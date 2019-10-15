Обзор Писем Минфина за август 2019

Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

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Общие вопросы

Письмо от 12 августа 2019 г. № 03-02-07/1/60662, от 1 августа 2019 г. № 03-02-07/1/57986

Статьей 76 НК РФ не предусмотрено ограничение по приостановлению операций по счетам указанных в пункте 11 названной статьи категорий физических лиц, открываемым для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой. Указанной статьей не предусмотрено приостановление операций по счетам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-02-08/61027, 12 августа 2019 г. № 03-02-08/60563

Размещаемые с сентября 2018 г. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет публикации, в которых указывается об отмене НК РФ всех федеральных, региональных и местных налогов и сборов, страховых взносов, регулируемых НК РФ, не соответствуют действительности и не являются официальными разъяснениями уполномоченного органа.

Налоговый контроль

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-12-12/2/58214

Изменения сведений, которые на основании пункта 5 статьи 25.14 НК РФ подлежат отражению в уведомлении об участии в иностранных организациях, также могут рассматриваться в качестве основания для подачи уточненного уведомления, так как предоставляемая информация должна быть достоверной и обеспечивать возможность идентификации иностранной организации.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-02-08/59105

На основании пункта 4 статьи 93.1 НК РФ требование о представлении документов (информации) направляется лицу налоговым органом по месту учета указанного лица. При этом положения указанной статьи не обязывают направлять названное требование исключительно тот налоговый орган, в котором лицо состоит на учете по месту своего нахождения. Рассматриваемое требование может быть направлено лицу тем налоговым органом, в котором это лицо состоит на учете по иному основанию, предусмотренному НК РФ.

Письмо от 7 августа 2019 г. № 03-12-11/4/59535

Исходя из сущности правоотношений, возникающих у страховых брокеров в процессе взаимодействия со своими клиентами, страховые брокеры не могут быть отнесены к организациям финансового рынка для целей исполнения главы 20.1 НК РФ.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-02-08/61024

В статье 101.4 НК РФ приведен порядок осуществления производства по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах, ответственность за которое установлена НК РФ (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 НК РФ). При этом указанный порядок не содержит каких-либо исключений в отношении налогоплательщиков - физических лиц.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-12-12/2/66873

Регистрация иностранной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, в порядке редомициляции на территории другого иностранного государства может являться основанием для представления налогоплательщиком уточненного уведомления в связи с изменением сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5 статьи 25.14 НК РФ.

Комментарий к налоговым спорам за август 2019

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-07-11/58379

В случае, если по полученному новым кредитором денежному требованию, вытекающему из договора реализации товаров (работ, услуг), предусматривающему в том числе уплату покупателем процентов за предоставление отсрочки и (или) рассрочки по оплате на условиях коммерческого кредита, покупателем, являющимся должником, уплачиваются в том числе суммы денежных средств в виде указанных процентов, получаемые новым кредитором суммы таких денежных средств являются доходом по полученному денежному требованию. В связи с этим новым кредитором, получившим денежное требование, вытекающее из договора реализации товаров (работ, услуг), предусматривающего в том числе уплату покупателем процентов за предоставление отсрочки и (или) рассрочки по оплате на условиях коммерческого кредита, налоговая база по НДС определяется как разница между полученной от должника суммой дохода, включающей предусмотренные договором реализации товаров (работ, услуг) суммы денежных средств в виде процентов за предоставление отсрочки и (или) рассрочки по оплате на условиях коммерческого кредита, и расходами на приобретение указанного денежного требования.

Принимая во внимание, что на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ проценты по займам освобождены от налогообложения НДС, суммы денежных средств в виде процентов, получаемые новым кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), на основании соглашения, заключенного должником и новым кредитором, не включаются в налоговую базу по НДС и, соответственно, не подлежат налогообложению НДС.

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-07-09/57945

При приобретении агентом товаров (работ, услуг) по агентскому договору, предусматривающему приобретение для принципала товаров (работ, услуг) от имени агента, счета-фактуры принципалу этих товаров (работ, услуг) выставляет агент, в том числе применяющий упрощенную систему налогообложения. При этом данный порядок оформления счетов-фактур не приводит к обязанности агента уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), реализуемым продавцом.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-04-05/59073

В случае отсутствия у налогоплательщика документов оснований для применения вычетов по налогу на добавленную стоимость не имеется.

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-07-11/58375

В случае указания в счете-фактуре неверной налоговой ставки данный счет-фактура является не соответствующим требованиям подпунктов 10 и 11 пункта 5 статьи 169 НК РФ и не может признаваться основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету.

