышающей первоначальный взнос этого участника и остаточную стоимость, сформированную по данным бухгалтерского учета, суммы НДС, принятые к вычету по такому имуществу, подлежат восстановлению в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-07-05/52242

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 170 НК РФ указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый период с учетом особенностей, установленных данным пунктом статьи 170 НК РФ, которым особенности определения вышеуказанной пропорции при осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты не установлены. В связи с этим операции по купле-продаже иностранной валюты, освобождаемые от обложения НДС, учитываются банком при определении вышеуказанной пропорции.

Что касается расчета стоимости приобретенных услуг по аренде недвижимого имущества, в дальнейшем используемого для сдачи в субаренду, то порядок определения такой стоимости нормами главы 21 НК РФ не регулируется.

Акциз

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-13-06/52431

Главой 22 "Акцизы" НК РФ не предусмотрена возможность возврата уплаченной суммы акциза в цене товара при осуществлении Посольством Республики Польша и его дипломатическими и административно-техническими сотрудниками расходов в личных целях.

Налог на прибыль

Письмо от 3 июля 2019 г. № 03-03-07/48905

Затраты на приобретение объекта жилой недвижимости, подлежащего сносу, с целью строительства новых объектов на соответствующем земельном участке, а также затраты на осуществление работ по сносу такого объекта являются затратами по созданию амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость новых объектов.

Письмо от 8 июля 2019 г. № 03-03-06/3/50014

Сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная при безвозмездной передаче имущества, не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании указанного положения статьи 270 НК РФ.

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-03-06/1/49809

В случае если командированный сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с отсутствием первичного документа по обмену, то пересчет суммы в иностранной валюте производится по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату выдачи подотчетных сумм.

Письмо от 11 июля 2019 г. № 03-03-06/3/51450

Затраты на приобретение объектов недвижимости с подлежащим их сносом с целью строительства новых объектов на соответствующем земельном участке, а также затраты на осуществление работ по сносу таких объектов являются затратами по созданию амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость новых объектов.

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-03-06/1/49899

Следует учитывать: если прохождение медицинских осмотров (диспансеризации) законодательством не предусмотрено, то расходы, связанные с их (ее) проведением, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-03-06/1/49848

Пункт 2 ст. 264 НК РФ относит к представительским расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, однако полагаем, что к представительским расходам также могут быть отнесены расходы на проведение переговоров с физическими лицами, являющимися как фактическими, так и потенциальными клиентами организации.

Дайджест налоговых новостей за август 2019

Письмо от 20 мая 2019 г. № 03-03-06/1/35949

При наличии неопределенности, связанной с моментом готовности основного средства к использованию, датой ввода такого средства в эксплуатацию необходимо считать дату начала его фактического использования в деятельности организации.

Письмо от 10 июля 2019 г. № 03-03-06/1/50790

Любые выплаты работодателя, произведенные в пользу работника, которые на основании локальных нормативных актов организации, содержащих нормы трудового права, осуществлены в качестве системы оплаты труда, могут учитываться в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли организаций в соответствии с пунктом 25 статьи 255 НК РФ.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-03-06/1/55140

Если законодательством предусмотрена обязанность организации по утилизации авиационных компонентов, то расходы на утилизацию такого имущества могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии, что данные расходы экономически обоснованы, а также при условии надлежащего документального подтверждения процедур, предусмотренных законодательством для такой утилизации.

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-07-14/54837

При приобретении российским физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, услуг у иностранного индивидуального предпринимателя обязанности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость у российского физического лица не возникает.

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-03-06/1/54727

Расходы, связанные с содержанием основного средства, осуществленные до ввода его в эксплуатацию, включаются в первоначальную стоимость основного средства и учитываются через механизм начисления амортизации в порядке, предусмотренном статьей 259 НК РФ.

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-04-06/52144

Расходы, связанные с изготовлением нагрудных и наградных знаков, могут быть учтены для целей налога на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подпункт 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ).

Письмо от 19 июля 2019 г. № 03-08-05/54001

Налогообложение доходов в виде мораторных процентов осуществляется по ставкам, установленным в отношении иностранных организаций подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 НК РФ и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, пунктом 3 статьи 224 НК РФ.

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-04-06/53227

Документы, свидетельствующие о фактически осуществленных расходах налогоплательщика по оплате труда дистанционного работника, должны быть оформлены в соответствии с критериями статьи 252 НК РФ.

