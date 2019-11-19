Применение ККТ по закладным и пожертвованиям

Зато сами законотворцы наши драные -
Губернатор в своей администрации перенес выходной. А не в регионе )...
Мое участие в достижениях компании ...
меня устраивает. Другими не пользовалась, сравнивать не с чем, но подтверждаю, что функцийи и воз...
А откуда у губернатора взялись такие полномочия?
Здравствуйте, кто может проконсультировать по действительно сложному разводу? Важно отсудить ребе...
Конечно, молодец. Смысла большого в рабочем 31 декабря вообще нет. Кому надо или кто должен - хот...
Новые способы поборов, за которые заплатят граждане, доходы которых падают уже 6 лет. А день...
У нас в деревне на кофейных автопоилках считыватели появляются, их всё больше становится....
Молодец, правильно сделал, а то сколько себя помню, 31 декабря на работе до последнего, пока домо...
А голова у сторон сделки для того, чтобы в нее есть? Нельзя же так цинично махать красной тряпкой...
Не нужно распространять заблуждения о возможности перевода помещений под хостелы в нежилой фонд.В...
«Владельцы торговых автоматов», чем поручения Банку России давать, лучше бы бесконтактными NFC-т...
Ну пока лимит ОС в БУ не поменяют, придется этим заниматься. А Минфину некогда заменить в ПБУ 6/0...
Огромное спасибо за каменты, Вы не представляете как Вы нам помогли...
Простите пжста, мы срач не заказывали, нам просмотров достаточно, можно уходить с ветки. Спасибо ...
ооо, такой отчет-мой конёк!!! Я бы столько написала!!! Карл Маркс отдыхает!...
Давно была такая байка про отдел ИТНачальник отдела ИТ приходит к генеральному подписать документ...
нет претензий. я поднимаю руки, хочу тебе сдаться....
Пятая очередь по налогам - это когда вы сами платите. А когда взыскивают недоимки, то очередь тре...
Не нравится мне статья. "Возможно украла", "Есть подозрения", "Заподозрил неладное" никакой конкр...
Для меня странный человек - тот, кто не знает, что в соленой воде ежегодно тонут многие десятки (...
Ничё не поняла. Так зарплата и налоги - третья или пятая очередь?...
Так вы сдернули чужую историю и пересказали ее от собственного имени (что вижу, то пою)?...
Про приставов согласна - это фантастика )
Речь шла не столько о презервативах, сколько о баянах. Их стоимость от 20 тыр и до... гораздо выш...
Мне все больше встречаются невоспитанные придурки - ненавистники животных, в частности - собак. С...
это ж сколько презервативов надо ветерану на 4000?
По себе не нужно ровнять - собаки - это не люди и не ради развлечения, а от голода напали на кота...
Да знаю я про недобросовестных управляющих. И про то, что вождь не просто так систему арбитражных...
Камеры наблюдения зафиксировали произошедшее, как они загнали кошку к подвалу. А там уже кошке не...