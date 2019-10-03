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Юзвак Максим

НДФЛ при недействительности или расторжении сделки

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Рассматривается вопрос о сроке владения имуществом при признании сделки недействительной либо расторжении договора (Письма Минфина от 5 сентября 2019 г. № 03-04-05/68722, от 11 сентября 2019 г. № 03-04-05/69855, № 03-04-05/69825)