Письмо от 26 июля 2019 г. № 03-08-05/56002

Информацию о суммах вариационной маржи по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, доверительный управляющий может получить у организатора торговли (клиринговой организации), в том числе иностранного, производящего такие расчеты в соответствии с установленными правилами.

Письмо от 31 июля 2019 г. № 03-03-06/3/57354

Норма подпункта 16 пункта 2 статьи 251 НК РФ подлежит применению только в отношении государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными или муниципальными предприятиями в хозяйственное ведение или оперативное управление.

Письмо от 29 июля 2019 г. № 03-03-06/1/56593

Расходы на сертификацию продукции и экспертизу безопасности промышленных объектов могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов, при условии, что такие расходы соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 8 июля 2019 г. № 03-04-05/50305

Жилые помещения, получаемые гражданами бесплатно, являются их доходом, полученным в натуральной форме.

Доходы налогоплательщиков в виде жилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, полученных бесплатно, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц при соблюдении условий, установленных пунктом 41 статьи 217 НК РФ. Если жилое помещение получено налогоплательщиком не из государственной или муниципальной собственности, доход в виде такого жилого помещения подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-04-05/49916

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, выплачиваемая наследнику, не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-04-05/49727

Суммы пеней и штрафов за нарушение условий договора отвечают вышеуказанным признакам экономической выгоды и являются доходом налогоплательщика, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц.

Сумма возмещения морального вреда, выплачиваемая физическому лицу на основании решения суда, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Доходы в виде сумм возмещения налогоплательщику судебных расходов, произведенного на основании решения суда, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц при соблюдении условий, установленных пунктом 61 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 2 июля 2019 г. № 03-05-06-01/48499

Денежных средств, полученная физическим лицом - продавцом имущества и в полной сумме фактически возвращенная покупателю в связи с расторжением договора купли-продажи, не является доходом и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Доходы, полученные от продажи нежилого здания и земельного участка, непосредственно используемых в предпринимательской деятельности, облагаются налогом на доходы физических лиц независимо от срока владения такими объектами.

Письмо от 8 июля 2019 г. № 03-04-06/50322

На основании пункта 18 статьи 217 НК РФ от налогообложения освобождаются только доходы, полученные налогоплательщиком в порядке наследования от физических лиц. При этом выплаченные физическим лицам по унаследованным ими акциям дивиденды подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общем порядке, действие пункта 18 статьи 217 НК РФ на такие доходы не распространяется.

В случае если суммы перечисленных акционерам либо их наследникам денежных средств в счет выплаты дивидендов возвращаются обществу вследствие неполучения их акционерами (их наследниками) по тем или иным причинам, при повторном перечислении этих же денежных средств указанным лицам удержание налога, по мнению Департамента, не производится, если налог был в установленном порядке исчислен, удержан и уплачен в бюджет при первоначальном перечислении акционерам дохода.

Практика Верховного суда за 1 полугодие 2019

﻿Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-04-05/52678

Минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества, находящимися на территории Республики Крым, для целей обложения налогом на доходы физических лиц исчисляется с даты приобретения права собственности на них в соответствии с законодательством, действовавшим на указанной территории до вступления в силу Федерального конституционного закона N 6-ФКЗ.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-04-05/52684

Сумма возмещения, взысканная по решению суда в пользу налогоплательщика в связи с утратой имущества, не приводит к возникновению у налогоплательщика экономической выгоды и, соответственно, не является его доходом.

Письмо от 12 июля 2019 г. № 03-04-05/51725

При признании права собственности решением суда срок нахождения недвижимого имущества в собственности определяется с даты вступления в силу этого решения. В этой связи если квартира находилась в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, то образуется доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-04-06/52406

Если услуги по договорам, заключенным со страховой организацией, оказываются по месту пребывания застрахованных лиц за пределами Российской Федерации в организациях, не имеющих лицензий на осуществление медицинской деятельности согласно российскому законодательству, то налогоплательщик не вправе реализовать свое право на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.

Письмо от 9 июля 2019 г. № 03-15-06/50597

Положений, предусматривающих освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых участникам клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения за участие в клиническом исследовании, статья 217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-04-05/54772

При определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной данным налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные родителям налогоплательщика.

