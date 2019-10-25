Учет компенсации чужих расходов

Ну а что? Для государства законы неписаны, так как законы писаны государством для нас! Это же нор...
А, т.е. морги сливают информацию незаконно во все банки страны? Круто ))...
Банки узнают из моргов. В интересах банков обладать такой информацией во избежании судебных тяжб ...
Вы сильно ошибаетесь. Он должен не со всех своих доходов платить НПД. А только с тех, которые буд...
Да и вообще, имея такую репутацию среди тех, кто в теме, да лезть с рекламой на бухгалтерский фор...
Идиалстическое восприятие мира автором формирует ложные обязательства предринимателя перед госуда...
6% никто не вернет. Если физик зарегистрирован как самозанятый, то должен платить налог с дохода....
Ну ну...работодатели прямо разбежались, найдут причину снизить зарплату, а на селе работы практич...
вот, вот. Слишком уж шоколадный закон был.
Одарит, не одарит. Не в его компетенции одаривать. Все уже написано давно: ст. 26.1 400-ФЗ: 1. П...
Не знаю как у вас, а у нас на кассах висят стикеры банков. И потом, всегда можно спросить кассира...
Вы попутали кражи. Ту, по которой поймали вора, никто не отрицал. Отрицали масштабы...
Была такая же беда. Нашла выход из положения: на стадии оформления Акта впечатываю со стороны Зак...
Я мечтаю о сокращенной неделе, и в отпуск я хочу. Уже несколько лет хочу. А новогодние каникулы -...
Ну ну, отцу пришло увеличение пенсии после нового года в 1 копейку, посмотрим что будет на этот р...
Странно, а говорили, что никто ничего не похищал
@Ali это Вы откуда такое взяли? ИП на НПД не платит взносы. И совмещение НПД и УСН/ЕНВД/ПСН недоп...
у работодателя есть обязанность исполнять колл.договор.а если такого договора нет - то нет и обяз...
А наша местность попала в те 13 "счастливчиков"? :)
ИП не может не платить взносы. То что он "некторые виды деятельности" перевел на ПД, не освобожда...
Так я и говорю про комиссию за снятие наличности в магазине. Это банкоматы выкрашены в разные цве...
Позорище. Вводили бы уже по всей стране.
Напомните мне пожалуйста, где в законе сказано о конских комиссиях уходящим клиентам. Ась?...
Кстати, если у кого есть инфа об отжатых комиссиях - пишите в личку, готов платить за информацию....
Зато гордо несла звание - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ИП!
Тем более, что узаконили уплату НДФЛ с организации, когда неправильно был он посчитан....
После смерти ИП исключают из ЕГРИП, оттуда банки и узнают. ...
А я в Альфе уже 20 лет. Офис 100 метров от дома. Никаких проблем!...
13 регионов доноров - из сотни (грубо), смех ведь. Один суперрегион = по мощи 95% остальных. Да, ...
Как же банк заблокирует счета? Откуда у него информация о смерти ИП? Я думаю, банк надо уведомлят...
за внуками не считается) Стаж и баллы идут только одному из родителей....
К примеру, по уходу за первым ребенком — 1, 8 балла, за вторым ...