Налоги по командировкам за наградами

С такими законами... скоро женщины не найдут ни одного мужчины для создания семьи.... введут иску...
И опять красиво сказано, показательно "заботимся", а вот вопрос контроля расходов тихо проигнорил...
А если муж иностранный гражданин? Бюджет все равно будет гарантировать алименты???...
А, ну, тогда товарищ обречен работать грузчиком на рынке Садовод пока его паралич не разобьет....
Просто вы социал дарвинист, вот и не понимаете. Хорошая старо-русская поговорка есть, про то от ч...
Полностью согласна. Дети не должны быть ущемлены в любом случае....
эксперимент проводили не в России, а в Японии.У нас такого не будет. Как же, рабы отдыхать больше...
это кто вам такое сказал? еще какая вкусная!!! самый смак!!!...
Безопасники во всех банках видят заблоченные деньги.Охрана и продала (с)....
Клерк скатывается на уровень главбуха в преподношении жареных фактов?...
Ну, да. Директор будет для таких работников налить и выдавать зп на руки. Смешно. А еще надо учит...
Ну, жена в новой семье прекрасно понимала за кого выходила замуж и от кого заводила детей...
На детей из новой семьи тоже можно подать на алименты, и они будут делиться поровну....
И как говорил мой первый директор: с царем надо делиться, ни одной проверки за 12 лет деятельност...
полезно проанализировать, недавно на зарплатную комиссию ходила, поторговались как на рынке, стор...
Врачи мало бумажек пишут, давайте ещё одну добавим.
Маразм, то же, что и с досками.
Не аппетиты пенсионеров выросли,а стоимость жизни выросла!!! 40 000 руб пенсии это тоже очень ма...
Уважаемая редакция! Обратите внимание, "не за что" - это вежливый ответ на выражение благодарност...
Не будут. Ибо мужская солидарность.
О чем еще говорить на четырехдневной рабочей неделе, как не о ней родимой? Тем более, что и повод...
алиментщики разные бывают. Не жалко - злостных неплательщиков, да только они все равно найдут вых...
Поэтому и процентные ставки на кредиты высокие.
Я усилю ваш пример - а представьте, что у алиментщика - двое детей, на которых надо платить алиме...
Это все шло на "отчеты о проделанной работе в пятницу"
А ребенку на что кушать, одеваться, развиваться?Вот алиментщиков вообще не жалко. Когда приходят ...
Я вообще не понимаю подобных постов - ну не нравится тебе работа, считаешь, что можешь в другом м...
А там только на себя или на детей тоже? а то у меня две спортивные секции.... - вот бы затраты ве...
Действительно, очень смешно читать. На моей памяти это уже 4 (четвертая) пенсионная реформа. Из к...
А работодатель на Ваши "предложения способов оптимизации" просто ответит: "засунь свои предложени...
Я слышала вариант сальдо-бульдо от бухов, которые виртуозно умели считать на счетах ...
Искусство заголовка на высшем уровне. "Пятницу сделали выходной." Ну как не зайти....
при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претенд...
Моя знакомая вырастила двойняшек, получая по 1 тысяче рублей в месяц от их отца. Она билась на тр...