Социальный налоговый вычет за медицинские услуги предоставляется налогоплательщику при предоставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказание медицинских услуг. Таким образом, указанные расходы должны быть понесены самим налогоплательщиком.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-04-05/54229

Исходя из положений НК РФ следует, что социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком за лечение его дедушки, не предусмотрен.

Письмо от 12 июля 2019 г. № 03-04-05/52014

Передача заемщиком заимодавцу права собственности на квартиру в счет погашения займа (в качестве отступного) приводит к возникновению у заемщика дохода от реализации квартиры.

Письмо от 12 июля 2019 г. № 03-04-05/51963

При получении денежных средств в рублях следует учитывать, что сумма, превышающая суммы денежных средств, ранее переданных по договору займа, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-04-06/52346

Специальный порядок определения даты фактического получения дохода при списании в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации применяется только, если налогоплательщик и соответствующая организация являются взаимозависимыми лицами.

Если списание в установленном порядке безнадежного долга с баланса (внебалансовых счетов) организации, не являющейся взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику, не связано с полным или частичным прекращением обязательства налогоплательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации, то указанная дата для такого налогоплательщика не является датой фактического получения дохода в целях обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 26 июля 2019 г. № 03-04-06/56199

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком в результате реорганизации организаций, срок нахождения таких акций в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения им в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Письмо от 26 июля 2019 г. № 03-04-06/56232

В случае оказания банком физическому лицу услуги на безвозмездной основе у налогоплательщика возникает доход в натуральной форме, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-04-05/55035

Доходы, выплачиваемые наследникам налогоплательщика, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 18 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 29 июля 2019 г. № 03-04-05/56516

К расходам, непосредственно связанным с операциями с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок относятся расходы по оплате услуг, без которых такие операции не могут быть осуществлены.

Письмо от 25 июля 2019 г. № 03-04-06/55634

Освобождение страховых взносов, оплаченных Банком по договорам страхования персональной ответственности служащих Банка, назначаемых во временные администрации финансовых организаций, НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 5 июля 2019 г. № 03-03-06/1/49840

При этом в НК РФ не содержится ограничений в отношении освобождения от налогообложения сумм возмещения командировочных расходов сотрудников в зависимости от места, из которого осуществляется их направление в командировку.

Письмо от 30 июля 2019 г. № 03-04-06/58480

Дата фактического получения дохода по налогу на доходы физических лиц определяется как день выплаты дохода по сделке с переданным налогоплательщиком в доверительное управление имуществом, которую совершает доверительный управляющий.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-11-11/52382

Наличие ранее заключенных гражданско-правовых договоров, в том числе договоров подряда между юридическим лицом и физическим лицом, не является ограничением для применения указанным физическим лицом специального налогового режима НПД в отношении дохода, полученного от осуществления деятельности в рамках гражданско-правового договора, в том числе договора подряда, заключенного между физическим лицом, являющимся налогоплательщиком НПД, и указанным юридическим лицом, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-11-11/53389

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, заключивших трудовой договор с юридическим лицом, при условии, что это юридическое лицо не является заказчиком услуг (работ) по гражданско-правовому договору для указанных физических лиц либо не являлось их работодателем менее двух лет назад.

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-11-11/54601

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане Российской Федерации, а также граждане других государств - членов Евразийского экономического союза. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, Федеральным законом не предусмотрено.

Одновременно сообщается, что в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности применения НПД гражданами иных иностранных государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, осуществляющими трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54306

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам по отчуждению либо приобретению объекта недвижимости, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Налог на имущество

Письмо от 11 июля 2019 г. № 03-03-06/3/51450

Здания и сооружения, приобретенные с целью дальнейшего демонтажа, не учитываемые в бухгалтерском учете в качестве основных средств, налогом на имущество организаций не облагаются.

Письмо от 2 июля 2019 г. № 03-05-05-01/48458

В отношении являющейся единым сооружением скважины, пробуренной в рамках разработки морского месторождения углеводородного сырья, расположенной на суше устьем в соответствующем субъекте Российской Федерации и забоем в границах шельфа Балтийского моря, применение предусмотренной пунктом 24 статьи 381 НК РФ налоговой льготы является правомерным.

