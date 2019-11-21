На какие письма Минфина по налогам посмотрят инспекторы

Сделали обзор писем финансового ведомства за сентябрь.

Общие вопросы

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-02-08/72858, от 25 сентября 2019 г. № 03-02-08/74524

НК РФ не установлена обязанность налоговых органов исполнять письменные разъяснения, в которых выражена позиция Минфина России по вопросам, содержащимся в индивидуальных и (или) коллективных обращениях граждан и организаций, с учетом предоставленной информации по существу вопросов.

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Налоговый контроль

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-02-08/74230

НК РФ установлены максимальные сроки продления рассмотрения материалов налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля (в случае их проведения).

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-12-11/4/72961, от 23 сентября 2019 г. № 03-12-11/4/72965

Исходя из сущности правоотношений, возникающих у держателей реестра в процессе взаимодействия со своими клиентами, держатели реестра не могут быть отнесены к организациям финансового рынка для целей исполнения главы 20.1 НК РФ.

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-12-12/4/72956

Микрофинансовые организации в рамках своей деятельности могут осуществлять сделки с переданными от клиентов финансовыми активами в интересах этого клиента либо прямо или косвенно за счет клиента. Таким образом, если организация не включена в перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения главы 20.1 НК РФ в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), такая организация будет считаться отчитывающейся организацией финансового рынка.

Письмо от 27 сентября 2019 г. № 03-02-07/1/74424

НК РФ не предусмотрено ограничение по приостановлению операций по текущим счетам.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-12-11/4/74065

Для целей признания совокупности организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица международной группой компаний вышеуказанное условие, в частности, является выполненным в случае, если в состав совокупности таких организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица входит хотя бы одна организация (иностранная структура без образования юридического лица), которая признается налоговым резидентом Российской Федерации, и хотя бы одна организация (иностранная структура без образования юридического лица), которая не признается налоговым резидентом Российской Федерации.

При решении вопроса о представлении документации по международной группе компаний в компетентный орган иностранного государства (территории) следует руководствоваться законодательством соответствующего иностранного государства (территории).

Налоговая ответственность

Письмо от 19 сентября 2019 г. № 03-12-12/72257

При представлении специальной декларации в ходе третьего этапа декларирования вышеуказанные гарантии предоставляются в отношении деяний, совершенных до 1 января 2019 года, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 7 Федерального закона (часть 13 статьи 4 Федерального закона).

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-04-05/73945

Согласно части 13 статьи 4 Федерального закона гарантии, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4 Федерального закона, предоставляются в отношении деяний, совершенных (если иное не предусмотрено частью 4 статьи 7 Федерального закона), в частности, до 1 января 2019 года, - при представлении специальной декларации в ходе третьего этапа декларирования.

Обзор налоговых новостей за октябрь 2019

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 9 сентября 2019 г. № 03-03-07/69376

Суммы налога на добавленную стоимость, ранее правомерно принятые к вычету покупателем, возможно восстанавливать в том налоговом периоде, в котором товар возвращен продавцу.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-07-08/68819

При ввозе товаров на территорию Российской Федерации - опытных образцов, являющихся результатом выполнения научно-исследовательских работ, налог на добавленную стоимость подлежит уплате таможенным органам в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Евразийского экономического союза.

Письмо от 3 сентября 2019 г. № 03-07-08/67695

При оказании российской организацией услуг по перевалке и хранению в морском порту вывозимых с территории Российской Федерации грузов, не предназначенных для реализации, нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется при наличии документов, предусмотренных пунктом 3.5 статьи 165 НК РФ.

Письмо от 9 сентября 2019 г. № 03-07-14/69293

Поскольку осуществление саморегулируемой организацией аудиторов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами этой саморегулируемой организации, по существу является проверкой по соблюдению требований Федерального закона N 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, осуществление саморегулируемой организацией аудиторов такого контроля, не признается услугой для целей налогообложения и, соответственно, оказанием услуг, облагаемых НДС. У саморегулируемой организации аудиторов, осуществляющей в соответствии с Федеральным законом N 307-ФЗ внешний контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами этой саморегулируемой организации, оснований для выставления счетов-фактур по такому контролю не имеется.

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-07-14/73280

Перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения и освобождаемых от налогообложения НДС, предусмотрены пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ. В указанные перечни операции по оказанию индивидуальными предпринимателями, в том числе имеющими статус инвестиционных советников, услуг по финансовому консультированию, проведению вебинаров по финансовому консультированию и предоставлению информационно-аналитических материалов и обзоров по ситуации на финансовом рынке для коммерческого размещения на информационном интернет-ресурсе не включены. В связи с этим такие операции подлежат обложению НДС.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74014

В связи с этим суммы денежных средств, получаемые собственником имущества от государственных заказчиков на возмещение убытков в связи со сносом такого имущества и (или) его последующим восстановлением в целях освобождения территории для создания объектов капитального строительства, не являются денежными средствами, связанными с оплатой реализованных этим собственником товаров (работ, услуг), и в налоговую базу по НДС не включаются.