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-07-11/57799

Суммы премий (вознаграждений) включаются в налоговую базу по НДС у заказчика в случае, если договор выполнения работ содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание заказчиком исполнителю каких-либо услуг, за которые исполнителем выплачиваются суммы премий (вознаграждений).

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-07-08/57712

При реализации на организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими добычу или производство драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, а также налогоплательщиками, осуществляющими без лицензии на пользование недрами производство драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, небанковской кредитной организации - центральному контрагенту, имеющему лицензии Банка России на осуществление банковских операций и клиринговой деятельности, применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов.

Принимая во внимание особенности оформления договоров при реализации товаров на организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в целях подтверждения обоснованности применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов и налоговых вычетов при реализации на организованных торгах драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими добычу или производство драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, а также налогоплательщиками, осуществляющими без лицензии на пользование недрами производство драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, небанковской кредитной организации - центральному контрагенту в налоговые органы представляются:

- выписка (копия выписки) из реестра договоров на реализацию драгоценных металлов, заключенных на организованных торгах;

- документы (их копии), подтверждающие передачу драгоценных металлов небанковской кредитной организации - центральному контрагенту.

Письмо от 21 августа 2019 г. № 03-07-14/63870

В случае если сдача в аренду недвижимого имущества с учетом фактических обстоятельств не признается предпринимательской деятельностью, арендодатель - физическое лицо не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-07-14/63682

При определении понятия "первоначальный взнос участника хозяйственного общества" для целей статей 39 и 146 НК РФ следует руководствоваться нормами гражданского законодательства, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-07-14/63466

Поскольку услуги по забору товаров у поставщиков и организации их отправки с территории одного государства на территорию другого государства в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранным индивидуальным предпринимателем, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 9 августа 2019 г. № 03-07-08/60384

В таможенных правоотношениях помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления при их ввозе с территории ОЭЗ на остальную часть территории Российской Федерации юридически равнозначно помещению иностранных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в иных ситуациях. Налог на добавленную стоимость, уплаченный таможенному органу при завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее - СТЗ) в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, принимается к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных вышеуказанными положениями статей 171 и 172 НК РФ.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2019

Письмо от 9 августа 2019 г. № 03-07-08/60395

Принятие к вычету налога на добавленную стоимость, уплаченного при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия товаров на учет, за исключением основных средств, оборудования к установке, нормам НК РФ не противоречит.

Письмо от 30 августа 2019 г. N 03-07-08/66754

Денежные средства, выплачиваемые российскому налогоплательщику, выполняющему работы по плановому техническому обслуживанию поездов на территории Российской Федерации, в размере таможенной пошлины по ввозимым материалам и запасным частям, используемым при выполнении указанных работ, включаются у российского налогоплательщика в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-07-13/1/66751

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные белорусским хозяйствующим субъектом российской организации при выполнении работ по сервисному обслуживанию оборудования на территории Республики Беларусь, формируют цену приобретаемых российской организацией указанных работ.

Письмо от 29 августа 2019 г. № 03-07-15/66395

При передаче (за исключением передачи в уставный капитал) права пользования участком недр, оформленного лицензией, НДС следует исчислять со всей стоимости передаваемых прав.

Письмо от 28 августа 2019 г. № 03-07-11/66111, от 20 августа 2019 г. № 03-07-11/63587

Операции по выдаче работодателем работникам трудовых книжек или вкладышей в них, в том числе по стоимости их приобретения, являются операциями по реализации товаров и, соответственно, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-07-05/61147

Осуществление уполномоченным банком в сфере жилищного строительства банковского сопровождения в соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ и договором о банковском сопровождении, заключенным с некоммерческой организацией Фонда, не соответствует определению услуги, установленному пунктом 5 статьи 38 НК РФ, и может рассматриваться как действие указанного банка в составе услуги по открытию и ведению банковских счетов организаций, оказываемой клиенту уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

Письмо от 15 августа 2019 г. № 03-07-14/61921

Поскольку услуги по организации конференций, форумов в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной фирмой, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 15 августа 2019 г. № 03-07-11/61750

Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве ценных подарков, являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость

Письмо от 27 августа 2019 г. № 03-07-11/65748

Принятие покупателем к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), без наличия счетов-фактур НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 27 августа 2019 г. № 03-07-11/65747

В связи с этим применение ставки НДС в размере 18 процентов в отношении услуг, фактически оказанных в 2018 году, Федеральному закону не противоречит.

