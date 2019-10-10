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Юзвак Максим

Налоги при сносе и изъятии недвижимости

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Рассматриваются налоговые последствия по НДС и налогу на прибыль при сносе объектов недвижимости и изъятии земельных участков (Письма Минфина от 26 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74014, от 10 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/69631)