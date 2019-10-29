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Юзвак Максим

Налогообложение финансовых консультантов

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Рассматриваются налоговые последствия по налогу на добавленную стоимость при оказании услуг по финансовому консультированию (Письмо Минфина от 24 сентября 2019 г. № 03-07-14/73280)

#финансы#инвестиции#НДС