Письмо от 2 июля 2019 г. № 03-05-06-01/48499

Право собственности на недвижимое имущество возникает и прекращается с момента соответствующей государственной регистрации. Следовательно, физическое лицо, указанное в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, до прекращения права собственности на этот объект исполняет обязанность по уплате земельного налога и налога на имущество в отношении указанного объекта недвижимости.

Письмо от 2 июля 2019 г. № 03-05-05-01/48503

Активы, учитываемые кредитной организацией на балансовом счете 619 в соответствии с Отраслевым стандартом, не признаются основными средствами.

Письмо от 3 июля 2019 г. № 03-05-05-01/48949

Поэтому если объект недвижимого имущества, полученный в аренду, учитывается в установленном для ведения бухгалтерского учета порядке на балансе арендатора в составе основных средств, то арендатор признается налогоплательщиком по налогу на имущество организаций в отношении этого объекта недвижимого имущества, а если объект недвижимого имущества, переданный в аренду, учитывается в составе основных средств на балансе арендодателя, то налогоплательщиком признается арендодатель. В случае отражения на счете бухгалтерского учета арендатора "Основные средства" информации о праве пользования на полученный по договору аренды объект, который был учтен арендодателем на балансе в составе основных средств в соответствии с условиями договора аренды и, следовательно, подлежал учету арендодателем при исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций, в целях исключения двойного налогообложения стоимость данного объекта в состав налоговой базы по налогу на имущество организаций арендатором не включается.

Письмо от 3 июля 2019 г. № 03-05-05-01/48970

В этой связи капитальные вложения, произведенные арендатором в виде неотделимых улучшений в арендованные объекты недвижимого имущества, учтенные в качестве основных средств арендатора, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций до их выбытия

Письмо от 4 июля 2019 г. № 03-05-06-01/49371

Индивидуальный предприниматель, уплачивающий единый налог на вмененный доход, уплачивает налог на имущество физических лиц только в случае, если используемое им в предпринимательской деятельности здание (помещение) включено в перечень объектов административно-делового, торгового и бытового назначения.

Письмо от 9 июля 2019 г. № 03-05-05-01/50498

Капитальные вложения, произведенные арендатором в виде неотделимых улучшений в арендованные объекты недвижимого имущества, учтенные в качестве основных средств арендатора, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций до их выбытия.

По вопросу квалификации объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений) и определения его состава при исчислении налога на имущество организаций рекомендуется руководствоваться Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст. По вопросу квалификации движимого имущества (инженерного и технологического оборудования промышленного производства) также рекомендуется руководствоваться позициями Минпромторга России от 23.03.2018 N ОВ-17590/12 и Минэкономразвития России от 22.04.2019 N Д23и-13390.

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-05-05-02/54653

Дата начала применения кадастровой стоимости определяется датой вступления в силу акта, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости, а не датой фактического внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости.

Транспортный налог

Письмо от 3 июля 2019 г. № 03-05-05-04/48956

Если транспортные средства, находящиеся в собственности лизингодателя (но не зарегистрированные за ним), по договору лизинга переданы и временно зарегистрированы за лизингополучателем, налогоплательщиком транспортного налога является лизингополучатель.

Страховые взносы

Письмо от 4 июля 2019 г. № 03-15-06/49359

Прохождение обязательного предварительного при устройстве его на работу и периодического (в течение трудовой деятельности) медицинского осмотра работника должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров) и за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения данных медицинских осмотров является нарушением норм, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, то есть в Трудовом кодексе не предусмотрены компенсации сумм расходов работников по прохождению ими обязательных медицинских осмотров.

В случае если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих работников, что в соответствии с положениями статьи 213 Трудового кодекса является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами. В противном случае, если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медицинских осмотров, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ, поскольку не установлены законодательством Российской Федерации, и в перечне, содержащемся в подпункте 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ, такие компенсации не поименованы.

Письмо от 9 июля 2019 г. № 03-15-06/50597

Выплата, производимая организацией-производителем участникам клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и страховыми взносами на обязательное медицинское страхование как выплата по гражданско-правовому договору на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ. При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ вышеупомянутые выплаты не подлежат обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

УСН

Письмо от 12 июля 2019 г. № 03-11-11/52084

Индивидуальный предприниматель при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вправе учесть расходы на приобретение огнетушителей в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в целях выполнения предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора.

