Учет расходов на проезд и проживание

это с какого боку то государство поддержит? проверками всех мастей? сбором бредового количества н...
Еще как делают. На днях беседовала с налоговым инспектором, который пригласил директора с паспорт...
Если уж ТЫ оперируешь нормативными нормами законодательства РФ, для начала хотя бы прочитай их.То...
Вознаграждение за клад или за возврат найденных ценностей владельцу-утерятелю равняется /согласн...
Хм... а чего так мало то?260 золотых червонцев это 2 кг. золота в монетах больше 6 миллионов рубл...
Охота вам депутутские инициативы обсуждать? это же госдума.Все зависит в этом доме оном
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В ПФР хранятся совершенно безумные объемы данных, не соответствующие численности населения РФ. Т...
Мошенники опт сирагетыВот мошенник при опт покуке сигарет, бывае под разными аккаунтами голо...
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С Альфой не работал. А, например, Точка прекрасно формирует pdf - выписки за запрошенный период с...
Вопрос больше не актуален: в очередной раз калькулятор вдруг сработал и сообщил, что платить мне ...
Думаю ,что это всё хорошо ,потому что ,копеечка рубль бережёт ! Надо не лениться и обращаться за...
Здравствуйте!Попробовал воспользоваться калькулятором, но он, как я понимаю, почему-то не учитыва...
что мешает тому, кто сдает в "темную" поставить в объявлении номер добросовестного конкурента? Ве...
о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой ...
Безусловно, но, например, в Альфа-банке я так и не нашла техвозможность в один клик выгрузить по ...
Так по ходу вся страна "счастлива"
давайте просто спокойно подождем 30 лет
Строители сидят тихонько в шоке от того, что происходит. И также тихо записываются на мозговые шт...
У кого прибыло - тем и льготы дадут.
Не правильные долговые обязательства.
Радует уже не первый год требование объяснить, почему в отчете о движении денежных средств заполн...
А жертвам новой налоговой автоматизации, которая нормально не работает уже 9 месяцев, где очередь...
это в новостях зарплаты растут:за последние 5лет зарплаты не поднимали ни у транспортников (муж),...
А у кого нет балкона и курят стоя у открытого окна, на них действие закона не распространяется?...
Россияне предложили вмененку??? Сами??? Это что же за россияне такие, готовые платить налог, неза...
А вы ванну на балконе принимаете? Оригинально ))
Надо было через ООО в офшоре работать, наверное
То есть ванну со свечами уже не принять? ;)
"Конкурентное преимущество сегодня в качестве оказываемых услуг, скорости, внимательности к клиен...
а я в тексте не нашла ссылку на это постановление, можете подсказать где посмотреть? Общаемся с к...
Т.е. о том, что законы у нас меняются, вы не в курсе? Какая прелесть ))...
Вот и ладушки. Снесу все убытки к чертям и больше не буду сдавать прибыльную липу. Нуну!!! СилуЯн...
Минфин заявляет, что все не так поняли поправки по налогу на имущество....