Утрата права на освобождение от НДС

RURU GURU TAX Умница, возьми с полки пирожок стукачек! И стучишь ведь наверное, дятлам заняться же нечем ... Население сокращается из-за… Кудрина?

Кошки Рyлят Интересно а кто заказал компании Ernst & Young (EY) такое исследование?Не очень понятно, что ... Большинство компаний повысило зарплаты

Мадама В декабре платим зп за декабрь 30-го или 31 + все налоги и НДФЛ. Все довольны, а особенно я т.к. ... Работодателям запретили перечислять зарплату пораньше

Сергей Голубев Особенно повеселило, что самой первой причиной, по которой ко мне могут прийти с проверкой - это ... Налоговики проверяют ИП дома

Мадама Жалко ссылок на на законы в тексте на сайте не указали. А то замучилась получаю в день 1-2 звонка... Навязчивые банки из ТОП-10 наказаны за спам

Над.К А я разве писала, что не дерут? )) Просто если ИПшник будет тупо сливать деньги на личную карту и... Налоговики проверяют ИП дома

kotobormot не совсем согласна, так же дерут как сидоровых коз банки ИПшников за все подряд - и за нал и за п... Налоговики проверяют ИП дома

Блудный сын А вот и не совсем всё исправили) там ещё про трансакцию по карте кое что говорится... Баг Модульбанка был выдуман конкурентами?

ИП Пупкин Я что-то не понял, ключи ЭП будут хранить УЦ (ФНС и др.)?? Жесть какая-то. Вся надежность (в план... Налоговики проверяют ИП дома

forest_imp На сто рублей больше приходит на карту, на сто рублей меньше выдают в конверте. Зарплаты в стране... Большинство компаний повысило зарплаты

msneg Это описка редактора, везде речь должна быть про колумбийский банк. Исправили... Баг Модульбанка был выдуман конкурентами?

Блудный сын А причем здесь Куба и её банк, когда Модуль пишет про Колумбийский банк?... Баг Модульбанка был выдуман конкурентами?

Над.К Нда, набор каких-то надуманных страшилок. ИП не обязан вести деятельность именно по адресу пропис... Налоговики проверяют ИП дома