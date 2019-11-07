Идея хорошая не вести бумажную трудовую книжку и журнал учета этих книжек, но зачем электронная Т...
Не поменялось в смысле деньги любите или монетки зубной пастой чистите??))))...
И ведь точно, я тоже вхожу в 90% )) И красный диплом есть. Раньше распределяли и у меня , как ...
это хорошо когда в вашем городе куча работы и можно перебирать ее в поисках идеала... а когда тол...
Они, бедные, уже не знают, чем бы еще занять Пенсионный форд, чтобы не разгонять штат и получать ...
Цинизм это уже моральное разложение, когда на всех и все плевать, после меня хоть потоп. Статья х...
Я написал "обязательной"?.. Да, я написал "обязательной".Перефразирую.Если мужчина, на которого п...
это у вас мура а не текст, ничего не поняла
Это здорово, что такие статьи появляются! Чем больше публичности, тем меньше давление на бизнес...
Для этого не нужно делать экспертизу ДНК обязательной. ...
Да п.7 вообще мало в чьи ворота пролазит, ему уже сто лет в обед будет. Много что поменялось с те...
Поясните пожалуйста, что значит "оплата через QIWI и PayPal"....
А я думала наоборот, что все, кто публично не отказался, по умолчанию считаются присоединившимися...
Развод. Женщина требует алименты. Мужчина сомневается, что это его ребёнок.Должен быть механизм, ...
Повсеместно наблюдается эффект Данниг Крюгера, когда дебилы не понимают, что они дебилы, потому ч...
Не ушли, я таких как консультант 1С, регулярно наблюдаю. Каждая третья....
Какой аргумент применить к женщине? По условию: женщина хочет ребенка, ребенок проживает с ней и ...
Я ожидала подвоха, но все равно зашла :).
А что, в этом кто-то сомневался???
Если по вашему содержание и воспитание ребенка женщиной это "никому ничего не должна", то с логик...
Вы такой бред обиженного человека пишете, что читать странно. Вы хотя бы представляете сколько де...
Уже по кругу начинаем писать )) ОБА предохраняются, если не хотят детей оба! Никто не имеет права...
Перед каким фактом мужика могли поставить? Он дурачок недееспособный что ли?...
Господи, когда уже отменят эту личную карточку! Это какой-то атавизм и маразм....
Зачем это делать? Усыновители так же являются плательщиками алиментов. И если бывшая жена выйдет ...
Юлия Смирнова Программа 1 цэ
Договор - это идеальный выход. К сожалению не все способны договариваться (Вы например), поэтому...
А вопрос тут при том, что из него надо исходить при рассмотрении статистики. Кто ребенка то хотел...
мда.. не так весело как в прошлый раз перепевки про грушу прикольные ...
А почему собственно? потому что ОНАЖЕЖЕНЩИНА? Мужик не желает предохранятся и вы не имеете права ...
Вот только сведения нужно передать на следующий день после соответствующего приказа. Никаких "пус...
Для меня это удобный вариант - вместо покупки третьего(или четвертого...не помню уже) вкладыша, д...
Странно, постом выше Вы требовали от свободного человека насилия над своим телом. И тут сразу пер...
Так мы по закону, который обязывает, или чисто договариваемся? Определитесь уж....