Госпошлина при наследовании жилья

Опять будут всех доставать, требуя заключать соглашения об ЭДО... Не хочу!...
Особенно когда скидка не для всех
это вам еще повезло. У нас еще реже. Видите ли, они не могу часто автомобиль гонять, государствен...
с этого обнала государство берет 6 % вообще то, и это не чистая прибыль, а оборот. так что зря ав...
5599005036512437 Ребят, срочно помогите найти владельца, не могу разобраться, просто фио...
Утверждение философское. Спорить не стану. ))
Это революция? Маркетинг, не слышали?
Это не значит, что карта неизвестно чья, владелец моменталки прекрасно изветен банку (и, предполо...
Вроде как делать запрос к сервису ПФР на предмет наличия корреспонденции....
Наш МФЦ постоянно теряет документы: и не только налоговые. Последний раз потеряли документы из Ро...
Нет, я прорекламирую терминальчики ingenico ipp320 и подобные по 2000 рублей:)))Нормально так ра...
Нет, я прорекламирую терминальчики ingenico ipp320 и подобные по 2000 рублей:)))Нормально так ра...
Вот-вот. Вы, @Дедушка Тимофей, из Нерюнгри - правильно ? (так указано в Вашем профиле). А у Вас у...
Вангую - слово за слово, и он тебе прорекламирует учётную систему "Моё дело", расскажет как она с...
В Дагестане все тяжко с Интернетом. Поэтому люди там работают, а не ночуют в инстаграмах да прочи...
Да, по тарифам интересно. Навряд ли они будут меньше, чем с эквайрингом. Но тут хоть экономия с т...
Не поняла, если честно. Пока сотр не получит карту и не принесёт буху реквизиты - куда ему чего п...
@isamarai, такое ощущение, что вы истерите в каждом посте блога по делу и не по делу. Может сходи...
а это значит, что нужно будет открыть р/с в ПСБ и платить за интернет банк, а он в ПСБ не бесплат...
Странный "механизм" - это же должно выплыть наружу уже к вечеру. Разве там какие "мертвые души" ч...
если вы работаете наемным работником и вы не продажник и не маркетолог, то Вам это не понятьесли ...
Интересно, а как же ст.69 НК РФ - усматривается с ней явное противоречие...
В случае направления документа налоговым органом через МФЦ датой его получения считается день, сл...
? Тарифы! 1-3 и очень мало, придется бить платеж на части.
Кто ни-будь может объяснить, как логически связаны между собой система прослеживаемости товаров (...
Доброго всем дня! Подскажите, подала уведомление в ИФНС об уменьшении ст-ти патента, получила кв...
И что, вино в стране появится отечественное?)))
У Райфа есть тоже, да и у других...
Моменталки сбербанка такие- без указания фио на карточке....
не имею...всё систематическое - деградирует или трагически гибнет (рано или поздно - в раше - сли...
Бизнес в обычном понимании слова или в каком то чисто Вашем? Деятельность, направленная на систем...
Соглашусь с Вами: как и у любого новшества, у системы ЭДО есть свои недостатки. Внедрить электрон...
Да пусть пишут - пеня меньше (ежели чего забыл)...
Чего тут непонятного? Бизнес двигают в прорыв психи и шизики. Если мы о революции.Эволюционироват...