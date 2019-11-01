Обложение банков, планы на 2020, векселя в налоговых новостях за октябрь 2019

Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за октябрь 2019:
00:20 – План выпуска
01:11 – Налоговые льготы для больниц (Законопроект № 816244-7)
03:05 – Обложение имущества финансовых организаций (Законопроект № 809773-7)
05:10 – Ограничение изменений НК РФ (Законопроект № 808174-7)
07:37 – Основные направления налоговой политики на 2020 год
21:37 – Обзор судебной практики за 3 кв. 2019
22:28 – Памятка о применении вычетов по НДФЛ (сайт Госдумы)
22:43 – Памятка о регистрации самозанятых (сайт Госдумы)
22:51 – Памятка об уплате имущественных налогов (сайт Госуслуг)