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Юзвак Максим

Учет расходов при смене объекта по УСН

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Рассматривается возможность учета расходов на недвижимость при смене объекта обложения по упрощенной системе (Письмо Минфина от 29 октября 2019 г. № 03-11-11/83088)