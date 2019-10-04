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Юзвак Максим

Учет расходов на проезд и проживание

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Рассматривается вопрос о документальном подтверждении расходов на проезд и на проживание в гостинице (Письма Минфина от 26 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74132, от 24 сентября 2019 г. № 03-03-07/73284)