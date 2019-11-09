Утрата права на освобождение от НДС

где такие скрепки купить?
Да, тему надо поменять. Тема про ЭЦП и мы к ней еще вернемся.((...
Мне казалось что пора вводить ЭЦП по отпечатку пальца (биометрическую), чтобы исключить передачу....
Предпоследнее место у Энтеры в том посте от 10.07. И комменты отключены, а то бы все поставщики в...
Умница, возьми с полки пирожок стукачек! И стучишь ведь наверное, дятлам заняться же нечем ...
Может, хватит уже печатать статьи сомнительных авторов? Что Лариса, что Диляра - идите в рунет, в...
Ну я так-то тоже планирую свой день с того, что думаю, какое платье сегодня надеть.еще время от в...
Ну что нам делать, если мы действительно умнее авторов подобных статей?свои блоги писать?да неохо...
гляжу знаток всего здесь затесался
А может вам ключ от квартиры где деньги лежат ещё дать
исходя из предыдущего моего ответа, с учетом статьи автора, могу вам сказать одно, что нормальный...
Это писали умные люди, при этом понимая что это полный бред,. Если кому-то не понятно, то объясня...
Кто тестирует суверенный интернет.
Интересно а кто заказал компании Ernst & Young (EY) такое исследование?Не очень понятно, что ...
Ну вот, ещё минус 80'000 в год личного дохода
В декабре платим зп за декабрь 30-го или 31 + все налоги и НДФЛ. Все довольны, а особенно я т.к. ...
Особенно повеселило, что самой первой причиной, по которой ко мне могут прийти с проверкой - это ...
Вы супер! Спасибо!!!! больше 13 лет с вами :)
Жалко ссылок на на законы в тексте на сайте не указали. А то замучилась получаю в день 1-2 звонка...
А я разве писала, что не дерут? )) Просто если ИПшник будет тупо сливать деньги на личную карту и...
не совсем согласна, так же дерут как сидоровых коз банки ИПшников за все подряд - и за нал и за п...
Я что-то не понял, ключи ЭП будут хранить УЦ (ФНС и др.)?? Жесть какая-то. Вся надежность (в план...
А вот и не совсем всё исправили) там ещё про трансакцию по карте кое что говорится...
Я что-то не понял, ключи ЭП будут хранить УЦ (ФНС и др.)?? Жесть какая-то. Вся надежность (в план...
Мы запросили цены Энтеры. Они неадекватные - сказали подождем, когда измените ценовую политику.Оч...
На сто рублей больше приходит на карту, на сто рублей меньше выдают в конверте. Зарплаты в стране...
Это описка редактора, везде речь должна быть про колумбийский банк. Исправили...
Неприятно, да. Игнорировать, как простых людей, не удастся. Но верю, что Вы справитесь! ...
А читать же мы умеем, да?! Сколько решат подзаработать, как Вы выразилась, в претензии не написан...
"На адресе" / "в адресе" - это ментовское.
А причем здесь Куба и её банк, когда Модуль пишет про Колумбийский банк?...
Нда, набор каких-то надуманных страшилок. ИП не обязан вести деятельность именно по адресу пропис...
Интересно, в этом случае они продолжат не принимать отчетность по причине: ЭП не принадлежит отпр...