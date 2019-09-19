Госпошлина при наследовании жилья

бух2007 это вам еще повезло. У нас еще реже. Видите ли, они не могу часто автомобиль гонять, государствен... Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

lubezniy Вроде как делать запрос к сервису ПФР на предмет наличия корреспонденции.... Внимание! Сдавать электронную отчетность в ПФР будем по-новому

Ibrisami Наш МФЦ постоянно теряет документы: и не только налоговые. Последний раз потеряли документы из Ро... Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

Огурец Корнишонов Нет, я прорекламирую терминальчики ingenico ipp320 и подобные по 2000 рублей:)))Нормально так ра... Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

Огурец Корнишонов Нет, я прорекламирую терминальчики ingenico ipp320 и подобные по 2000 рублей:)))Нормально так ра... Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

2nom Вангую - слово за слово, и он тебе прорекламирует учётную систему "Моё дело", расскажет как она с... Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

Дедушка Тимофей Да, по тарифам интересно. Навряд ли они будут меньше, чем с эквайрингом. Но тут хоть экономия с т... Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

ВВбух Не поняла, если честно. Пока сотр не получит карту и не принесёт буху реквизиты - куда ему чего п... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

Дедушка Тимофей @isamarai, такое ощущение, что вы истерите в каждом посте блога по делу и не по делу. Может сходи... Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

Огурец Корнишонов а это значит, что нужно будет открыть р/с в ПСБ и платить за интернет банк, а он в ПСБ не бесплат... Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

ananasik-s Странный "механизм" - это же должно выплыть наружу уже к вечеру. Разве там какие "мертвые души" ч... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

Огурец Корнишонов если вы работаете наемным работником и вы не продажник и не маркетолог, то Вам это не понятьесли ... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

Den Yar Интересно, а как же ст.69 НК РФ - усматривается с ней явное противоречие... Налоговики будут слать вам смски

SBIS_MO В случае направления документа налоговым органом через МФЦ датой его получения считается день, сл... Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

2nom Кто ни-будь может объяснить, как логически связаны между собой система прослеживаемости товаров (... Сегодня запретили вмененку для ряда товаров

MaxC И что, вино в стране появится отечественное?))) Виноделам дадут льготы и субсидии

MaxC не имею...всё систематическое - деградирует или трагически гибнет (рано или поздно - в раше - сли... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

VikaV2193 Бизнес в обычном понимании слова или в каком то чисто Вашем? Деятельность, направленная на систем... Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса смертельной

MaxC Да пусть пишут - пеня меньше (ежели чего забыл)... Налоговики будут слать вам смски