Письмо от 25 сентября 2019 г. № 03-07-07/73770

В отношении лекарственных средств, на которые регистрационные свидетельства отсутствуют, и том числе по причинам истечения срока действия регистрационного удостоверения и незавершенности процедуры перерегистрации, пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2019

Письмо от 12 сентября 2019 г. № 03-07-14/70163

Поскольку услуги по выступлению на лекциях и семинарах в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной организацией, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 13 сентября 2019 г. № 03-07-08/70551

В случае если согласно договору коммерческой концессии иностранная организация оказывает российской организации не только услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ, но и иные услуги, в том числе передачу прав на использование товарных знаков, коммерческого обозначения, местом реализации которых на основании статьи 148 НК РФ признается территория Российской Федерации, то в части таких услуг обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет также возлагается на иностранную организацию. Вычеты сумм НДС, уплаченных иностранной организацией в отношении комплекса услуг по передаче исключительных прав на основании указанного договора коммерческой концессии, включая права на использование программного обеспечения и баз данных, предоставляемых через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, производятся российским налогоплательщиком - покупателем при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 171 НК РФ.

Письмо от 19 сентября 2019 г. № 03-07-07/72032

Поскольку работы по реконструкции и строительству контактной сети городского электрического транспорта не относятся к регулируемым Федеральным законом работам, связанным с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, то для применения освобождения от обложения НДС, предусмотренного подпунктом 7.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в отношении таких работ оснований не имеется.

Письмо от 16 сентября 2019 г. № 03-04-06/71040

В случае если на основании агентского договора услуги по предоставлению в аренду объекта недвижимости, находящегося в общей долевой собственности юридических лиц, физических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, оказываются агентом от своего имени, то счета-фактуры в отношении таких услуг выставляются покупателям от имени агента.

Письмо от 18 сентября 2019 г. № 03-07-07/71807

Операции по предоставлению жилого помещения (квартиры) в рамках договора финансовой аренды (лизинга) освобождаются от налогообложения НДС.

Письмо от 11 сентября 2019 г. № 03-07-08/69931

Работы по геофизическому исследованию в нефтяных и газовых скважинах, находящихся на территории Республики Узбекистан, могут быть отнесены к работам, непосредственно связанным с недвижимым имуществом. В этом случае местом реализации таких работ, выполняемых российской организацией, в том числе для другой российской организации, на участке недр, находящемся на территории Республики Узбекистан, территория Российской Федерации может не признаваться и такие работы объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации могут не являться.

Письмо от 10 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/69631

Поскольку суммы денежных средств, получаемые в качестве компенсации организацией - пользователем земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, при изъятии этого земельного участка для муниципальных нужд, не являются денежными средствами, связанными с оплатой реализованных данной организацией товаров (работ, услуг), такие денежные средства в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 10 сентября 2019 г. № 03-07-11/69556

Согласно пункту 5.1 статьи 154 НК РФ при реализации автомобилей, приобретенных для перепродажи у физических лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом НДС и ценой приобретения указанных автомобилей. Данный порядок определения налоговой базы по НДС в отношении иных транспортных средств, в том числе мотоциклов, не применяется. В связи с этим налоговая база по НДС при реализации мотоциклов, приобретенных у физических лиц, определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК РФ, согласно которому при реализации товаров (работ, услуг) налоговая база по НДС определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, и без включения в них НДС.

Письмо от 27 сентября 2019 г. № 03-03-07/74528

Принимая во внимание, что на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ проценты по займам освобождены от налогообложения НДС, суммы процентов, получаемые продавцом от покупателя за предоставление отсрочки или отсрочки оплаты на условиях коммерческого кредита, не включаются в налоговую базу по НДС и, соответственно, НДС не облагаются. Данная позиция изложена в письме Минфина России от 17 июня 2014 г. N 03-07-15/28722, доведенном до сведения нижестоящих налоговых органов письмом ФНС России от 8 июля 2014 г. N ГД-4-3/13219@.

Акциз

Письмо от 20 сентября 2019 г. № 03-13-08/72464

В рассматриваемом случае получаемые Обществом полуфабрикаты в виде дизельных фракций, признаваемые средними дистиллятами, в соответствии с технологическим регламентом и технологией используются как компонент при смешении для получения мазута. Передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров, предназначенных для реализации, для дальнейшего производства неподакцизных товаров не осуществляется. Оснований для применения к указанной передаче подпункта 8 пункта 1 статьи 182 НК РФ не имеется.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2019

Налог на прибыль

Письмо от 2 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/67399

Суммы процентного (купонного) дохода, облагаемые по соответствующей налоговой ставке, могут быть уменьшены на соответствующие суммы процентного расхода, исчисленного в рамках короткой позиции по ценной бумаге. Вместе с тем статья 282 НК РФ не содержит положений о возможности переноса указанных расходов в части, превышающей соответствующие доходы, на будущее.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74132

Для целей налогообложения прибыли организаций расходы на проживание работника в гостинице при пребывании в служебной командировке должны быть подтверждены документами, свидетельствующими о фактически осуществленных затратах (подтверждающими оплату проживания) и оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом нарушение гостиницей соответствующих норм отраслевого законодательства Российской Федерации само по себе не свидетельствует об отсутствии расходов налогоплательщика.

