Налоги при возврате билета в театр

forest_imp А, ну раз заставляют, тогда да. Бедные люди. Злые капиталисты и власть и в хвост, и в гриву прост... ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию

Илья_Бирюлин Смешно звучит в части "На работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, оплата т... Президент подписал закон о сокращенном дне для женщин

Над.К Да, и могу еще раз повторить ) Впрочем, зачем, если уже все цитаты из статей ГК тут привели?... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

Старый ворчун Так речь-то как раз о последствиях: что делать с долгами покойного ЮЛ, исключенного по любой при... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

ИП Пупкин Ахахахаха. Вы написали именно то, что и так было в письме, да еще обвинили минфин в незнании ГК.... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

Над.К Вы не у пивного ларька, что за лексикон? И как это ни при чем письмо, если новость про него?... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

titova-tlt вы еще на налоговую подайте на банкротство (а что!?!?)))) за то что она по 6 раз снимает с вас за... ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию

id2563191 Мне кажется выжженая поляна скоро будет во всех видах деятельности. Вокруг все уже кричат об этои... Клининг не может работать на «классике». Точка

ИП Пупкин мне пох на письмо минфина. не надо его сюда лепить. оно здесь вообще не причем.... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

ИП Пупкин Как вы вообще законы читаете? Вы же понять прочитанное не в состоянии. Еще раз.Йа не песал ваапще... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной

Над.К Ну да, прям огромное количество времени. Ничего, что декларация по УСН сдается один раз в год? И ... ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию

Над.К Факт того, что компания уже не существует. И это приравнивается к ликвидации. А про выдирание цит... Когда при исключении должника из ЕГРЮЛ его задолженность можно признать безнадежной