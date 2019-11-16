Новые регионы для самозанятых

Обратите внимание, что участие адвоката в обыске это Ваше право. Обыск может начаться и закончить...
"При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет."Это та...
Частичное или практически решение проблемы:"... о запрете учитывать в расходах при упрощенке...
@Анастасия ПереваловаПотрясающая статья! Очень познавательно! Спасибо) P.S. Полагаю, что замечани...
К суммам штрафов нужно как минимум еще по нулю приписать....
В том то и дело. А на тендеры часто требуют бумажку с квитанцией о приеме. Лучше б к другой какой...
@Стас Андреев, и брачные аферисты......
Нарисуете что нужно для тендера, только и всего. Почему её должны сдавать все, а не только те, ко...
Не совсем правильно. Профессия бухгалтера никак не может скоро вымереть. Такие требования, такой ...
Интересная позиция, но не забывайте о встречных обеспечительных мерах. И если вы их не обеспечите...
В некоторых случаях хорошо, что у нас не прецедентное право. Совершенно нет желания применять ККТ...
Мое личное мнение:Медведев - странный человек, но оно и понятно, он премьер при ввп.Кто не любит ...
@А365, понятно, что для владельца собаки это член семьи. Но почему из-за него другие люди должны ...
Откуда такая нездоровая законотворческая активность? А весной и осенью у шизофреников обострения ...
Ну а почему нет? Давно что-то формы отчетности не меняли......
Мда, вывод за день - дураков в России лет на сто припасено...(цитата)...
Бумажка дурацкая, не спорю, но на всякие тедеры-шмендеры/торги и конкурсы ее предоставляли, а теп...
Я в восторге от юмора Клерка, как оформлена новость на начальной странице..".Служба теперь трясет...
А ему без разницы какой Галицкий, ему главное национальный вопрос впихнуть ;) ...
Только непонятно - в РСВ введут специальную графу? Там сейчас вроде нет данных о ССЧ. Там только ...
А чего дурацкого в законопроекте? Он отменяет дурацкую бумажку...
Мы недавно рассказывали, как от главбуха отвели 1,8 млрд. долга. Там тоже интересно было. Думаем,...
Ба, да это вы рядом со мною ехали на 95 автобусе?)Собачку ничего не напугало, наоборот, ехали дру...
Моя хорошая, как мы и жили-то без вашей заботы, все в гельминтах насрозь)Следите за детишками, а ...
Дурацкий законопроект.Впрочем, иных в ГД не держим.
Читала статью на одном дыхании)
Хорошо, конечно, только придется рсв прикладывать в подтверждение численности. ...
У меня юрист тоже много пишет текстов. Только не читает что написал....
В рисках, тот не слышит "опасно", "сложно","рискованно".