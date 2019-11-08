НДФЛ при разделе земли

простите, это Вы про вот эти вот статьи непонятно кого непонятно о чём в качестве рекламы себя ...
да плевать они хотели на то, что мы сокращаемся. лишь бы бабосы продолжать стричь...
простите, какие инструменты? Статья ни о чём. Советы по целям в области здоровья и любви как мето...
Здравствуйте! 28.06.19 г. ребенку исполнилось 1,5 года. Для расчета в калькуляторе ставить 29.06....
Ну что вы! Все знатоки желтой прессы знают, что такое высоко интеллектуальная передача Дом-2 )) ...
ГПП или Готов Подарить Пенсию ...!?
Ну Клерк уже больше 5-ти лет не информационно-аналитический ресурс, а помесь желтой прессы с Домо...
даже комментировать не хочется, эх Сталина бы нам вернуть, чтоб всю эту верхушку вычистить ...
Ну просто на Клерке не банят за комменты - люди, видимо, привыкли так разряжаться (сомнительный с...
Ну да, Крым же наш! Куда же ещё ехать! А куда едут наши депутаты, правительство? Интересно есть т...
Ну вот тебе и подтверждение ранее сказанных слов. Число ооо сократилось на 668 тыс, среднесписочн...
Если вы покупаете мтс кассу, то платите только при покупке за нее. Дальше на базовом тарифе можно...
Хахаха повеселили, а для чего номер то бронировать не поясняли?...
Ссылки на участие не работают. Выдают ошибки
А причем тут Кудрин? С такими же аргументами можно доказать, что вся проблема в соленных огурцах...
По этой логике у каждого бухгалтера должен быть свой бизнес, чтобы его советы были достойны Вас. ...
Я не увидела ни у вас, ни у автора никакого реального бизнеса, чтобы иметь желание обсуждать с ке...
Планирование поможет. Просто оно у всех - свое. Индивидуальное. Здесь представлен такой вариант, ...
Да. Потом этот сотрудник пойдёт в инспекцию, заявит что ему выплатили зарплату раньше срока, и пр...
Объясняю на пальцах: малый бизнес он разный бывает, в том числе и с выручкой до 400 млн./год и чи...
А наши и вправду лапочки. вот, честно, когда этот ужас был с задолженностями и пенями в прошлом г...
Лариса, а воочию в Челябинске вас можно послушать или вы только через интернет вещаете?...
Люди, вы что такие злые? Я бухгалтер, как раз с микро - нано - бизнесом работаю. В природе встреч...
Автору желаю несколько месяцев посидеть без работы и прочих доходов с кучей иждивенцев на шее, дл...
Эта статья никакого отношения к малому бизнесу не имеет. Очередная сказочница типа Лени Голубкова...
Т.е. когда работник попросит внеочередной аванс на поддержание штанов, то работодатель его должен...
Не просто некий процесс, а ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ! Производство у них там, ага. ...
Вот прям таки в Челябинск слетала посмотреть на некий процесс? ...
Не пора ли уже ввести штрафы на тупые законы. Вносишь на рассмотрение тупой закон, который не про...
Чтоб было раздолье для комментов, надо что-то более неоднозначное опубликовать)))...
Видите ли, от того, что у пользователя есть аватарка с фотографией, он не становится вежливым и у...
Я-то настроилась почитать о том, кто же и когда же в маленькой организации из 3-х человек будет в...