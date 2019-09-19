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Юзвак Максим

Госпошлина при наследовании жилья

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Рассматривается порядок исчисления государственной пошлины за выдачу свидетельства на наследство квартиры (Письмо Минфина от 28 августа 2019 г. № 03-05-06-03/65875)