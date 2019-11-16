Новые регионы для самозанятых

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Над.К А чего дурацкого в законопроекте? Он отменяет дурацкую бумажку... Отчет о ССЧ отменяется

А365 Ба, да это вы рядом со мною ехали на 95 автобусе?)Собачку ничего не напугало, наоборот, ехали дру... Вырастут штрафы за административные правонарушения

А365 Моя хорошая, как мы и жили-то без вашей заботы, все в гельминтах насрозь)Следите за детишками, а ... Вырастут штрафы за административные правонарушения

А365 Дурацкий законопроект.Впрочем, иных в ГД не держим. Отчет о ССЧ отменяется

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