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Юзвак Максим

Применение льгот по земельному налогу

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Рассматриваются условия для применения льготной ставки по земельному налогу в отношении арендуемых земель (Письмо Минфина от 2 октября 2019 г. № 03-05-04-02/75781)

#земля#льгота#минфин