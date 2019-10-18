Клерк.Ру
Юзвак Максим

Налогообложение свадеб, юбилеев, автомоек

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Рассматривается возможность применения патентной системы к услугам автомоек, обрядовым услугам (Письмо Минфина от 26 сентября 2019 г. № 03-11-11/74059, № 03-11-11/74156)