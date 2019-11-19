На какие дела по налогам будут ориентироваться инспекторы

Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за сентябрь 2019. Если напротив дела стоит минус, то его выиграла инспекция.

Общие вопросы

Определение от 30.09.2019 № 301-ЭС19-15915 (с. Павлова Н.В., ЛедСеллинг) –

Суд признал не достоверными и порочащими деловую репутацию общества сведения, размещенные в период с февраля по октябрь 2018 года на официальном сайте инспекции о том, что общество имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, в остальной части иска отказал (о взыскании с инспекции 500 000 рублей компенсации репутационного ущерба).

НДС

Определение от 30 сентября 2019 г. № 307-ЭС19-8085 (с. Антонова М.К., Першутов А.Г., Пронина М.В., ИП Угрюмова Надежда Федоровна) +

По общему правилу при определении прав и обязанностей хозяйствующего субъекта, необоснованно применявшего специальный налоговый режим, как плательщика НДС, сумма налога по операциям реализации товаров (работ, услуг) должна быть определена так, как если бы НДС изначально предъявлялся к уплате сторонним контрагентам в рамках установленных с ними договорных цен и полученной (подлежащей получению) от них выручки, то есть по общему правилу – посредством выделения налога из выручки с применением расчетной ставки налога.

Определение от 30 сентября 2019 г. № 305-ЭС19-17421 (с. Антонова М.К., Территориальная генерирующая компания № 2) –

Судебные инстанции исходили из того, что при проведении операции по освежению материальных ценностей государственного резерва налогоплательщик передает в государственный резерв материальные ценности, а взамен получает аналогичные или однотипные материальные ценности из данного резерва, в связи с чем данная операция признается реализацией товара и объектом обложения налогом на добавленную стоимость. Каких-либо исключений, освобождающих от обложения налогом на добавленную стоимость операций с материальными ценностями государственного резерва, налоговым законодательством не предусмотрено.

Определение от 09.09.2019 № 309-ЭС19-14202 (с. Першутов А.Г., Коммерческо-производственная фирма «СДС») –

Суды исходили из того, что право на вычет со стоимости всего объекта возникло у застройщика только после расторжения инвестиционных договоров, поскольку в период их действия этим правом обладали инвесторы как приобретатели объекта в соответствующей части.

Определение от 05.09.2019 № 304-ЭС19-14456 (с. Першутов А.Г., Водоканал) –

Основанием для доначисления налога на добавленную стоимость и отказа в возмещении налога послужили выводы налогового органа о необоснованном принятии Налогоплательщиком к вычету и необходимости восстановления налога на добавленную стоимость по сделкам, оплата по которым произведена за счет средств субсидий, предоставленных в целях возмещения затрат на ремонт систем тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Определение от 05.09.2019 № 308-КГ18-14309 (с. Завьялова Т.В., Газпром межрегионгаз Пятигорск) –

Признавая вывод налогового органа обоснованным, суды исходили из того, что Налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия имущества и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам, поскольку в силу пункта 1 статьи 54 НК РФ он обязан доказать наличие тех фактов своей хозяйственной деятельности, которые влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для определения размера налоговой обязанности. Суды сделали вывод о том, что Налогоплательщик не подтвердил причину выбытия газа и не предпринял соответствующих мер по установлению и устранению причин его выбытия. Налогоплательщик, зная о фактах выбытия газа в значительных объемах, продолжал приобретать газ в завышенном объеме при отсутствии его реализации, не оплачивая покупку газа, не неся реальных расходов, однако получая возмещение из бюджета со всего объема купленного газа. Вместе с тем, судами установлено, что у Налогоплательщика такие потери составили за 2012 год 22,2%, за 2013 год 27,5%, а после проведения корректировок объемов реализации газа объем разбаланса газа составил за 2012 год 39%, за 2013 год 51,3%, а в отдельных периодах достигал 88,7% (например в 3 квартале 2013 года).

Обзор налоговых новостей за октябрь 2019

Налог на прибыль

Определение от 30.09.2019 № 305-ЭС19-9969 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Объединенные пивоварни Хейнекен) –

В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются средства и имущество, полученные в счет погашения заимствований по договорам кредита или займа и иные аналогичные средства или иное имущество независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам. Данная норма применима к ситуациям, когда именно налогоплательщик (его правопредшественник) выступал участником заемных отношений, оформленных выдачей векселя. Возврат заимствования не приводит к образованию дохода у лица, которое ранее предоставило соответствующую сумму в долг и не включало эту сумму в состав расходов.