Письмо от 10 июля 2019 г. № 03-11-11/51190

Индивидуальный предприниматель при исчислении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы, не вправе учесть расходы на буксировку автомобиля в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Вместе с тем следует отметить, что на основании подпунктов 3 и 5 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ налогоплательщики упрощенной системы налогообложения вправе при определении объекта налогообложения уменьшить полученные доходы на материальные расходы и на расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных) при их соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 11 июля 2019 г. № 03-05-05-01/51221

Жилые квартиры, приобретенные применяющим упрощенную систему налогообложения обществом по договору пожизненной ренты у физического лица, подлежат налогообложению только в случае, если данные объекты не учитываются на балансе в качестве объектов основных средств.

Письмо от 17 июля 2019 г. № 03-01-15/53174

В случае если земельные участки приобретаются индивидуальным предпринимателем в целях осуществления предпринимательской деятельности (для перепродажи) и (или) если индивидуальный предприниматель при регистрации заявил такой вид деятельности, как продажа земельных участков, то доходы от продажи земельных участков учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54321

Поскольку расходы на выплату участникам общества дивидендов не поименованы, такие расходы не могут учитываться налогоплательщиком при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 23 июля 2019 г. № 03-01-15/54947

Расходы по приобретению контрольно-кассовой техники, а также расходы, связанные с оплатой услуг оператора фискальных данных по обработке фискальных данных, могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-06/2/55084

Акционерное общество, в котором 100 процентов акций принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений республики, вправе применять упрощенную систему налогообложения на общих основаниях при условии соблюдения всех иных требований, предусмотренных главой 26.2 НК РФ.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/55014

В случае применения одновременно упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в целях главы 26.2 НК РФ учитываются основные средства, которые используются в предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется упрощенная система налогообложения.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/55022

Денежные средства за услуги, оказанные в рамках применения индивидуальным предпринимателем ПСН, поступившие после окончания срока действия патента и перехода предпринимателя на упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), облагаются в рамках УСН.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-11-11/37715

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД, вправе на основании уведомления перейти на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.

При этом возможность перехода налогоплательщика ЕНВД на УСН в отношении отдельных (иных) видов предпринимательской деятельности в течение года положениями глав 26.2 и 26.3 НК РФ не предусмотрена.

Письмо от 26 июля 2019 г. № 03-11-11/55825

Расходы по уплате покупателем продавцу объекта недвижимости процентов за предоставление рассрочки по оплате его стоимости учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-11-06/2/37738

В составе расходов на оплату труда при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитываются расходы на выплату процентной надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисленной только в соответствии с указанными требованиями Трудового кодекса.

Письмо от 26 июля 2019 г. № 03-11-11/55818

В связи с этим проценты банку за кредит, предоставленный на приобретение автомобиля, уплаченные в период использования автомобиля в предпринимательской деятельности, учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54356

Предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров по договорам розничной купли-продажи как за наличный, так и за безналичный расчет, осуществляемая через объект стационарной торговой сети, имеющий торговый зал (магазин или павильон с площадью торгового зала не более 150 кв. м), в котором покупатели, в частности, забирают товар, приобретенный за безналичный расчет посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, может быть переведена на ЕНВД.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54469

Проектом федерального закона N 720839-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального закона N 720839-7), в частности, предусматривается, что к розничной торговле в целях применения ЕНВД И ПСН не относится реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/54999

Площадь зала обслуживания посетителей включает в себя только площадь, которая предназначена непосредственно для употребления пищи и проведения досуга. Иные помещения, например кухня, место раздачи и подогрева готовой продукции, место кассира, подсобные помещения и т.д., для целей соблюдения ограничения, предусмотренного подпунктом 8 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, не учитываются.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/54991

Перечнем кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 N 2496-р, к бытовым услугам отнесен код 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) ОКВЭД2, включающий в том числе деятельность салонов татуажа и пирсинга. В связи с этим индивидуальный предприниматель, осуществляющий указанную предпринимательскую деятельность, вправе применять систему налогообложения в виде ЕНВД.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/55003

Уменьшение площади торгового места на площадь подсобных или складских помещений главой 26.3 НК РФ не предусмотрено.

