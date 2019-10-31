Налоговые последствия возобновления предпринимательской деятельности

В сообщении bestiya7460 речь про программы в целом, а не конкретно про бухгалтерские программы. Е...
Лариса , вы свои оценки вузовские за 2014 год на сайте не выложили, только номер диплома.Почему?...
Судя по тому, что и как написала г-жа Магафурова в комментариях... Глупая рекламная статья, смешн...
Учитель, помни. Трамп читает твои записи. Поэтому нужно послание посылать на бумаге через гонцов ...
Имела "счастье" познакомиться с этим банком лет 15 назад и поняла, что банк совершенно бандитски...
Добрый вечер! Как считаете, не будет ли проблем с налогово, если:1. Чеки направляются через вотса...
Путину на дворцы не хватает или на ракеты? Никак от населения не отцепится...
Гадости в вашем понимании это что? 2. Мне признание не нужно, в отличие от вас. 3. Вытащили на вс...
что невысокому парню с животиком высокая и счастливая девушка не светит. но если он возьмет креди...
А Вы, значит, признанная...
Про курс-это сарказм. С чувством юмора тоже не дружите, как и с математикой и русским языком...
Как так не знаете? https://gshtab.ru Основателю принадлежит также компания Авуар, лучшая в област...
Сейчас нет такого предприятия)))
EVAchel - похоже какая то непризнанная «Звезда» из Челябинска))) не боитесь мне гадости писать, м...
Я не знаю, кто такой гениальный штаб, извините. У нас два юр лица и ИП. 37 клиентов на консульта...
Придурок - значит человек с неадекватными требованиями за неадекватную отплату ...
У нас очень мало клиентов из Челябинска. Прям очень. Там народ в большинстве своём застрял в нуле...
Да таких диванных критиков по хорошему банить нужно )) а вы пишите, пишите курс)) вдруг повезёт в...
Да Бог с ней, с Библией. Они бы в кривую Лаффера уложились.......
Девушки,поздравляю вас с дебютом!
Туризмом?!, бог с вами! Покажите ваш ИНН))) посмотрим, что вы из себя представляете ...
Не знаю таких случаев. Как только главбух начинает готовить управленческую отчетность, ему малост...
Можно еще декларантом таможенным подрядиться. Да, и курьерские на себя можно взять. А что, едешь ...
Кроме торговли в малом бизнесе еще и услуги, грузоперевозки, общепит, бытовые услуги, парикмахеры...
Да, такие есть. Я работала финансовым директором. Собственники толковые парни были. Управленчески...
У меня иногда возникает чувство дежавю. В 94 -м, когда я начинала изучать бухучет (сначала это бы...
Алёна, подскажите, если ЕНВД не по рознице - добавить еще и розницу, чтоб появился отчет о рознич...
"... а десятку в день имею" Четверть миллиона рублей на ровном месте - неплохая капля....
А если посчитать сколько садиков можно не то что отремонтировать, а построить новые если перестав...
Какая интересная беседа! Хотелось бы услышать отзывы об этом курсе ...