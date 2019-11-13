Налоги при возврате билета в театр

Заметьте, это вы написали. А не я ;)
А, ну раз заставляют, тогда да. Бедные люди. Злые капиталисты и власть и в хвост, и в гриву прост...
Не, точно не трубы, тут же экзотика: золото, рыба, вахта, водка и мишки со сгущенкой. По-любому Д...
вот сразу видно человека, который в вопросах предпринимательства и экономики разбирается ...
Смешно звучит в части "На работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, оплата т...
Да, и могу еще раз повторить ) Впрочем, зачем, если уже все цитаты из статей ГК тут привели?...
Так речь-то как раз о последствиях: что делать с долгами покойного ЮЛ, исключенного по любой при...
Ахахахаха. Вы написали именно то, что и так было в письме, да еще обвинили минфин в незнании ГК....
Тяжелый случай. Я не новость комментировал, а конкретный пост. Мусольте свои домыслы дальше сами....
Думать в нашей стране вредно, на думающих пашут...
Я нормально прокомментировала, только половина текста куда-то пропало. Повторять не охота. Но мо...
и приносит вам таакое моральное расстройство и потерянное время (а оно бесценно!)...
Вы не у пивного ларька, что за лексикон? И как это ни при чем письмо, если новость про него?...
вы еще на налоговую подайте на банкротство (а что!?!?)))) за то что она по 6 раз снимает с вас за...
Расскажите пожалуйста всем о новом режиме налогообложения УСН "Доходы-Расходы 6%"...А применять в...
Возможно какое-то нестандартное использование бинтов в производственных целях. Например, пропитан...
Мне кажется выжженая поляна скоро будет во всех видах деятельности. Вокруг все уже кричат об этои...
мне пох на письмо минфина. не надо его сюда лепить. оно здесь вообще не причем....
Как вы вообще законы читаете? Вы же понять прочитанное не в состоянии. Еще раз.Йа не песал ваапще...
Ну да, прям огромное количество времени. Ничего, что декларация по УСН сдается один раз в год? И ...
Привет бизнес-молодости и иже с ними. Думать надо.
Последствия одинаковы в части налогов, а это главное. Письмо-то Минфина про них...
Факт того, что компания уже не существует. И это приравнивается к ликвидации. А про выдирание цит...
Какой факт? Не надо комментировать то чего я не писал.
Ликвидация юр. лица определена ст. 61 ГК. А то, что вы процитировали это финальная стадия ликвида...
А что же это с точки зрения ГК, объясните? Лицо действует, да? Правоспособностью обладает? С него...
От этого сам факт не меняется. Нельзя выдрать одну цитату из законодательства и по ней делать выв...
Зря Минфин эту ерунду сочинил. Исключенное, но не ликвидированное. Чего только не придумают, лишь...
А что это тогда?=====================================================ГК:Статья 48. Понятие юридич...
Исключение недействующего ЮЛ = ликвидация ЮЛ. Исключение по п.5 ст 21.1 129-ФЗ не есть ликвидация...
С учредителем использовать довольно рискованно в части процентных займов. ...
Полностью согласна. Бухгалтер - "посредник" между ФНС и фирмой. Ему главное правильно начислить и...
А можно узнать разницу? Исключенные могут продолжать работать или отвечать по своим долгам? ...