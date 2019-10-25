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Юзвак Максим

Учет компенсации чужих расходов

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Рассматривается проблема учета расходов за третьих лиц (Письмо Минфина от 14 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78573)

#учет#расход#Минфин