НДФЛ при недействительности или расторжении сделки

Нам сбер установил тариф 1.5% за QR, это дешевле, чем эквайринг...
А почему не включено в расходы превышение лизингового платежа над амортизацией (25 000- 24 864,86...
если присудят по гражданскому иску, то платить придется, можно попробовать через банкротство физл...
Я правильно поняла, что теперь все упрощенцы будут платить налог на имущество с кадастровой стоим...
А что, жертвы репрессий есть, жертвы коммунизма есть, жертвы голодомора есть. Пусть будут жертвы ...
интересно, а газеты вообще покупают и тем более журналы ...
29 лет парню, 2 высших образования, очень близкий партнер Жириновского а мозгов уже нет. ...
Для того, что бы несанкционированные рынки реально заработали необходимо, что бы цены в официальн...
а для этого обязательно должны быть угрозы?Разве США предупреждали Иран о том, что отрубят у них ...
То есть моя позиция - чем меньше напишешь в официальных документах, тем лучше.... как всегда себя...
А что вы видите тут такого страшного, кроме факта "нарушения", которое на самом деле не нарушени...
https://www.klerk.ru/buh/news/490744/#comment__760414 все как обычно, шуму много результат "0" ил...
ИФНС срезала вычет у покупателя по "политическим" мотивам - поинтересуйтесь, что такое Хартия АПК...
Ну давайте не будем равняться на тех, кто априори ведет учет с нарушениями, это как - человек раб...
Молодцы сотрудники! Я видела случаи, когда работодатель БЕСПЛАТНО организовывал горячее питание д...
Сейчас тоже рассматриваем варианты перехода на облачную 1С. Обзвонила около 10 поставщиков. В 80...
Уважаемая, мне приятно внимание к моим словам. и вы часто даете очень верные и точные комментарии...
Можно и получили http://kad.arbitr.ru/Card/7b6bf909-385c-4a22-a9a6-7eca0da45449
если банк производит начисление процентов на остаток по счету и ежемесячно зачисляет на р/сч... н...
А меня беспокоит передача сведений в ПФР "на следующий день". во многих компаниях прием оформляе...
Да чушь полная. Если поставщик - помойка, то ему пофиг что подписывать, так как ничего он исполня...
В оптовой торговле зерном и подсолнечником под давлением ФНС это уже стало обязательным условием ...
А потом, при увольнении сотрудника, в характеристике напишут "Жаловался на работодателя в трудову...
"Благими намерениями...." Всё объясняют ЗАБОТОЙ о населении, но само население не спрашивают. Гар...
вопрос - после отсидки платить не обязательно уже будет?...
а еще лучше, если в другой стране, на другом континенте, другой планете. последнее вот прям вааще...
Я так понимаю, что к сведениям о трудовой деятельности будут иметь доступ, кроме самих работников...
Предприниматель из Омска похоже пребывал в жосском похмелье...
Меня другое порадовало - Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить такж...
Жидким, блин. Но зато и бухгалтеров!
реклама хороша но ни один из менеджеров крупных банков на ДВ (альфа, сбер, втб) даже промы...
Если ты безработный и малообеспеченный, то государство дает тебе разные льготы и субсидии. Причем...
заботливые то, прости господи! я чуть не всплакнула. лучше бы совсем отменили этот отчет ни о чем...
Задумка хорошая,но писать не делать, вот ПФР не верю-вспомните передачу сальдо пару лет назад!У Ф...
Инструменты* финансовые в России сегодня надежные есть , но проблема в том , что россияне в их не...