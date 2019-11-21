Учет расходов при смене объекта по УСН

А вы лично чем недовольны? Тем, что у людей появится возможность стать плательщиком НПД? ...
Угу, а о том, что себестоимость в Магадане и Калининграде, например, сильно будет отличаться, вы ...
Конкретная олигархическая группировка - это и есть государство....
Такие штуки, как в теме - действительно редки.А вот бизнес модель==========================Активн...
Вы только громко это не говорите. А то кто-нибудь наверху это услышит, такой механизм исчисления ...
Да многие, очень многие. Мне лично этот банк нравится. А такие штуки - как описаны в ситуации - к...
Комментаторы привели крайне мало примеров в пользу доводов о б обжаловании. Я увидел только один ...
Я только одного не понимаю - кто еще открывает расчетный счет в Тинькове этом?...
ну, тут все просто. штрафы. как и с СЗВ-м.
Кручу-верчу, запутать хочу! Очередная азартная игра от государства....
Не по разным фирмам и ип, а по видам продукции/услуг, ОКВЭДы разные. А в себестоимость много чего...
Причем отдать не 13%, а реальные, со всеми "взносами"
Ты не первая."КАЖДЫЙ обязан платить законно установленные налоги и сборы" ("Конституция Российск...
ФАТФ насквозь мутная карманная структурка пиндосов и их европейских и израильских подельников. Во...
Раз в месяц будем сообщать, если не каждый день, как в ПФ по данным о работе человека....
У нас, что все жители РФ полностью недееспособные?А это очень серьёзная проблема - что такое так ...
Есть люди успешные и остальные люди, которых сжигают, как нефть. Есть ещё люди, как еда, которых ...
Это не проблема: работодатель один раз в год сообщит куда следует сумму (одно число) выплаченной ...
Похоже, народ с президентом на разных планетах живут. У него пусть и скромный, но рост доходов, у...
Во Владивостоке моему отцу(84 года) приходит квитанция с начислением 0 руб. уже несколько месяцев...
Бизнес, особенно малый, выживает в условиях абсолютного беззакония. Налоговики в этом плане - одн...
2-ндфл никто не отменяет. Или РСВ.
Нам такое только во сне приснится.
Ага... или как мама сидит на сайте госуслуг и пытается деньги вернуть...))) Так, для этого все и ...
Очередной повод возвращаться к налу. А то пока бегаешь разбираешься- с голоду помрешь....
Ничего вы не понимаете, школ и больниц стало меньше в рамках ОПТИМИЗАЦИИ!)))...
Вот и верь им после этого
0 миллиардеров в 2000? Чет подозрительно
https://sozd.duma.gov.ru/bill/273179-7 А этот законопроект, просто забыли о нем в процессе расс...
А в чем вы видите проблему? У нас, что все жители РФ полностью недееспособные? Если уж на то пошл...
Да ладно, что же Вы так.. Аварийного жилья больше, так 19 лет прошло..Миллиардеров и чиновников с...
Бред редкостный. Допустим, работодателей освободят от УДЕРЖАНИЯ НДФЛ, но учет-то вести обязаннос...
Ага, а там и до революции недалеко.