Письмо от 23 августа 2019 г. № 03-07-07/64900

Операции по реализации чистопородных племенных свиней, коды которых включены в вышеназванный перечень, освобождаются от налогообложения НДС при наличии у организации племенного свидетельства, выданного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве".

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие

Налог на прибыль

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-03-06/1/59200

При этом, что касается расходов на приобретение права требования долга, полагаем, что указанная сумма не может быть признана безнадежной задолженностью в силу пункта 3 статьи 279 НК РФ. Указанным пунктом установлено, что при дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком, купившим это право требования, указанная операция рассматривается как реализация финансовых услуг. Доход (выручка) от реализации финансовых услуг определяется как стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства. При этом при определении налоговой базы налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права требования, на сумму расходов по приобретению указанного права требования долга.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-03-06/1/58920

В случае прекращения договора безвозмездного пользования и возврата основных средств налогоплательщику амортизация начисляется в порядке, определенном главой 25 НК РФ, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел возврат основных средств налогоплательщику. Срок полезного использования по имуществу не продлевается на период безвозмездного пользования.

Письмо от 19 августа 2019 г. № 03-03-06/1/63290

Расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль организаций, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и из этих документов четко и определенно видно, какие расходы были произведены.

Письмо от 14 августа 2019 г. № 03-03-06/1/61449

Возмещаемая сумма утилизационного сбора поставщику продукции (плательщику утилизационного сбора) не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций у покупателя такой продукции.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-03-06/1/61102

Любые вознаграждения и иные выплаты, осуществляемые членам совета директоров, вне зависимости от основания не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 8 августа 2019 г. № 03-03-06/1/59877

Расходы работника в командировке могут быть учтены организацией в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в случае оформления документами (в том числе и электронными), соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности таких расходов.

Письмо от 14 августа 2019 г. № 03-03-06/2/61489

Доходы банка в виде комиссии за выдачу кредита являются доходами от банковской (основной) деятельности и учитываются в составе доходов от реализации. Учитывая наличие в статье 271 НК РФ специальных положений о признании доходов от реализации, доходы банка в виде единовременного комиссионного вознаграждения за выдачу кредита признаются на дату оказания услуги по выдаче банком кредита.

Письмо от 27 августа 2019 г. № 03-03-07/65526

Основанием для учета расходов по договору аренды для целей налогообложения прибыли является действующий договор аренды, условиями которого предусмотрена плата за временное владение и пользование или временное пользование.

Налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества.

Практика Верховного суда за 1 полугодие 2019

Письмо от 19 августа 2019 г. № 03-03-06/3/63300

Исключение из состава доходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходов в виде безвозмездно полученного от иностранной организации имущественного права пользования ее имуществом на территории иностранного государства положениями главы 25 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 16 августа 2019 г. № 03-03-06/1/62253

Правовые последствия исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (пункт 1 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ) приравнены к его ликвидации, следовательно, кредитор вправе включить в состав внереализационных расходов задолженность такого лица как убыток в виде безнадежной задолженности по основанию ликвидации организации-должника.

При этом ни ГК РФ, ни Закон N 129-ФЗ не относит указанные в пункте 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ организации к недействующим юридическим лицам. Из указанного следует, что исключение организации из ЕГРЮЛ по основаниям пункта 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ не является ликвидацией. В связи с этим кредитор не вправе включить в состав внереализационных расходов задолженность такого лица как убытки в виде безнадежной задолженности.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-03-06/1/63646

НК РФ не содержит конкретного перечня документов, которыми можно подтвердить право на включение в расходы убытков от хищений, виновники которых не установлены. Учитывая изложенное, в случае наличия документа, выданного уполномоченным органам власти, подтверждающего факт отсутствия виновных лиц, убытки от хищения материальных ценностей могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 27 августа 2019 г. № 03-03-06/1/65731

Если условиями договора лизинга на весь срок его действия установлены различные цены за различные периоды времени, то расходы в виде лизинговых платежей в этом случае учитываются в целях налогообложения прибыли по цене, установленной договором на соответствующую дату (месяц, квартал).

