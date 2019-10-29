Налогообложение финансовых консультантов

Зато в других вопросах в ТК куча прав работников, которые им даром не сдались.Лучше бы прописали ...
замкнутый круг дебилизмаЧем-то напоминает вакханалию вокруг 115-ФЗ...
Да, да. Вы сказочник, однако!
с чего бы вдруг? Любое навязывание способа деления незаконно.По ТК надо делить по взаимному согла...
Так его никто не собирается закрывать ) Из-за него проблемы у других будут...
НПД не заменяет ЕНВД и ПСН у ИП без работников только в торговле. Ну может еще в паре видов деяте...
Для Российской Империи конца 19 начала 20 века голод был обычным явлением. Фразу "Не доедим, но в...
Их слишком много. Надо посчитать так, чтоб стало меньше....
Зачем считать бедных- они что богаче станут? Может лучше богатых посчитать?...
Конечно, злит... Отпуск предоставляется в календарных днях, по этому в любых 28-ми календарных дн...
Наша позиция такая – нужно сообщить сотрудникам приказом+уведомлениями о том, что начинают работа...
Даже если увеличат, все равно будет дешевле, чем у нас дома отдыхать....
И вариант "повышаем, только когда растет МРОТ".
Угу, одна из моих начальниц в прошлом так делала: я брала дни между майскими праздниками, чтобы п...
Что тут можно добавить: Таити, Таити-не нужны нам ваши Таити, нас и здесь неплохо кормят....
а ежели увеличат, будут сами на своих курортах отдыхать просто и все...
Да, это актуально, когда кадровика совсем нет в штате.... а где есть кадровики, мало кто хочет им...
Для некоторых категорий уже с 01.01.2019 отменяют ЕНВД,а вместе с ним отменяют и ПСН(из-за маркир...
а чем Вам костюмы из "Пеплос" не угодили?
по мне хоть бы этого канала вообще не было, откровенно все равно, один шлак там, смотреть вообще ...
я не понимаю одого - разве эти люди не выиграют суд, если подадут иск против таких действий? ну д...
Может быть это безНДСные расходы, хотя судя по тому, как они анализируют, цифры мифические......
Вы наивны. Если по регионам и введут, то делить будет работодатель. И отчеты сдавать по разным ре...
Может и так, но Леха Навальный, дважды условно судимого (конечно, он ни в чем не виноват,ха-ха), ...
Простите, а если у вас украли кошелек и вы запомнили вора в лицо и описали его в полиции - вы сту...
В требовании не спрашивают про разницу между налогом на прибыль и НДС. Про эти расхождения давно ...
Но начинать надо с малого, я б согласен пластиковые бутылки и бесплатно куда нибудь отдельно выбр...
Так и хорошо же, надо в массы нести счастье и радость! А то и так вон новости вокруг грустные, то...
Из рук вон плохо защищает. Миллиарды вона уже успели набрать непонятно откуда....
пока есть льготные места. уже 31 осталось.
нет, тогда бы все слишком обрадовались:) это было бы нечестно с нашей стороны...
Мы такие требования получаем уже второй год каждый квартал. Отвечаем так: "... что расхождения об...
система защищает свой политический строй.ну это нормально.в сша так в тюрьму еще сажают, не слыша...