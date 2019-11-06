Расчет НДС, пониженные тарифы в обзоре налоговых споров за сентябрь 2019

А как связаны размер и отчеты? У нас и сейчас нет отчетов. И что? И да, количество скандальных ба...
Грустно от того, что сами и разбаловали.... Зар.платные комиссии, комисся по убыткам, комиссия по...
а зачем ради "имитации бурной деятельности" вообще тогда комиссии нужны? Полностью согласна с авт...
Нет чтобы госорганы автоматически меняли фамилии, номера паспортов и всяких других документов, та...
Если Вам показалось, что я на Вас напала, то прошу прощения (я не приняла во внимание, что ситуац...
Меркурий бесплатный, если глава компании не хочет покупать за наличку, можно и заморочиться. И вр...
а если у него в одном браке 5 детей? ;) ну там каким макаром выдерживать прожиточный минимум? по...
В Москве реально много фирм перевели значительную часть бухгалтерии в ближнее и дальнее Подмосков...
То есть вы предлагаете законодательно ввести норматив на содержание детей, а если денег после это...
Все подобные статьи бред и ничего толкового, и просто реклама себя любимой. Надо же им как-то зар...
Пенсионный фонд прислал письмо, чтобы заключили с ним договор по новой отчетности. Написала, что ...
А отсутствие отчета как-то повлияет на размер алиментов? Не будет бывшая предоставлять отчеты и ч...
Правовая основа работы комиссий действительно вызывает вопросы. Законодательного регулирования их...
Пусть садится на паперть и просит милостыню. Не ребенку же это делать ...
в итоге дети из первого брака все равно ущемлены. Круг замкнулся...
при з.п 12-15 тысяч (раз уж про провинцию заговорили) сколько вы собираетесь удерживать? ...
Ваш тезис не логичен и бездоказателен. ))
собственно, это вся суть ваших комментов
Хм, вы решили косплеить митяя? Это он любит приписывать словам оппонентов то, чего там никогда не...
Ну да, в стране от алиментов прячутся только безработные на ферари и московские пенсионеры у кото...
Что то мне заголовок напоминает. А, да, заголовок книги одного известного бизнес тренера, Роберта...
Так это же прекрасно. Но почему такая простая и разумная вещь, вызывает такие потоки ненависти и ...
Ну потому что негоже уважаемому изданию заниматься тупым копипастом. Тем более если вопрос неодно...
Потому что жить на что-то надо и детей растить. Мне вот удивительны такие претензии к людям. От х...
Ликвидированным предприятиям вообще не о чем беспокоиться. Они в любом случае уже ничего не могут...
Рюмка, благодетель вы наш! Без вас любая тема - скучна, а с вами - остра и эпична! Во всем винова...
Как быть с ликвидированными предприятиями? При ликвидации я сдала отчет по УСН. Он засчитывается ...
Это прекрасная мысль, платить напрямую за садик, ЖКХ и прочее. Только вот не считается это алимен...
А Клерк ту причем?)) Это Минфин письмо написал, а не Клерк)...
Про удаленных бухгалтеров. Сейчас Авито и HH завалены объявлениями - ищем бухгалтеров на удаленку...
Если плательщик (бывает и плательщица) алиментов считает, что второй родитель наживается на алиме...
Прошу прощения, не дочитал комментарии, все ясно, этот доход в 113 статье...
И опять слова человека, не понимающего ничего в бухучете )) Бухучет и есть бухучет, просто на ег...