Письмо от 29 августа 2019 г. № 03-03-06/1/66443

Если стоимость капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором с согласия арендодателя, не подлежит возмещению арендодателем, то такие капитальные вложения не амортизируются у арендодателя.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-03-06/2/67019

В случае если имущество, полученное по договору об отступном, не используется в основной деятельности, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается амортизируемым имуществом.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-03-06/1/67060

Зачитываемая при уплате налога в Российской Федерации сумма иностранного налога ограничена размерами налога, исчисленного по правилам главы 25 НК РФ с соответствующей суммы, полученной за пределами Российской Федерации прибыли. При этом российские организации вправе произвести зачет иностранного налога за налоговый период, в котором были учтены доходы в целях налогообложения прибыли в Российской Федерации, при условии наличия подтверждающих документов об уплате (удержании) налога на территории иностранного государства.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-03-06/1/67079

Датой признания дебиторской задолженности ликвидированного должника безнадежной в целях налогообложения прибыли организаций будет признаваться дата внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации. С указанной даты кредитор вправе включить такую дебиторскую задолженность в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Признание задолженности безнадежной для целей налогового учета осуществляется на основании специальных положений НК РФ и не связано с признанием налогоплательщиком задолженности безнадежной в бухгалтерском учете.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-03-06/1/66991

В случае добровольного признания должником сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба, в том числе исполняя решения третейского суда или международного коммерческого арбитража, такие суммы учитываются кредитором в составе внереализационных доходов на дату их признания должником.

Документом, свидетельствующим о признании должником обязанности по уплате кредитору в полном объеме либо в меньшем размере штрафов, пеней, иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также возмещения убытков (ущерба), может являться двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т.п.), или письмо должника или иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства, позволяющий определить размер суммы, признанной должником. Также самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании должником данной обязанности полностью или в части, является соответственно полная или частичная фактическая уплата им кредитору соответствующих сумм. В этом случае фактически уплаченные должником суммы подлежат включению кредитором в состав внереализационных доходов.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2019

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-04-05/58466

При продаже квартиры, полученной в порядке наследования с обременением ипотекой, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи квартиры на сумму расходов по возврату банку заемных средств и погашению процентов за пользование заемными средствами.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-04-05/59097

Раздел наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности наследников, не приводит к возникновению дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-04-05/58038

Пункт 3 статьи 217.1 НК РФ дополнен подпунктом 4, на основании которого минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года в случае, если в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). Положения подпункта 4 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ применяются с 1 января 2020 года.

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-04-05/58143

Нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ не предусматривают возможности предоставления супругу социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за обучение супруги.

Письмо от 2 августа 2019 г. N 03-04-06/58477

Если указанные в пункте 1 статьи 226 НК РФ лица не являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются налоговыми агентами.

Письмо от 5 августа 2019 г. № 03-04-06/59189

Денежные (выкупные) суммы, выплачиваемые негосударственным пенсионным фондом правопреемникам (наследникам) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в случаях их досрочного расторжения по причинам, не зависящим от воли сторон (со смертью), не подлежат налогообложению.

Письмо от 22 августа 2019 г. № 03-04-06/64659

Положений об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц платы за пользование транспортным средством или денежной компенсации части расходов физических лиц, связанных с перевозкой других физических лиц, не предусмотрено.

Письмо от 21 августа 2019 г. № 03-04-06/64136

Доходы в виде процентов, выплачиваемых российской организацией по договору займа физическому лицу - резиденту Израиля, подлежат налогообложению в Российской Федерации, при этом сумма взимаемого налога не должна превышать 10 процентов от валовой суммы процентов, как это предусмотрено статьей 11 Конвенции. При этом отмечаем, что особенности исчисления налога налоговыми агентами, а также порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами регламентированы положениями статьи 226 НК РФ.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-04-05/63704

Особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами НК РФ не установлен.

В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, не определен правовой статус криптовалют. В связи с этим, а также с учетом положений пункта 7 статьи 3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), полагаем возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 9 августа 2019 г. № 03-04-05/60299

Если квартира, приобретенная супругой в собственность на основании соглашения о разделе имущества супругами, являлась личной собственностью супруга, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для целей налогообложения доходов супруги от продажи такой квартиры исчисляется с даты государственной регистрации перехода на нее права собственности.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-11-11/61078

Исчисление и удержание сумм налога на доходы физических лиц налоговым агентом в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, не производится.

Письмо от 26 августа 2019 г. № 03-04-05/65457

Если супруги не использовали право на получение имущественных налоговых вычетов, то при приобретении ими квартиры в общую долевую собственность за счет общих доходов супругов каждый из супругов имеет право на получение имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в размере фактически произведенных расходов на приобретение квартиры и на погашение процентов по ипотечному кредиту с учетом ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 4 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-04-05/63709

Если право собственности на квартиру признано непосредственно решением суда, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.