Для тех случаев, когда вексель выступал объектом имущества (ценной бумагой), полученного налогоплательщиком (его правопредшественниками) при участии в хозяйственном обороте, например, на основании сделки, предметом которой выступала передача прав на вексель, в соответствии с пунктом 1 статьи 280 НК РФ налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных данной статьей – с учетом доходов налогоплательщика, в том числе от погашения или частичного погашения их номинальной стоимости (пункт 2 статьи 280 НК РФ) и понесенных расходов, определяемых исходя из цены приобретения ценных бумаг (пункт 3 статьи 280 НК РФ). При этом, поскольку реорганизация не изменяет порядок налогообложения, исходя из пункта 1 статьи 277 НК РФ для определения налоговой базы при выбытии ценных бумаг налогоплательщиком может быть принята, в том числе, цена приобретения ценных бумаг его правопредшественником.

Определение от 26 сентября 2019 № 304-ЭС19-16859 (с. Антонова М.К., Термаль) –

Суды указали, что Налогоплательщик, являясь арендатором муниципального имущества, не представило документы, подтверждающие расходы по произведенному капитальному ремонту, а также не получил согласование на проведение ремонтных работ у учреждения.

Определение от 18.09.2019 № 306-ЭС19-15529 (с. Завьялова Т.В., Птицефабрика Краснодонская) –

Соглашаясь с выводами налогового органа, суды установили совокупность обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной хозяйственной деятельности контрагента, а также реальных хозяйственных операций контрагента и налогоплательщика по реализации сельхозпродукции. Указанные обстоятельства исключают возможность учета доходов в виде полученных денежных средств от контрагента в качестве доходов, связанных с деятельностью по реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, по которой ставка налога на прибыль устанавливается в размере 0 процентов.

Определение от 06.09.2019 № 302-ЭС19-14122 (с. Павлова Н.В., Сибмикс Интернейшнл) –

Суды пришли к выводу, в соответствии с которым Налогоплательщик в настоящем случае не имел оснований для учета в целях налогообложения курсовых разниц на основании документов, в которых невозможно идентифицировать волеизъявление соответствующих лиц, указанных участниками заемных отношений, а установленные судами по делу обстоятельства указывают на создание с участием должностных лиц налогоплательщика формального документооборота в целях легализации валютных поступлений - на протяжении длительного времени (в том числе после выхода из состава участников рассматриваемой иностранной компании) возврат средств в качестве займов с начислением процентов не осуществлялся, неустановленными лицами производилось продление сроков, установленных в первоначальных договорах. Доводы Налогоплательщика, в соответствии с которыми представленное в ходе рассмотрения материалов проверки одобрение сделок с разными сведениями об апостилях порождает налоговые последствия в виде признания спорных курсовых разниц, были отклонены судами, в том числе по мотиву непредставления при рассмотрении дела достоверных доказательств, подтверждающих полномочия должностного лица, подписавшего данный документ от имени компании Ремдан Инвестментс Лимитед. Кроме того, как отметил суд, в любом случае одобрение сделки в отношении ранее формально оформленных неизвестными лицами документов само по себе не может порождать налоговые последствия в виде учета курсовых разниц для целей исчисления налога на прибыль.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2019

НДПИ

Определение от 10.09.2019 № 305-ЭС19-14241 (с. Павлова Н.В., Нефтяная компания «Янгпур») –

Суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указали на то, что положения статей 342, 342.5 НК РФ не содержат ограничений в применении отрицательного значения показателя Дм или указания на применение нулевого значения в случае получения отрицательного значения показателя. С учетом того, что уменьшение произведения ставки налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) и коэффициента Кц производится путем вычитания, при применении общих правил математики отрицательное значение показателя Дм принимает положительное значение, увеличивающее ставку НДПИ. При этом судами также отмечено, что исчисляя НДПИ за спорный период, получив отрицательное значение показателя Дм (-306), налогоплательщик использовал его при расчете ставки НДПИ арифметическим способом, ограничившись лишь умножением налоговой ставки 919 рублей за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной, на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). Тем самым, налоговая нагрузка Налогоплательщика осталась неизменной с 2016 года и не увеличилась, как предусмотрено введенными с 01.01.2017 года изменениями.

УСН

Определение от 19 сентября 2019 г. № 309-ЭС19-16354 (с. Антонова М.К., ИП Головко Сергей Александрович) –

Основанием для доначисления налога послужил вывод налогового органа о необоснованном занижении Налогоплательщиком налогооблагаемой базы по УСН за проверяемый период на суммы операций по реализации объектов недвижимости. Судами отмечено, что реализованные объекты недвижимости принадлежали Налогоплательщику непродолжительное время и не использовались им либо членами его семьи для проживания; квартиры приобретались без отделки и в момент реализации в них никто не проживал и не был зарегистрирован; по некоторым квартирам имелась задолженность по оплате коммунальных услуг; предприниматель с покупателями лично не контактировал, сделки по реализации осуществлялись наличными денежными средствами; в материалах дела отсутствуют доказательства использования недвижимого имущества для удовлетворения личных потребностей Налогоплательщика как физического лица.

