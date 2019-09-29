Случаи неприменения налога на самозанятых

Я думаю что просто на просто не стоить экономить на НДС, а стоит думать над тем как увеличить дох...
Сколько много согласных-то... Неужели все такие мазохисты? Как дура... слезно уговаривать.... Вы...
Ну, собственно, толковый бух за сумму не более энной, сделает ровно столько, сколько успеет за 8 ...
Это же распространиться на всё. Перепланировка это только повод....
Ну собственно я своему буху ставил задачу - Мы можем платить не более энной суммы - крутись, твор...
Специалист 1 разряда отдела выездных проверок 1Межрайонная инспекция ФНС России №26 по Санкт-Пете...
Блин... где такие оклады бывают?.. Я бы оттуда не уволилась... наверное......
Вот уже который год понять не могу - почему из религиозных праздников только рождество "обгосуда...
Миша Жуховицкий более страшные тайны раскрывает
Примут ли такой билет для отчетности в бухгалтерию на работе? Информация с сайта РЖД : В соответс...
Бред! Хотя такое было и раньше! Сидят в Центральном аппарате ФНС люди оторванные от реальной жизн...
Выдавайте работникам расчетные листки как положено и не будут спрашивать ...
.Если вы будете каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год удивитесь, как мало накопило...
Да ну? Может и нормативный акт подскажете, которым давно это утверждено? ;)...
Не льстите себе. Просто ваша сумма ниже эффективного порога....
«ежедневно, до 10-00 бухгалтер обязан провести все платежные поручения» - это что значит?? Н...
А мы сдаем. Но тоже ничего особо сложного нет для "малышей". Выплачивают в течение недели, все до...
Простите, что свершилось? В чем новость? В том, что в 2021 мы перейдем на прямые выплаты? Об этом...
Упомянутая гадалка берет деньги только с тех, кто сам их её отдает.А вот всякое мракобесие по тел...
кэшбек совсем затуманил разум некоторым. выбрала не те категории, не получила бонусы, а банк еще ...
31 августа и 30 ноября - тоже
за пятидневный спасибки кидают, а тут пока ни однойпусть будет первая Спасибо от меня за шестидне...
если быть точнее, то не выходной и не рабочий, а ПРАЗДНИЧНЫЙ...
Про перевозки так же говорили. Дескать как же мы будем возить без орды разваливающихся камазов. Н...
Это разные вещи. Вы говорите о несовершенстве медицины. А я - о паразитах, наживающихся на челове...
Не нам - а больным/беременным.
Этих вот добросовестных людей из какой-то другой страны завезут, да? )) Льгот им надают? Ну чтобы...
Люди для которых планирование, процессы, безопасность, добросовестность - не пустой звук. Можете ...
А он и не гарантируется, потому что через 30 лет 80-100% от ЗП будет составлять меньше «необходим...
А подскажите, «в целях повышения образованности» (С), вы расчёты, копии больничных, РКО, трудовых...
А работник и декретные получает вовремя и в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет получает посо...
Ни один дипломированный врач не обходится без гадания. А давайте попробуем это лекарство, если ос...
Задачу просто решить, было бы желание. Факт соединения ОПСОСом фиксируется. Поступает, например, ...
Развелось всяких кудесников. А сами-то лечиться у нормальных врачей норовят. Паразиты! ...