Письмо от 26 августа 2019 г. № 03-04-06/65465

Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц вознаграждения, выплачиваемого лицам, не являющимся донорами, в статье 217 НК РФ не содержится.

Письмо от 23 августа 2019 г. № 03-04-05/65065

Налогоплательщик-родитель, который фактически нес расходы по приобретению жилья в собственность своего несовершеннолетнего ребенка, вправе учесть такие расходы в составе имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ, но не более 2 000 000 рублей в целом на родителя. При этом указанный вычет предоставляется родителю, а не его несовершеннолетнему ребенку.

Из информации, содержащейся в обращении, следует, что фактические и документально подтвержденные расходы на приобретение доли в квартире в собственность несовершеннолетнего ребенка понесены его отцом. При этом брак между отцом и матерью ребенка не зарегистрирован. В этой связи оснований для предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщику - матери несовершеннолетнего ребенка не имеется.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-04-05/67066

В случае строительства жилого дома на приобретенном в собственность земельном участке с видом разрешенного использования "под дачное строительство" налогоплательщик вправе учесть расходы по его приобретению в составе имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ. Вместе с этим подпунктом 2 пункта 3 статьи 220 НК РФ установлено, что при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-11-11/57804

В случае оказания физическим лицом, местом жительства которого является субъект Российской Федерации, не включенный в эксперимент, услуг на территории субъекта Российской Федерации, который включен в эксперимент, такое физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59063

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере маркетинга юридическим лицам по гражданско-правовым договорам, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Налог на имущество

Письмо от 5 августа 2019 г. № 03-05-05-01/58760

Основанием для неуплаты налога на имущество организаций арендатором в отношении учтенного на его балансе арендованного объекта недвижимого имущества является договор аренды, в котором предусмотрено, что учет переданного в аренду имущества ведется на балансе арендодателя.

Письмо от 22 августа 2019 г. № 03-05-06-01/64176, от 22 августа 2019 г. № 03-05-06-01/64179

Налоговый кодекс не содержит специфического определения понятия инвентаризационной стоимости. В связи с этим при определении данного понятия следует руководствоваться иными нормативными правовыми актами.

Для целей налогообложения применяются последние данные об инвентаризационной стоимости, представленные в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. При этом для актуализации таких данных в уровень цен текущего года предусмотрено применение коэффициентов-дефляторов, ежегодно утверждаемых Минэкономразвития России (в 2018 году - 1,481, в 2019 году - 1,518). Указанный порядок налогообложения действует до 2020 года в тех субъектах Российской Федерации, которые еще не перешли к исчислению налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Например, в г. Москве исчисление налога на имущество физических лиц по инвентаризационной стоимости не производится с 2015 года, поскольку налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Для целей налогообложения имущества физических лиц не применяется инвентаризационная стоимость, сведения о которой получены после 1 марта 2013 года.

Страховые взносы

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-11-11/61078

Если выплата в виде вознаграждения физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим НПД, подлежит учету у него при определении налоговой базы по НПД, то при наличии чека у организации такое вознаграждение не подлежит обложению страховыми взносами.

Письмо от 19 августа 2019 г. № 03-15-06/63295

При этом статьей 422 НК РФ не предусмотрено, что в случае выплаты организацией указанной материальной помощи обоим родителям ребенка, являющимся работниками организации, ограничение не облагаемой страховыми взносами суммы материальной помощи размером не более 50 000 рублей на каждого ребенка применяется в расчете на обоих родителей. Учитывая изложенное, в случае выплаты организацией в течение первого года после рождения ребенка единовременной материальной помощи обоим родителям, являющимся работниками организации, страховыми взносами не облагается сумма материальной помощи в размере не более 50 000 рублей, начисленная каждому из работников, являющихся родителями.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-15-06/61097

По совокупности вышеприведенных норм Налогового кодекса плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в соответствии со статьей 427 НК РФ, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10% с сумм выплат физическим лицам, превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования, не исчисляют и не уплачивают.

Письмо от 19 августа 2019 г. № 03-15-05/63294

В случае если физическое лицо, являясь индивидуальным предпринимателем, состоит в качестве работника в трудовых отношениях с организацией, то в этом случае возникают два разных плательщика страховых взносов: организация, которая уплачивает страховые взносы с сумм выплат и иных вознаграждений, начисляемых ею в пользу работника в рамках трудовых отношений (пункт 1 статьи 420 НК РФ), и индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, который обязан уплачивать страховые взносы с учетом доходов от предпринимательской деятельности (пункт 3 статьи 420 НК РФ).