Определение от 13.09.2019 № 310-ЭС19-14756 (с. Павлова Н.В., Гусенко Екатерина Станиславовна) –

Суды установили, что реализованное имущество на момент его продажи Налогоплательщиком по своему характеру и потребительским свойствам не было предназначено для использования в личных, семейных и иных, не связанных с предпринимательскими, целях. Таким образом, суды пришли к выводу о наличии правовых оснований для доначисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2019

ЕНВД

Определение от 25 сентября 2019 г. № 308-ЭС19-16956 (с. Антонова М.К., ИП Ястребцов Олег Валентинович) –

Суды установили, что Налогоплательщик осуществлял торговлю продуктами в отдельно стоящих на земельном участке складских и административных помещениях. Товары для оптовой и розничной торговли хранились совместно в складских помещениях без разделения по виду торговли. При расчете ЕНВД Налогоплательщик применял в качестве физического показателя 15 кв.м площади, состоящей из основного помещения (9,8 кв. м) и кассы (5,3 кв. м), относимых Налогоплательщиком к площади торгового зала. Вместе с тем на территории торгового зала реализация товара не осуществлялась, при этом помещение, именуемое Налогоплательщиком торговым залом, и складские помещения фактически магазином не являются.

Определение от 12 сентября 2019 г. № 303-ЭС19-15183 (с. Антонова М.К., ИП Ку Сан Нок) –

Налогоплательщик оказывал транспортные услуги компаниям по перевозке сотрудников, оплата услуг производилась фиксировано из расчета 12 часового рабочего дня, вне зависимости от времени простоя, денежные средства перечислялись компаниями, между сторонами фактически сложились правоотношения по возмездному оказанию услуг, доказательств поступления доходов от физических лиц - заказчиков перевозки, предпринимателем не представлено, в связи с чем оказываемые услуги не свидетельствуют об оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров в целях исчисления ЕНВД и подлежат налогообложению по общей системе.

Определение от 05 сентября 2019 № 303-ЭС19-14721 (с. Антонова М.К., ИП Красовский Шалва Валерьевич) –

Основанием для доначисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, послужил вывод налогового органа о необоснованном применении предпринимателем системы налогообложения в виде ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности, связанной с реализацией товаров бюджетным учреждениям. Проанализировав условия заключенных договоров и фактическое их исполнение, суды установили, что условия договоров не отвечают признакам договоров розничной купли-продажи, полностью соответствуют категории поставки: контрагенты предпринимателя приобретали товар для последующей реализации в торговых точках, оплата производилась в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет предпринимателя до либо после выставления счетов на оплату, отгрузка товара осуществлялась на основании товарных накладных собственными силами покупателей, которым выставлялись счета.

Определение от 02.09.2019 № 305-ЭС19-14332 (с. Завьялова Т.В., ШАКО) –

Суды пришли к выводу о неправомерном применении налогоплательщиком системы налогообложения в виде ЕНВД, поскольку реализация газа не относится к розничной торговле и налогообложение данного вида предпринимательской деятельности должно осуществляться в рамках иных налоговых режимов.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Страховые взносы

Определение от 11.09.2019 № 309-ЭС19-14479 (с. Першутов А.Г., Лайф Вижн) +

В проверяемом периоде обществом по различным видам деятельности применялась упрощенная система налогообложения (УСН), а также единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Общество исходило из того, что условие применения пониженных тарифов для расчета 70 % в общем объеме доходов предполагает суммирование выручки как от УСН, так и от ЕНВД. Налоговый орган с таким подходом не согласился и пришел к выводу о необходимости учета в расчете исключительно выручки от УСН, вследствие чего, по его мнению, право на применение пониженного тарифа у общества отсутствовало.

Суды исходили из того, что уплата обществом по основному виду деятельности ЕНВД, а не применение УСН, само по себе не может являться основанием для отказа в применении пониженного тарифа страховых взносов.

Вопросы добросовестности

Определение от 30 сентября 2019 № 309-ЭС19-17541 (с. Антонова М.К., Челябинский цинковый завод) –

Суд, указал, что, по сути, общество привлекло денежные средства по кредитному соглашению для погашения взаимозависимой организацией (ООО «УГМК-Холдинг») долга по кредитному договору перед АО «Газпромбанк», установленная налоговым органом совокупность доказательств указывает на умышленные действия по созданию видимости реальности возврата аванса взаимозависимым лицом обществу и выдачи данному лицу займа, а также отсутствие намерения по исполнению договора купли-продажи с ООО «УГМК-Холдинг» по поставке цинкового концентрата и использованию кредитных средств в финансово - хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода.

