Клерк.Ру
Юзвак Максим

Налоги по командировкам за наградами

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Рассматриваются налоговые последствия, которые возникают при направлении работника в командировку за получением ведомственных наград (Письмо Минфина от 23 октября 2019 г. № 03-03-06/1/81479)

#командировка#награда#Минфин