УСН

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-11-11/58145

Расходы на оплату услуг Интернета могут быть включены в состав расходов в целях применения упрощенной системы налогообложения при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-11-11/58296

Налогоплательщик в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ вправе учесть в расходах для целей исчисления налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумму выплаченной работнику компенсации за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в пределах установленных норм, а также при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59092

Индивидуальный предприниматель, приобретающий в совместное владение с другим индивидуальным предпринимателем исключительное право на программу для электронных вычислительных машин, вправе учесть в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, собственную долю оплаченных расходов на приобретение исключительного права на указанную программу.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59075

Главой 26.2 НК РФ возможность уменьшения полученных налогоплательщиками доходов на сумму расходов не поставлена в зависимость от того, за счет каких средств - заемных или собственных - эти расходы были произведены.

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-11-06/2/58327

Сумма излишне уплаченной арендатором арендной платы за 2014 - 2016 годы, взысканная по решению суда с арендодателя в 2019 году, учитывается при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе внереализационных доходов на дату ее получения.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59102

Операции по реализации имущественных прав не подлежат налогообложению в рамках ЕНВД. Соответственно, индивидуальному предпринимателю, одновременно применяющему упрощенную систему налогообложения, при реализации имущественных прав, осуществляемой вне рамок предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, следует исчислить налог в отношении дохода, полученного в связи с такой реализацией, в рамках главы 26.2 НК РФ.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59072

Расходы в виде комиссионного вознаграждения банку за досрочное погашение кредита, уплачиваемого налогоплательщиком в фиксированной сумме, указанным перечнем расходов не предусмотрены.

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-06/2/58917

Облигации, приобретенные с целью их дальнейшей реализации, признаются для целей налогообложения товаром. Соответственно, доходы от реализации облигаций учитываются в составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика.

Согласно пункту 6 статьи 250 НК РФ к внереализационным доходам относятся доходы в виде процентов, полученных по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. Поэтому при предъявлении налогоплательщиком облигаций к погашению организациям-эмитентам в доход налогоплательщика включается сумма процентов по указанным облигациям.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-11-11/60923

Индивидуальный предприниматель вправе учесть расходы на приобретение квартиры с целью ее дальнейшей перепродажи, осуществленные после его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Письмо от 15 августа 2019 г. № 03-11-06/2/62021

При определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, доходом будет признаваться стоимость имущества, полученного в счет погашения приобретенного права требования (сумма основного долга и проценты, начисленные до переуступки).

Письмо от 16 августа 2019 г. № 03-11-11/62269

Индивидуальный предприниматель не может быть направлен в командировку. Исходя из этого индивидуальный предприниматель не вправе учесть в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в качестве расходов на командировки произведенные расходы в виде оплаты самому себе проезда, а также найма жилого помещения.

Письмо от 16 августа 2019 г. № 03-11-11/62243

НК РФ не содержит запрета при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитывать в составе расходов расходы по аренде нежилого помещения, находящегося на территории Республики Казахстан и используемого в предпринимательской деятельности, при документальном их подтверждении.

Письмо от 16 августа 2019 г. № 03-11-11/62254

Расходы на приобретение моющих и чистящих средств для поддержания чистоты в офисе учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-11-11/63548

Налогоплательщики при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении налоговой базы вправе уменьшать полученные доходы на сумму арендных платежей, материальных расходов и расходов на ремонт, которые относятся к арендуемой подъемно-транспортной машине, при документальном их подтверждении.

Письмо от 26 августа 2019 г. № 03-11-11/65388

Затраты на уплату патентной пошлины за регистрацию товарного знака, в выдаче которого было отказано, при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не учитываются.

Письмо от 26 августа 2019 г. № 03-11-11/65390

Затраты, связанные с приобретением объектов недвижимости по договорам участия в долевом строительстве, до получения в собственность оконченных строительством объектов недвижимости налогоплательщиками при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитываются.

Письмо от 28 августа 2019 г. № 03-02-07/1/66024

В соответствии с действующими положениями статьи 78 НК РФ зачет ошибочно перечисленных сумм по реквизитам уплаты НДФЛ может быть произведен в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида, в том числе по налогу, предусмотренному упрощенной системой налогообложения.

