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Юзвак Максим

Вычет по НДФЛ при покупке квартиры ребенку

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Рассматривается вопрос о порядке применения имущественного вычета по НДФЛ при приобретении родителем квартиры для несовершеннолетнего ребенка (Письмо Минфина от 23 августа 2019 г. № 03-04-05/65065)