ЕНВД

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-11-06/3/52555

Если организация оказывает услуги по вывозу ТБО в рамках отдельно заключенных договоров на оказание услуг по перевозке грузов, при этом никакой иной деятельности в сфере обращения с отходами не осуществляет, то указанная предпринимательская деятельность может быть переведена на уплату ЕНВД.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-11-06/3/52556

Положения НК РФ не устанавливают запрета на возможность налогоплательщику, применяющему УСН, перейти на применение ЕНВД по отдельным видам предпринимательской деятельности, поименованным в пункте 2 статьи 346.26 НК РФ, с любой даты в течение календарного года в случае подачи соответствующего заявления в налоговый орган и соблюдения условий и ограничений, установленных для применения данных режимов налогообложения.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-11-11/52552

В связи с этим предпринимательская деятельность по реализации моторных масел как самостоятельный вид предпринимательской деятельности не признается розничной торговлей в целях применения главы 26.3 НК РФ и, следовательно, на уплату ЕНВД не переводится.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-11-10/52558

Положения законопроекта № 720839-7 не ограничивают право применения налогоплательщиками ЕНВД и ПСН в отношении розничной торговли иными товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЕСХН

Письмо от 30 июля 2019 г. N 03-03-06/1/56960

При передаче выделенной организации имущественного права в виде права требования долга у передающей организации не возникает дохода при формировании налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу. Имущественное право в виде права требования долга, полученное выделенной организацией, находящейся на общей системе налогообложения и применяющей метод начисления, признается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе доходов в порядке, определенном статьей 346.6 НК РФ.

НДД

Письмо от 19 июля 2019 г. № 03-06-06-01/54071

В целях исчисления НДД в случае реализации налогоплательщиком природного газа, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период, налогоплательщик учитывает в том числе сумму величины выручки от реализации природного газа, добытого на участке недр, в расчетной выручке от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период. При этом при отсутствии цен на газ для соответствующего региона добычи для определения значения Цгаз при определении расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, налогоплательщик вправе использовать цену на газ по договору купли-продажи с организацией, являющейся взаимозависимым с налогоплательщиком лицом, уменьшенную на затраты по транспортировке третьими лицами этого газа до места перехода права собственности на него к покупателю (при условии, что указанные затраты не учтены в цене договора), а при отсутствии реализации добытого газа налогоплательщик вправе определить значение Цгаз на основании понесенных расходов на его добычу, определяемых в соответствии с порядком, установленным им в учетной политике для целей налогообложения.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-06-06-01/55146

В целях исчисления НДД в случае реализации налогоплательщиком природного газа, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период, налогоплательщик учитывает в том числе сумму величины выручки от реализации природного газа, добытого на участке недр, в расчетной выручке от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период.

Патент

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-11-11/52551

Если индивидуальный предприниматель - налогоплательщик ПСН использует труд наемных работников, в том числе физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, с которыми заключены договоры возмездного оказания услуг, то индивидуальный предприниматель должен учитывать таких работников при определении средней численности наемных работников.

Письмо от 18 июля 2019 г. № 03-11-11/53411

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по изготовлению и ремонту металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц, при соблюдении положений главы 26.5 НК РФ вправе применять ПСН в отношении данного вида предпринимательской деятельности. При этом главой 26.5 НК РФ не установлено ограничений в части оказания услуг (выполнения работ) в рамках видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с использованием как наличных, так и безналичных форм расчетов с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54486

Индивидуальный предприниматель - налогоплательщик ПСН, осуществляющий предпринимательскую деятельность по письменному и устному переводу, вправе предоставлять данные услуги за наличный и безналичный расчет как физическим, так и юридическим лицам.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54487

Положениями глав 26.2 и 26.5 НК РФ не установлено запрета на возможность применения индивидуальным предпринимателем одновременно УСН и ПСН в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности при условии соблюдения условий и ограничений, предусмотренных для применения данных режимов налогообложения указанными главами НК РФ. В отношении одного и того же вида предпринимательской деятельности, осуществляемого на территории одного муниципального района или на территории нескольких районов одного городского округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, ПСН и УСН одновременно применяться не могут.

