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Юзвак Максим

Обложение банков, планы на 2020, векселя в налоговых новостях за октябрь 2019

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Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за октябрь 2019:

00:20 – План выпуска

01:11 – Налоговые льготы для больниц (Законопроект № 816244-7)

03:05 – Обложение имущества финансовых организаций (Законопроект № 809773-7)

05:10 – Ограничение изменений НК РФ (Законопроект № 808174-7)

07:37 – Основные направления налоговой политики на 2020 год

21:37 – Обзор судебной практики за 3 кв. 2019

22:28 – Памятка о применении вычетов по НДФЛ (сайт Госдумы)

22:43 – Памятка о регистрации самозанятых (сайт Госдумы)

22:51 – Памятка об уплате имущественных налогов (сайт Госуслуг)