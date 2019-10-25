Учет компенсации чужих расходов

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VikaV2193 Банки узнают из моргов. В интересах банков обладать такой информацией во избежании судебных тяжб ... Шокирующая история: ИП умер, но дело его живет

Над.К Вы сильно ошибаетесь. Он должен не со всех своих доходов платить НПД. А только с тех, которые буд... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

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Над.К Не знаю как у вас, а у нас на кассах висят стикеры банков. И потом, всегда можно спросить кассира... Снятие наличных в магазинах становится массовым

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ArbitrYurist у работодателя есть обязанность исполнять колл.договор.а если такого договора нет - то нет и обяз... Коллективный договор: обязан ли работодатель его заключать?

Ali Так я и говорю про комиссию за снятие наличности в магазине. Это банкоматы выкрашены в разные цве... Снятие наличных в магазинах становится массовым

Первоклассникс А я в Альфе уже 20 лет. Офис 100 метров от дома. Никаких проблем!... Альфа снимает лишние деньги при оформлении страховки

Первоклассникс 13 регионов доноров - из сотни (грубо), смех ведь. Один суперрегион = по мощи 95% остальных. Да, ... Режим самозанятых введут еще в 13 новых регионах

raykhman.v Как же банк заблокирует счета? Откуда у него информация о смерти ИП? Я думаю, банк надо уведомлят... Шокирующая история: ИП умер, но дело его живет