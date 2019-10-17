Банкротство граждан, досрочная пенсия и другие события в обзоре правовых новостей

Правовые новости за сентябрь 2019

Досрочная пенсия – Законопроект № 790699-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на получение досрочной пенсии по старости получают трудоспособным лицам, осуществлявшим постоянный уход за инвалидами 1 группы, достигшим возраста: мужчины 55 лет, женщины 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. В Пояснительной записке указывается, что поправки позволят восстановить справедливый подход к оценке труда граждан, осуществляющим уход за лежачими инвалидами 1 группы на дому, что неимоверно трудно во всех отношениях, и в финансовых, и медицинских и социально-бытовых условиях.

Наказание за хамство чиновников – Законопроект № 792837-7

В Государственной Думе Рф рассматривается законопроект, согласно которому Оскорбление, совершенное должностным лицом, при исполнении им своих служебных обязанностей, в отношении другого лица, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. В Пояснительной записке указывается, что в последнее время оскорбления допущенные представителями власти в адрес граждан Российской Федерации не являются редкостью. Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2019

Внесудебное банкротство гражданина – Законопроект № 792949-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий порядок внесудебного банкротства гражданина. Так, Гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьдесят тысяч рублей, и не более чем пятьсот тысяч рублей. В Пояснительное записке указывается, что в большинстве своем судебное рассмотрение дел о банкротстве граждан является трудоемким, малоэффективным и дорогостоящим.

Поддержка многодетных семей – Законопроект № 794229-7

В Государственной Думе РФ рассматривается Законопроект «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации». Законопроект в частности предусматривает такие льготные положения для семей, как скидка по ЖКХ, бесплатные лекарства для детей, бесплатный проезд, первоочередной прием в дошкольные организации. В Пояснительной записке указывается, что социальная поддержка многодетных семей – это инвестиции государства в будущее страны, а многодетная семья - не просто ячейка общества, а целая опора государства в его дальнейшем развитии.

Комментарий к налоговым спорам за август 2019

Наказание за неуплату алиментов – Законопроект № 795377-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому неуплата алиментов совершенная с сокрытием имущества, за счет которого возможна уплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, в том числе посредством фиктивного оформления прав на имущество на третьих лиц, заключения мнимых (притворных) сделок по передаче имущества третьим лицам и (или) иным способом, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. В Пояснительной записке указывается, что должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц.

Здоровое питание для школьников – Законопроект № 797249-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на регулирование вопросов питания. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Законопроект предусматривает специальную главу, определяющую особенности организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В Пояснительной записке указывается, что Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся.

Запрет комиссий по банковским карточкам – Законопроект № 798527-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий запрет на комиссии при переводе денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями, а также за снятия наличных денежных средств как в отделениях банков, так и с использованием банкоматов. В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физических лиц.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие

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