Письмо от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54498

Если индивидуальным предпринимателем приобретен патент на предоставление услуг в субъекте Российской Федерации, на территории которого осуществляется такая деятельность, то налогоплательщик вправе применять ПСН на основании полученного патента, в том числе при оказании данных услуг заказчикам из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и с последующей доставкой готовых изделий заказчикам почтой.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/55012

В отношении предпринимательской деятельности по изготовлению и установке жалюзи на окна индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/55014

В рамках применения патентной системы налогообложения ограничение по величине остаточной стоимости основных средств налогоплательщиков главой 26.5 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-11-11/37810

В отношении предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования, водопровода и канализации, электроснабжения индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-11-11/37795

В отношении предпринимательской деятельности по ремонту фасада и замене электрической проводки в многоквартирных домах индивидуальный предприниматель вправе применять патентную систему налогообложения.

ККТ

Письмо от 1 июля 2019 г. № 03-01-15/48264

В случае оказания микрофинансовой организацией услуг заемщику, не связанных с микрофинансовой деятельностью, при осуществлении расчетов за такие услуги у микрофинансовой организации возникает обязанность применять контрольно-кассовую технику.

Письмо от 3 июля 2019 г. № 03-01-15/49043

При торговле непродовольственными товарами, которые определены в указанном перечне (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 N 698-р), на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой техники.

Письмо от 3 июля 2019 г. № 03-01-15/49040, 11 июля 2019 г. № 03-01-15/51591

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ третьих лиц к контрольно-кассовой технике, в том числе передачу им контрольно-кассовой техники. Однако следует учитывать, что использование такой контрольно-кассовой техники третьим лицом не освобождает уполномочивающее лицо от предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ обязанностей и ответственности за их неисполнение. Вместе с тем положениями Федерального закона N 54-ФЗ не запрещается организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся агентами, регистрировать и при осуществлении расчетов применять зарегистрированную ими контрольно-кассовую технику.

Письмо от 10 июля 2019 г. № 03-01-15/51107, от 10 июля 2019 г. № 03-01-15/51106

При этом расчеты в безналичном порядке с организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием указанных в обращении систем дистанционного взаимодействия не являются расчетами с предъявлением электронного средства платежа и, следовательно, не требуют применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 11 июля 2019 г. № 03-01-15/51578

В случае, указанном в обращении, при торговле непродовольственными товарами (кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в вышеуказанном перечне (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 N 698-р)) с открытых прилавков вне крытых рыночных помещений индивидуальные предприниматели вправе производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 16 июля 2019 г. № 03-01-15/52699

Исходя из положений Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" контрольно-кассовая техника не применяется физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Письмо от 17 июля 2019 г. № 03-01-15/53174

В случае осуществления индивидуальным предпринимателем расчетов за товары, в том числе недвижимое имущество, положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на такого индивидуального предпринимателя обязанность применять контрольно-кассовую технику, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Письмо от 19 июля 2019 г. № 03-01-15/54157

При оказании услуг по присмотру и уходу за детьми организация может производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 19 июля 2019 г. № 03-01-15/54177, от 23 июля 2019 г. № 03-01-15/54922

Возмещение организации не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 29 июля 2019 г. № 03-01-15/56669

При получении управляющей компанией вознаграждения применение ККТ не требуется.

Письмо от 31 июля 2019 г. № 03-01-15/57528

Образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы, при обеспечении питанием своих работников во время учебных занятий может производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 31 июля 2019 г. № 03-01-15/57522

Обязанность применять контрольно-кассовую технику не ставится в зависимость от величины дохода организаций и индивидуальных предпринимателей.

Госпошлина

Письмо от 2 июля 2019 г. № 03-05-06-03/48460

При подаче надзорной жалобы Председателю Верховного Суда Российской Федерации или заместителю Председателя Верховного Суда Российской Федерации о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора плательщиком выступает заинтересованное лицо. За совершение данного действия должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ в размере 6 000 рублей.

Письмо от 15 июля 2019 г. № 03-05-06-03/52104

Размер государственной пошлины при подаче в суд искового заявления, содержащего требование о признании реконструкции жилого дома законной и сохранении его в реконструированном состоянии исчисляется из стоимости объекта, заявленного в исковом заявлении.

Письмо от 24 июля 2019 г. № 03-05-06-03/55184

В случае если доля в праве общей долевой собственности приобретается одним лицом на основании договора купли-продажи (дарения, мены), в силу которого правообладатель отчуждает принадлежавшую ему долю в праве общей долевой собственности одному лицу, а не нескольким лицам, государственная пошлина за государственную регистрацию доли в праве общей долевой собственности уплачивается лицом, чье право подлежит государственной регистрации, в размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.