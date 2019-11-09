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Юзвак Максим

Утрата права на освобождение от НДС

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Рассматривается проблема утраты права на освобождение от НДС при превышении выручки, если сделка была расторгнута (Письмо Минфина от 18 октября 2019 г. № 03-07-14/80174)