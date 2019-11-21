Учет расходов при смене объекта по УСН

Над.К А вы лично чем недовольны? Тем, что у людей появится возможность стать плательщиком НПД? ... Проект по распространению НПД на новые регионы одобрен кабмином

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НатальяС Не по разным фирмам и ип, а по видам продукции/услуг, ОКВЭДы разные. А в себестоимость много чего... Дешевое основное средство: не запутайтесь в учете

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Старый ворчун У нас, что все жители РФ полностью недееспособные?А это очень серьёзная проблема - что такое так ... Уплату НДФЛ захотели переложить с налоговых агентов на самих физлиц

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Соловейка174 Ага... или как мама сидит на сайте госуслуг и пытается деньги вернуть...))) Так, для этого все и ... Новым законом часть пенсионеров освободили от платы за капремонт

akh9999 Ничего вы не понимаете, школ и больниц стало меньше в рамках ОПТИМИЗАЦИИ!)))... Как растут доходы населения? Путин подобрал словечко

Лёлька_ https://sozd.duma.gov.ru/bill/273179-7 А этот законопроект, просто забыли о нем в процессе расс... Кого освободят от обязательного аудита

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