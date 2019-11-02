Обложение страховыми взносами займа

А вы надеетесь, что в каждое заведение общепита по контролирующему лицу поставят? ))...
Ну вот правда чели? На это еще ведутся?
А вы-то чего уписиваетесь так, вы ж не гражданин. Вам-то что до наших проблем и вообще, нашей так...
Да они и ранее придерживались этой позиции.
Я вот еще про что спросить хочу: " Ваш клиент на бухгалтерском аутсорсинге в Вашей фирме? И вот, ...
Замечено, что клиенты боятся обслуживаться у бухгалтерских фирм, тем более, что много бухгалтерск...
Ничего не сказано о возмещением ндс по жд билетам сотрудников оплаченных безналично с расчетного ...
Или вы надеетесь на сознательность граждан-ладельцев едален?)...
А по вашему, кто должон осуществлять контроль?
https://www.rusprofile.ru/reliability/6686662
УчредителиСогласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Умный Бухучет" является 1 физическое лицо:Магафу...
А по вашему без руководства Роспотребнадзора не обойтись? ) ...
нет. не хватит. какая то "звездень", которая, как выясняется нигде и никто и ни-о-чем оскорбила б...
Кошки, нет, в леса обратно я его не хочу.Ваше предложение - было о черновиках?......
Во всех странах есть надзор и контроль за работой учреждений питания. Мне непонятен крик, что в Р...
Вообще, судя по ее комментариям (а надо сказать, рекламу ей сделали)), хамоватая особа, точнее ск...
@А365 я знаю. Лариса преподносила это своим френдам так, что она никогда им не занималась....
На самом деле - да. См. Основной вид деятельности: 63.30.1 = Организация комплексного туристичес...
позор в том, что именно эти и не подчиняются эти указаниям..... а пачему?...
на "О" добавить: "Обособка"- обособленное подразделение и "Оборотка"- ОСВ оборотно-сальдовая ведо...
в договоре "порядок перехода права собственности" никто не читал? Статья-демагогия......
Это не выдумка автора, а реальная возможность со стороны налоговиков доначислить налоги физлицу (...
@EVAchel нет, с Ларисой всё в порядке (ну, насколько это выражение вообще применимо к вышеназванн...
Там же окажутся и банки с бутылками из метро. Деньги они на этом, безусловно, попилят, а мусор ос...
Срочно ищите мужа-ровесника)))
1 апреля? Рано вроде бы...
Беглые бизнесмены-либералы из "списка Титова" - не только воры, но и предатели!Башкой треснутый б...
Оба варианта допустимы. Что смущает?
Выборка больно маленькая для проведения исследований. Нужно хотя бы городок на 10 тысяч жителей т...
Бывает, что комментарии (мои) тихо исчезают. Хром, фокс, опера - всё едино. Появилась эта хренови...
ИП это физюрик- и не физик, и не юрик.Закрывашки- любые закрывающие документы- акты, накладные, ф...
Так это все ж сайт для бухгалтеров или нечто развлекательное? ...
Ага, очень заманчиво. Особенно после этого промоушена: ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы з...