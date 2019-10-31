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Юзвак Максим

Налоговые последствия возобновления предпринимательской деятельности

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Рассматривается возможность учета расходов по УСН, осуществленных до возобновления предпринимательской деятельности (Письмо Минфин от 26 августа 2019 г. № 03-11-11/65270)