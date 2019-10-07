Льготы для многодетных семей

вот не пойму, если контур такой плохой, чего многие им пользуются тогда? найдите оптимальный вари...
Чепуха написана. Изучали выписки, изучали, все хорошо проинвестировали .. А потом найдется поручи...
а алкашки, которые толпами детей рожают и дома бухают тож домохозяйками станут?...
повысили пенсию вы о чем вообще?
Читаю статью: Депутаты начинают работать над проектом "Новые Грабли". В течение года планируется ...
еще бы документы по ТКС обязали отправлять! Как обычно прилетает судебный приказ и пропускается с...
ага. это как с повышением пенсионного возраста - сперва митинговали, чтобы повысили размер пенсии...
Я видел. Раздел начинается с головной страницы сайта Госдумы ...
Думаю, что нет. Скорее очередной отчет введут,
Как дети наивные. Все это вводится только для того что бы содрать побольше налогов. Домохозяйки и...
Вот и правильно! Не надо покупать 1С:Бухгалтерия. Лучше сразу обратиться к специалистам для веден...
Если сами граждане будут копить себе на пенсию, то совсем не надо создавать НПФ и прочее, есть ба...
Так такие проблемы во всех старых домах )) А если особо одаренные объединят кухню с комнатами и е...
Ничего. Потому что нечего. А вообще задали бы вы вопрос ФНС. Потому что это их выдумка. ...
А если ИП на УСН и сдает свое имущество в аренду, то указать ст. 346.11 Налогового кодекса Россий...
А что делать, если сейчас уже сдаем РСВ по обособке, а расчетного счета у обособки нет? Вроде уст...
Хорошая статья. Рекомендую всем.
Ну ОК, вообще-то есть еще такие работодатели, которые не обязаны сдавать отчеты электронно. Как с...
Значит, у вас рынок не такой конкурентный. В аптеках конкуренция - жесточайшая. Товар - одинаковы...
А вы 2-НДФЛ сдайте по этому работнику :)
Для тех, кто пишет про прибыльность аптечного бизнеса. Про несколько близкорасположенных друг к д...
если возле вашего магазина ставят такой же магазин, то это не значит, что ваш бизнес стал прибыль...
А ещё муж сможет оказаться от услуг этой самозанятой жены и нанять другую или даже несколько, как...
Лично мне кажется, что по двум табельным номерам удобнее учет вести - сразу понятно за какую рабо...
А дело не в том, что в стране что-то происходит без ведома Путина или вопреки его указаниям. Дело...
а вы никогда не задумывались, что у этих однофамильцев разные ИНН, СНИЛС и паспортные данные. мож...
Самое главноеНапишите в сопроводительном письме вакансию и город. Или в теме письма...... ну, пож...
Ты рассказал мне просто правдуА я ужасную хочуТакую чтобы обосратьсяЗавыть за...
зачем мне личный кабине в ПФР, через госуслуги я не могу этого сделать? ...
Я вот считаю, что если компания ни разу не нарушила сроки сдачи отчетности, налоги уплачивает сво...
Могут, если производитель не осуществляет поставок. Преднизолона в таблетках уже месяца 3 в аптек...
А что где-то еще остались аптеки, которые малый бизнес? Они же все сетевые. ВСЕ! Пусть платят по ...
Дальний Восток-Приморье.В нашем Ханкайском районе Приморского края численность населения за 10 ле...
У вас проблемы с вентиляцией, а не соседями
Ога, ваши слова, да приставам ФССП в уши! Которые без конца дерут с однофамильцев чужие долги. И ...