Письмо от 30 августа 2019 г. № 03-11-06/2/66836

Учет в составе расходов первоначально исчисленной суммы налога на имущество организаций, соответствующей положениям НК РФ, не может квалифицироваться как ошибочный. В случае представления в последующих налоговых (отчетных) периодах уточненных расчетов (налоговых деклараций) по налогу на имущество организаций в связи с выявлением излишне уплаченной суммы указанного налога соответствующую корректировку следует рассматривать для целей налогообложения прибыли организаций как новое обстоятельство, приводящее к возникновению внереализационного дохода текущего отчетного (налогового) периода. В случае перехода организации с текущего отчетного (налогового) периода на упрощенную систему налогообложения данный внереализационный доход будет учитываться в общеустановленном порядке в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением указанной системы налогообложения.

ЕНВД

Письмо от 16 августа 2019 г. № 03-11-11/62280

Индивидуальный предприниматель, приобретающий долю в уставном капитале организации в размере 100 процентов, не утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения при соблюдении всех других условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ.

Письмо от 27 августа 2019 г. № 03-11-11/65604

Для целей исчисления ЕНВД площадь зала обслуживания посетителей включает в себя только площадь, которая предназначена непосредственно для употребления пищи и проведения досуга. При этом площадь кухни, места раздачи и подогрева готовой продукции, места кассира, подсобных помещений и т.д., выделенная на плане помещения, в котором размещается объект организации общественного питания, не учитывается.

Патент

Письмо от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/58887

Патентная система налогообложения может применяться при ведении деятельности по ремонту объектов, связанных с проживанием граждан (предназначенных для обслуживания жилья и т.п.). При этом применение патентной системы налогообложения в отношении указанных видов предпринимательской деятельности не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на оказание данных услуг (юридические или физические лица) и в какой форме (наличной или безналичной) осуществляются расчеты за оказанные услуги.

Письмо от 16 августа 2019 г. № 03-11-11/62262

В отношении предпринимательской деятельности по изготовлению металлических лестниц и металлических каркасов лестниц по индивидуальным заказам населения индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН при соблюдении положений главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-11-11/63550

В отношении вида предпринимательской деятельности "Проведение занятий по физической культуре" на ПСН налогоплательщик вправе перейти с начала следующего календарного года.

Письмо от 20 августа 2019 г. № 03-11-11/63555

При наличии у индивидуального предпринимателя патента на оказание услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления такой индивидуальный предприниматель вправе осуществлять указанные услуги как юридическим, так и физическим лицам в рамках указанного вида деятельности, в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет. При этом глава 26.5 НК РФ не предусматривает запрета на оказание услуг в рамках патентной системы налогообложения заказчикам, местонахождение (место жительства) которых находится в других субъектах Российской Федерации.

Письмо от 29 августа 2019 г. № 03-11-11/66634

Учитывая, что компьютерный клуб осуществляет деятельность по организации компьютерных игр посредством компьютеров, подключенных к сети Интернет, и оказывает дополнительные услуги по предоставлению физическим лицам возможности выхода в сеть Интернет, данная деятельность не может рассматриваться как оказание услуг по прокату. В связи с этим в отношении указанной деятельности ПСН не применяется.

ЕСХН

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-11-06/2/57921

В целях применения единого сельскохозяйственного налога выручка от реализации основных средств включается в полном размере в общий объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) при определении вышеуказанного ограничения, предусмотренного пунктом 4 статьи 346.3 НК РФ.

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-11-06/1/58322

При реализации заемщиком основных средств в целях погашения займа доходы от реализации основных средств у заемщика, применяющего систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, учитываются в составе доходов в общеустановленном порядке на дату погашения займа.

ККТ

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-01-15/58437, от 9 августа 2019 г. № 03-01-15/60284, от 9 августа 2019 г. № 03-01-15/60321, от 22 августа 2019 г. № 03-01-15/64591, от 22 августа 2019 г. № 03-01-15/64595

При проведении зачетов встречных требований применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 5 августа 2019 г. № 03-01-15/58819

При осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов организация в настоящее время обязана применять контрольно-кассовую технику.

Письмо от 5 августа 2019 г. № 03-01-15/58816

При оплате товаров, работ, услуг подотчетным лицом идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой доверенности на совершение расчетов от имени организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется между организациями, и при таком расчете применяется одна единица контрольно-кассовой техники и формируется один кассовый чек. При этом контрольно-кассовая техника применяется лицом, которое реализует товары (работы, услуги), с выдачей (направлением) кассового чека.

В случае если продавцом достоверно не установлен статус покупателя (клиента) как представителя организации (что, например, могло быть достигнуто предъявлением доверенности), контрольно-кассовая техника применяется продавцом в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем - физическим лицом.

Письмо от 9 августа 2019 г. № 03-01-15/60418

В отношении реализации имущества физических лиц применение контрольно-кассовой техники не требуется. При этом обращаем внимание, что законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники не устанавливаются обязанности конкурсного управляющего.

