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Юзвак Максим

Расчет НДС, пониженные тарифы в обзоре налоговых споров за сентябрь 2019

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Судебная практика по налогам за сентябрь 2019 / Tax litigation for September 2019

Рассматриваются наиболее интересные судебные акты по налогам, принятые Верховным Судом в сентябре 2019 

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам: 

  • НДС при необоснованном применении УСН (Определение от 30 сентября 2019 г. № 307-ЭС19-8085) 
  • налоги по операциям с векселем и учет убытков (Определение от 30.09.2019 № 305-ЭС19-9969) 

Отказные определения: 

  • условия для применения пониженных тарифов по взносам (Определение от 11.09.2019 № 309-ЭС19-14479) 
  • применение ЕНВД по комплексным услугам (Определение от 23 сентября 2019 № 304-ЭС19-16609) 
  • применение нулевой ставки сельхозпроизводителями (Определение от 18.09.2019 № 306-ЭС19-15529) 