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Юзвак Максим

Случаи неприменения налога на самозанятых

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Рассматриваются случаи неприменения налога на профессиональный доход (Письма Минфина от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68828, № 03-11-11/68813, № 03-11-11/68809)