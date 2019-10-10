Налоги при сносе и изъятии недвижимости

Владелец 25% оператора «Такском» – Левон Амдилян. В 1990-е он был основателем некоммерческой орга...
Стесняюсь спросить, а какое его собачье дело? Этот Такском кто-то уполномочил выяснять, стучать, ...
Я так поняла, что ни Туров, ни "недобросовестные" юристы вкупе с такими же налоговыми консультант...
... поэтому назвали 2020? :) Елена, у вас сейчас большие скидки, а перенос не готов. Когда будет ...
Ну Туров все-таки не редакция сайта )) За свой бред он пусть сам отвечает.Судя по всему текст ему...
Что за бред про "вычет на машину". Клерк начал скатываться...
У нас проверяют по базе ФСПП и судебной. Если есть просрочки и решения судов обычно дальше кандид...
Без "своих " людей в налоговой не обошлось! Налоговики зверствуют с юр.адресами, то проверки, то ...
Как ИПшник с тинькофф Банком, тоже не удалось поработать. Счёт заблокировали, с долгими объяснени...
Когда все сервисы в России начнут брать деньги за результат?) ...
Это как? Если она там не работает, то как её дадут справку? А если работает, то что значит "отказ...
без содействия сотрудников банка точно не обошлось
А ИП нельзя просто так бросить. Его никто не закроет, кроме самого физлица, которое зачем-то счит...
в отместку? не жалко было времени на скрины?
Может стоит попробовать там бизнес вести? А не просто зарплатную карточку иметь? И когда пара лям...
Зато есть запачканная карма учредителя и руководителя. Недавно пытался один мой знакомый господин...
Да по разному бывает. У меня была недавно женщина, вспомнившая, что 4 года назад открыла ИП, деят...
Странно, ну вот я пользуюсь Тиньком 6 лет и горя не знаю, а для кого-то это "говноконтора". Что я...
но про загасить пока не понятно, будем посмотреть :)
Судя по глубине вашего комментария, в лучшем случае вы убирали полы в юротделе ВТБ....
Вообще то отделения Сбера как и филиалы ВТБ - это самостоятельные банки с разными БИКами. И эту с...
Нет, налог на имущество мы в этом году не платим, хотя за 1кв. впопыхах отчитались.Да мало ли - м...
Я знаю только один банк, который берет комиссию между регионами - Сбер...
Так уже вроде сокращают врачей, закрывают больницы, всякие собесы сливают с сокращениями сотрудни...
Читая такие новости, откровенно радуюсь, что вышел из гражданства этой страны. С боем, скандалами...
Нет, ну это же надо, а? Говноконтора оказалась говноконторой. Сколько недоумения и изумления. Ско...
А т.е. о том, что налог на движимое имущество теперь не платится, вы не знаете и продолжаете его ...
Вроде в новости все понятно написано. Причем тут отмена требования? ...
Это в каком смысле? Вы думаете, что оплата телефоном просто так происходит? А то, что карта привя...
Банки внакладе не останутся: запретят брать комиссию за что-то одно - они другие комиссии увелича...