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Юзвак Максим

НДФЛ при разделе земли

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Рассматриваются последствия по НДФЛ при разделе земельного участка (Письмо Минфина от 16 октября 2019 г. № 03-04-05/79420, от 17 октября 2019 г. № 03-04-05/79919)