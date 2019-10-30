Применение льгот по земельному налогу

Добрый день! Мы сдали так при смене юр.адреса - в новую инспекцию два отчета - с разными ОКТМО...
Всегда полно было тех, кто верит в "волшебную пилюлю" - вот отдам денег и мне сделают хорошо, поэ...
Да, именно, договариваемся заранее! Объем работы - оплата. И никакой "здравый смысл" и "видишь не...
Не в любых. Если взять только понедельники, там вообще выходных не будет. Ясно как божий день дол...
Однозначно в неумении. Но есть программы, которые ставишь и работаешь. А есть такие, с которыми ч...
Ну а что плохого в Михайлове? Я его не слушаю, МНЕ он не нравится, и наверное, не понравится боль...
@alex1995 @ЯнварьУпс) Спасибо, что заметили
Видите ли, когда устраиваешься на работу, еще "на берегу" оговариваешь зарплату, ведь так? И Вы...
Подписчики шутят, что у банков конкуренция: Модуль так ругает Тинькофф.Если между этими двумя выб...
Да для авторов это такая мелочь! Они часто слова в предложениях не согласуют между собой, не то, ...
вот бардак-то в этом ПФ, простые вещи не работают, данных о людях нет...
Имею сотрудника с такой ситуацией. В Пенсионном фонде проблем нет, а вот при сдаче РСВ налоговая ...
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Только Вы видите или Ваш директор к зарплате так же относится (увеличивает, если видит Вашу необх...
Да разве ж мы воюем?:) Транслируем информацию из медиапространства просто. Спасибо за коммент. До...
кто сказал что вообще что-то нужно отдавать? Вы живете на планете Земля и все ресурсы, вода, возд...
Уважаемые читатели, как сотрудник Модульбанка хочу прокомментировать эту историю и разобрать по п...
Тогда Браво! Стадион аплодирует стоя!
Так все же строится на здравом смысле! Видишь необходимость - делаешь! Или надо ждать отдельной к...
И еще про аналогию со стоматологом, если кто прочел... Вы, что батенька, зубы до сих пор через ро...
на основном месте - 4 юрлица (ОСНО, УСН) +1юрлицо совместит-во (ОСНО). Численность - от 30 до 50....
Получается все предприятия, куда пришла налоговая с проверками, приказала долго жить...Ещё пару з...
Да, локальная версия сегодня очень прожорливая. Поэтому ушли в облака. И всем советуем)...
Мат капитал пора называть по другому. Калым, например. Его уже можно использовать на всё , что не...
Вопрос "Кто будет все знать" - не раскрыт. В свете утечек Сбербанка, знать может кто угодно....
поддерживаю. палево какое-то
Только вот на момент выявления денежек на уплату может и не оказаться. Никто же "сэкономленное" ...
Налят сами, через ИП) НДС бумагу покупают. Раньше да было нал и НДС один поток, ща все разделяют...
Намного выгоднее чем брать кредит. В случае выявления, просто сдаешь уточненки и все. Платишь пен...
можно, конечно. текст обновлен
Бумажный НДС норм... Цена нормального 2.5% в среднем, это с персоналом, арендой, счетом, канцеляр...
Выглядит неправдоподобно. Можно ссылку на пост с фейсбука?...
Вся беда тех, кто ругает программы, не только 1С, как правило, в неумении ими правильно пользоват...