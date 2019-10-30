Применение льгот по земельному налогу

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Wern Всегда полно было тех, кто верит в "волшебную пилюлю" - вот отдам денег и мне сделают хорошо, поэ... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

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Na28ta Однозначно в неумении. Но есть программы, которые ставишь и работаешь. А есть такие, с которыми ч... 1С Предприятие 8.3

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Ruffik Налят сами, через ИП) НДС бумагу покупают. Раньше да было нал и НДС один поток, ща все разделяют... «Это что? Так можно делать?» Новый опасный развод с НДС

Фиолетовая канарейка Выглядит неправдоподобно. Можно ссылку на пост с фейсбука?... Очередной баг в Модульбанке