Письмо от 22 августа 2019 г. № 03-01-15/64597

Кассовый чек должен быть сформирован и направлен покупателю (клиенту) в момент блокировки (холдирования) денежных средств покупателя (клиента).

Письмо от 23 августа 2019 г. № 03-01-15/64863

Страховые агенты - индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, вправе не применять контрольно-кассовую технику при получении страховой премии от страхователей при расчетах за страховые услуги до 01.07.2021.

Водный налог

Письмо от 25 марта 2019 г. № 03-06-05-02/20367

Исходя из системного анализа положений действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере использования водных объектов, а также законодательства Российской Федерации о налогах и сборах следует, что понятие "акватория водного объекта" применяется исключительно в отношении поверхностных водных объектов и, соответственно, данное понятие не может применяться в отношении подземных водных объектов.

Письмо от 1 августа 2019 г. № 03-06-05-02/57776

Из буквального толкования положения подпункта 2 пункта 2 статьи 333.9 НК РФ следует, что не признается объектом налогообложения водным налогом забор воды из водных объектов для ликвидации стихийных бедствий, а не для их предупреждения. На основании изложенного полагаем, что основания для применения подпункта 2 пункта 2 статьи 333.9 НК РФ в случае, указанном в обращении, отсутствуют.

Госпошлина

Письмо от 2 августа 2019 г. № 03-05-06-03/58166

При подаче заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины необходимо прикладывать платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, платежный ордер, банковский ордер. Указанные документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Подлинником электронного документа для целей возврата государственной пошлины будет признаваться электронный документ, подписанный в данном случае квалифицированной электронной подписью организации (банка) либо подписанный простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью организации (банка), в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

При подаче заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, которая подлежит возврату частично, через личный кабинет налогоплательщика к заявлению должны быть приложены копии платежных документов. При этом обращаем внимание, что при подаче заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, которая подлежит возврату в полном размере, через личный кабинет налогоплательщика к заявлению прилагается подлинник электронного документа.

В случае если государственная пошлина уплачена за плательщика государственной пошлины иным лицом, с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины вправе обратиться только плательщик государственной пошлины (т.е. лицо, в отношении которого должно быть совершено юридически значимое действие) в орган, уполномоченный совершать данное действие.

Письмо от 5 августа 2019 г. № 03-05-05-03/58740

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины должна быть доплачена в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда.

Письмо от 7 августа 2019 г. № 03-05-06-03/59370

При оформлении в общую долевую собственность родителей (супругов) и детей жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, супруги должны оформить брачный договор или соглашение о разделе той доли жилого помещения, которая приобретена на общие средства супругов, а также соглашение об определении размера долей родителей (супругов) и их детей.

За нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака должна уплачиваться государственная пошлина (нотариальный тариф) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.24 НК РФ, как за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены, в размере 500 рублей за каждое действие.

На основании статьи 22 Основ о нотариате за нотариальное удостоверение соглашения об определении размера долей родителей (супругов) и их детей на жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского капитала, должен взиматься нотариальный тариф в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 22.1 Основ о нотариате в размере 500 рублей, как за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке.

Письмо от 13 августа 2019 г. № 03-05-06-03/60939, от 13 августа 2019 г. № 03-05-06-03/60933

Для исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удостоверение договора дарения части квартиры может применяться по выбору плательщика кадастровая или рыночная стоимость указанного имущества.

Письмо от 28 августа 2019 г. № 03-05-06-03/65875

Если наследство открыто после 1 января 2013 года, то инвентаризационная стоимость для определения стоимости наследственного имущества не применяется.

Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство на объект жилищного фонда нотариусу по выбору плательщика может быть предъявлен документ с указанием его рыночной или кадастровой стоимости.

Письмо от 28 августа 2019 г. № 03-05-06-03/65855, от 28 августа 2019 г. № 03-05-06-09/65849

Для исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удостоверение договора купли-продажи доли в праве общей собственности на квартиру может применяться по выбору плательщика кадастровая или рыночная стоимость указанного имущества.

Письмо от 25 февраля 2019 г. № 03-05-04-03/12300

Документом, подтверждающим право физического лица на льготу, установленную подпунктом 16 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ, может являться заключение о факте наступления в отношении физического лица обстоятельств, вызванных чрезвычайной ситуацией, составленное органом исполнительной власти (государственным органом, органом местного самоуправления) или организацией, уполномоченными в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.