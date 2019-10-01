Вычет по НДФЛ при покупке квартиры ребенку

А где написано в нашем посте, что появился новый отчет для бухгалтеров? А по сути - вам повезло, ...
Печально! И правду пишут в чатах, в налоговых вечно создают тайну про СМС. Одновременно жаль и не...
Интересно... Существовала компания, исправно поставляла оборудование в школы. А потом налоговая р...
Помню, когда деревья были большими, была такая песня "...Вкалывают роботы, а не человек..."Сегодн...
они такие же люди... за спиной которых стоят семьи... а кушать хочется сегодня... а не завтра!...
Ну а реквизиты получателя мы не узнаем?
то 6 раз спишут одно и то же, то требование несуществующее всплывет......
А у них же теперь доступ к данным ЗАГС - вот там пусть и смотрят!...
И так почти в каждой бюджетной организации.
Мои архивы с 2009 года после смены трех компов все на месте. Мне и так хватает что хранить в ко...
Раз комп сменил, два комп сменил. Что-то выкинул. О-й-й-й-й, и где же мои архивы?А коробки с расп...
А то все мировые судьи выносят по 500руб и всё
Кто не умеет делать архивы - тот печатает
Вы, конечно, извините, но споров нет там, где есть нормальные должностные инструкции. А не из-за ...
"Ну и кто власть в стране?!"Неужели деньги всем правят?
Банковские программы замечательно исчезают вместе с банками, которые, в свою очередь, исчезают вм...
ФНС не сильно лучше мошенников. То два ИНН присвоят и потом пол года бьешься чтобы один аннулиров...
Нормального экстрасенса налоговики "случайно" просто не заметят ...
Это двойное налогообложение по сути. Налог в бюджет и налог банку. Банк гребёт даже больше, чем р...
В нормальном клиент-банке - меньше минуты за всё, включая выбор периода и т.п....
банковские программы прекрасно выгружают архивы выписок со всеми документами, печатаю только по к...
Именно из за информации в инете и возникают разные споры......Из за неграмотного преподнесения ин...
И СЗВ стаж отчет кадровиков. Хватит уже вешать все на бухов...
Зарплата и кадровый учет давно ведутся в программах и кадровиками тоже.. В чем проблема для них с...
И СЗВ-стаж у нас делает кадровик в ЗиУп. 2 минуты и отчет готов. Проверить и отправить . И в наше...
а другие отделы есть, которые должны их делать?сразу все обстоятельства надо писать...
Где написано, что отдел кадров не готовит и не сдает декларацию по НДС?...
Если доработано правильно, то проблем не бывает.
О чем Вы... Вначале надо писать, что появился новый отчет для работодателей( как в законе), потом...
почему не делают? Вот я например кучу отчетов для СРО делала.)))...
А разве по закону так можно?
В Самаре есть УФНС, а ФНС - это начальство. Вот оно скрывало и скрывает до сих пор. Только бодро ...
Видите ли, наше законодательство и законы логики в принципе вещи несовместимые :)А у многих кадро...
да прям, что каждый работодатель проверяет сотров на предмет гражданских исков, оно надо?? хотя в...