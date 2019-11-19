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Юзвак Максим

Применение ККТ по закладным и пожертвованиям

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Рассматривается вопрос о применении кассовой техники при получении пожертвований и денег по закладной (Письмо Минфина от 25 октября 2019 г. № 03-01-15/82287, от 24 октября 2019 г. № 03-01-15/81913, от 25 октября 2019 г. № 03-01-15/82292)