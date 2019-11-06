Расчет НДС, пониженные тарифы в обзоре налоговых споров за сентябрь 2019

РюмкаБезысходности А как связаны размер и отчеты? У нас и сейчас нет отчетов. И что? И да, количество скандальных ба... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Если Вам показалось, что я на Вас напала, то прошу прощения (я не приняла во внимание, что ситуац... У алиментов будет минимальный размер

Котища Меркурий бесплатный, если глава компании не хочет покупать за наличку, можно и заморочиться. И вр... Покупка молока в офис грозит штрафом в 500 тыс рублей

Natali Kr а если у него в одном браке 5 детей? ;) ну там каким макаром выдерживать прожиточный минимум? по... У алиментов будет минимальный размер

Чалдон В Москве реально много фирм перевели значительную часть бухгалтерии в ближнее и дальнее Подмосков... Кто виноват в низких зарплатах бухгалтеров

Natali Kr То есть вы предлагаете законодательно ввести норматив на содержание детей, а если денег после это... У алиментов будет минимальный размер

adella13 Все подобные статьи бред и ничего толкового, и просто реклама себя любимой. Надо же им как-то зар... Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

Чалдон А отсутствие отчета как-то повлияет на размер алиментов? Не будет бывшая предоставлять отчеты и ч... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Пусть садится на паперть и просит милостыню. Не ребенку же это делать ... У алиментов будет минимальный размер

Надежда-25 в итоге дети из первого брака все равно ущемлены. Круг замкнулся... У алиментов будет минимальный размер

Надежда-25 при з.п 12-15 тысяч (раз уж про провинцию заговорили) сколько вы собираетесь удерживать? ... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Ваш тезис не логичен и бездоказателен. )) У алиментов будет минимальный размер

РюмкаБезысходности Хм, вы решили косплеить митяя? Это он любит приписывать словам оппонентов то, чего там никогда не... У алиментов будет минимальный размер

Ali Ну да, в стране от алиментов прячутся только безработные на ферари и московские пенсионеры у кото... У алиментов будет минимальный размер

Lomik Что то мне заголовок напоминает. А, да, заголовок книги одного известного бизнес тренера, Роберта... Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

РюмкаБезысходности Так это же прекрасно. Но почему такая простая и разумная вещь, вызывает такие потоки ненависти и ... У алиментов будет минимальный размер

Ali Ну потому что негоже уважаемому изданию заниматься тупым копипастом. Тем более если вопрос неодно... При безналичной оплате за товар надо применять ККТ

Над.К Потому что жить на что-то надо и детей растить. Мне вот удивительны такие претензии к людям. От х... Кто виноват в низких зарплатах бухгалтеров

Надежда-25 Рюмка, благодетель вы наш! Без вас любая тема - скучна, а с вами - остра и эпична! Во всем винова... У алиментов будет минимальный размер

РюмкаБезысходности Это прекрасная мысль, платить напрямую за садик, ЖКХ и прочее. Только вот не считается это алимен... У алиментов будет минимальный размер

бух2007 А Клерк ту причем?)) Это Минфин письмо написал, а не Клерк)... При безналичной оплате за товар надо применять ККТ

TinKaNN Про удаленных бухгалтеров. Сейчас Авито и HH завалены объявлениями - ищем бухгалтеров на удаленку... Кто виноват в низких зарплатах бухгалтеров

manik Если плательщик (бывает и плательщица) алиментов считает, что второй родитель наживается на алиме... У алиментов будет минимальный размер