Определение от 26.09.2019 № 301-ЭС19-15683 (с. Павлова Н.В., Печоранефтегаз) –

Договор между Налогоплательщиком и компанией «АРАВАК ЭНЕРДЖИ РАША Б.В.» (Нидерланды) по приобретению доли в уставном капитале ООО «Косьюнефть», не содержал условия о возможном внесении изменений в цену приобретаемой доли, был реально исполнен сторонами договора, соответственно, заключенное к договору дополнительное соглашение от 16.09.2015 является самостоятельной сделкой, по которой обязательства возникают только у налогоплательщика. Учитывая взаимозависимость сторон по названным договору и дополнительному соглашению, допускающую возможность согласование способа расчета, влияющего на налогообложение, суд пришел к выводу о том, что фактической целью заключения дополнительного соглашения по изменению цены исполненного договора являлось уменьшение налогообложения выплат по сделке приобретения Налогоплательщиком доли в уставном капитале ООО «Косьюнефть». При этом выводы судов являются обоснованными исходя из фактических обстоятельств дела, согласно которым фактически перечисление АО «Печоранефтегаз» в рамках договора купли-продажи в части дополнительных Соглашений в адрес Компании «Апачи Ойл Б.В.» («АРАВАК ЭНЕРДЖИ РАША Б.В.») денежных средств является выплатой иностранной организации доходов в виде распределения имущества российской организации.

Определение от 25.09.2019 № 308-ЭС19-16406 (с. Завьялова Т.В., Торговый Дом Вест-Ойл) –

Суды установили, что при наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с импортером Налогоплательщик приобретал товар через цепочку посредников, имитирующих реальную экономическую деятельность, в результате чего созданы условия для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль и применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость.

Определение от 23 сентября 2019 № 304-ЭС19-16609 (с. Антонова М.К., Сибтрансервис) –

Действия нескольких взаимозависимых лиц фактически являлись деятельностью одного хозяйствующего субъекта (налогоплательщика) в части оказания транспортных услуг на общих транспортных средствах, с попеременной или одновременной работой сотрудников (водителей), формально распределенных при трудоустройстве у трех работодателей, с общим управлением и контролем деятельности одним лицом, единой кадровой политикой и идентичными контрагентами. При этом осуществление в рамках одного договора комплекса связанных между собой услуг (транспортных и услуг по погрузке-разгрузке, стоимость которых включена в стоимость услуг по перевозке груза), в отношении которых предусмотрены различные системы налогообложения, влечет невозможность применения ЕНВД к доходам, полученным по таким договорам.

Определение от 16.09.2019 № 306-ЭС19-8129 (с. Завьялова Т.В., Охтин-Ойл) –

Суды отметили, что Налогоплательщик осознавал противоправный характер совершенных действий, создал формальный документооборот с целью незаконной минимизации налоговых обязанностей, следовательно, допускал наступление вредных последствий в виде необоснованного уменьшения налогооблагаемой базы и не поступления налогов в бюджет.

Определение от 16.09.2019 № 305-ЭС19-14537 (с. Павлова Н.В., ПОЛИМЕРТЕПЛО) –

Суд пришел к выводу о получении обществом необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного применения пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 5%, предусмотренной подпунктом «a» пункта 2 статьи 10 Соглашения, при выплате в 2012 году части распределенной прибыли в адрес компании, которая не являлась конечным бенефициаром (фактическим получателем дивидендов), поскольку фактическим владельцем прав на дивиденды (лицом, распоряжающимся экономической судьбой дивидендов (бенефициаром)) являлся контролирующий акционер компании - компания Strongfield Marketing Ltd (Сент-Винсент и Гренадины), в связи с чем в настоящем случае подлежат применению положения подпункта 3 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями от российских организаций, составляет 15%.

Определение от 09.09.2019 № 305-ЭС19-14507 (с. Павлова Н.В., АВТ Моторс) –

Исходя из норм вексельного законодательства, подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям, и разъяснений высших судебных инстанций, суды установили совокупность обстоятельств, свидетельствующих о согласованности действий участников сделок, которые имеют искусственный и преднамеренный характер, и по своему реальному экономическом смыслу направлены на безденежное прекращение обязанности Налогоплательщика перед контрагентом по погашению займа.

Определение от 09 сентября 2019 № 306-ЭС19-15150 (с. Антонова М.К., Тритон) –

Согласно заключению эксперта по компьютерной экспертизе, проведенной Экспертно-криминалистическим центром по материалам уголовного дела, возбужденного в отношении директора заявителя, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ по договорам на выполнение строительно-монтажных работ, заключенным между Налогоплательщиком и контрагентом, выполнены на ноутбуке, принадлежащем Налогоплательщику.

Практика Верховного суда за 3 квартал 2019