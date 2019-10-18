Налогообложение свадеб, юбилеев, автомоек

Стесняюсь с просить о судьбе несчастных "предприятий, по которым можно выезжать": передохли от не...
Спасибо Клерку за то, что он публикует эти странные запросы на претензии что они "камеральные про...
Спасибо большое за статью!
Борьба с "серыми" зарплатами дала свои плоды. В моей организации в прошлом году платили официаль...
Нуууу не знаю... в нашем регионе закончились предприятия, которые можно проверять на выездной, на...
похоже, что да, иначе пусть оценят в деньгах 2 чужие половые клетки, все остальное произвел орган...
Может, они по расходам считают? Ежели выросли расходы - значит и доходы выросли, иначе откуда взя...
Меня в таких вещах напрягает, что они под "дурочку" запрашивают обороты по счетам. Вроде бы у теб...
Да что с Грефа взять, кроме анализа - и тот уже протух от старости....
Какой же это скачок, если сначало было снижение.....это так....догонялки. Росстат как обычно фикс...
Это еще какое донорство! Ребенок выношенный - биологический продукт из органических жидкостей жен...
Предложены более справедливые наказания для общепита: станет меньше поводов закрыть бизнесПо прое...
Ура, наши доходы растут, порадуемся за наше счастливое детство. И ведь не попрешь против статисти...
Откуда у иностранной компании отечественные ИНН и КПП? Вы вообще представляете себе систему учёта...
А причем тут сторожа? Они обычно не члены кооператива.
Налоговые оборзели вконец.Мне вчера звонила девица, представилась "это налоговая инспекция №..." ...
С Почка-банком не работаю, а вот в ПСБ такая возможность организована. Также плохо в Сбере, Бине...
Плюс и сторожа денежку срубают за охрану машин владельце близлежащих домов....
И что? Ничего не мешает этим пенсионерам получать денюжку за свою работу. И сторожам тоже платят ...
Нормально, неплохие у "Клерка" рекламные интеграции, куда там онлайн-казино...
Не всегда, на то он и крот, что бы быть незаметным
Знаю такой же сервис от Альфы - Поток называется. Как я понимаю банк таким способом проверяет кли...
Pardonnez moi! Перечитаю 12 стульев
Чтобы сделать электронные копии, тоже нужно время. Может быть, у кого полностью электронный докум...
если все так в шоколаде то , зачем повышать пенсионный возраст аж на 5 лет, зачем замораживать на...
а еще письмо-вопрос в ФНС, а могут ли изымать фискальный накопитель? который надо хранить энное к...
ооооо... иск судебному приставу на упущенную выгоду в виде выручки или в соизмерении штрафов, кот...
А для некоторых организаций(образовательных, здравоохранительных) его и вообще нету......
Хмурый нелюдимый трудоголик, который пытается всем понравиться и живо интересуется делами компани...
О как пригожинских заплющило!Набежали как будто их палками пригнали.И это хорошо, что они так тут...
Я присоединяюсь к группе посылателей. Ответить на запрос надо обязательно, но не документы им тащ...
к этому видимо и стремятся.... что-то все чаще стали звучать голоса про переквалификацию, хотя ...