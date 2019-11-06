Налоги по командировкам за наградами

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Natali Kr Я усилю ваш пример - а представьте, что у алиментщика - двое детей, на которых надо платить алиме... У алиментов будет минимальный размер

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