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-03-07/73284

Учитывая, что пункт 1 статьи 252 НК РФ допускает использование в налоговом учете документов, косвенно подтверждающих произведенные расходы, считаем, что в случае утраты проездного документа, оформленного на бланке строгой отчетности, его могут заменить дубликат, копия экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транспортной организации, осуществившей перевозку физического лица, или справка из транспортной организации с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать физическое лицо, маршрут его проезда, стоимость билета и дату поездки.

Письмо от 20 сентября 2019 г. № 03-03-14/72475

При представлении налогоплательщиком в январе 2020 года налоговой декларации по акцизам за декабрь 2019 года вышеуказанные доходы следует отражать в составе внереализационных доходов в январе 2020 года.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74014

При этом доходы, полученные налогоплательщиками в качестве компенсации понесенных ими расходов, возникающих при осуществлении работ по переносу, переустройству принадлежащих им на праве собственности или оперативного управления объектов основных средств в рамках создания упомянутых объектов капитального строительства, не подпадают под действие нормы подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251 НК РФ и при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций подлежат учету в общеустановленном порядке.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/74141

Доходы в виде суммы санкций со дня принятия судом соответствующего решения до момента фактического погашения долга, подлежащие уплате на основании данного решения суда, учитываются для целей налогообложения прибыли на конец соответствующего отчетного периода (налогового периода) или на дату фактического погашения долга - в зависимости от того, какое событие произошло ранее.

Письмо от 13 сентября 2019 г. № 03-03-06/2/70581

Доходы в виде процентов по долговому обязательству учитываются в составе внереализационных доходов исходя из фактической процентной ставки по такому долговому обязательству, его непогашенной суммы и срока на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода.

В случае предоставления заемщику банком ипотечных каникул в соответствии с требованиями Закона N 353-ФЗ и внесения изменений в соответствующие кредитные договоры (договоры займа) признание доходов на период ипотечных каникул осуществляется в соответствии с условиями предоставления таких каникул. Следовательно, в случае, например, неначисления процентов на период ипотечных каникул внереализационный доход у банка не возникает.

Письмо от 18 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/71849

В случае если имущество не используется в основной деятельности и предназначено для реализации, то есть в терминах НК РФ является товаром, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается амортизируемым.

Письмо от 25 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/73637

Особый порядок учета расходов, подтвержденных электронными документами, положениями главы 25 НК РФ и статьей 272 НК РФ, в частности, не устанавливается. Следовательно, расходы, подтвержденные документами, составленными в виде электронного документа, признаются в том же порядке, что и составленными на бумажном носителе.

Письмо от 11 сентября 2019 г. № 03-03-06/2/69887

Для целей главы 25 НК РФ в случае принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам со счета налогоплательщика - лица, которому клиринговой организацией открыт торговый счет в драгоценных металлах, такая операция является операцией по реализации принадлежащих такому налогоплательщику драгоценных металлов.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/68942

При реорганизации юридического лица в форме выделения первым налоговым периодом по налогу на прибыль для вновь возникшей организации согласно статье 55 НК РФ является период с даты ее создания (государственной регистрации) до окончания года. Доходы и расходы, осуществленные вновь созданной организацией после даты ее государственной регистрации, отражаются в налоговом учете этой вновь созданной организации.

Письмо от 30 сентября 2019 г. № 03-03-06/3/74946

При получении фондом на основании решений органов государственной власти имущественного взноса на свое содержание и ведение уставной деятельности доходы в виде такого имущества не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При реализации указанного имущества доходы от такой реализации не подлежат уменьшению на его стоимость.

Письмо от 30 сентября 2019 г. № 03-03-07/74934

Кассовый чек подтверждает факт расчетов, но не является документом, обосновывающим экономическую целесообразность факта хозяйственной деятельности.

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-03-06/1/73272

Учет затрат на оплату внутригрупповых услуг российской организацией, входящей в международную группу, также регулируется вышеуказанными принципами, установленными главой 25 НК РФ. Следовательно, расходы на приобретение внутригрупповых услуг могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль при их соответствии таким требованиям статьи 252 НК РФ, как экономическая обоснованность, документальная подверженность и связь с деятельностью, направленной на получение дохода.

При этом вышеуказанные принципы и требования, предъявляемые к порядку подтверждения понесенных внутригрупповых расходов, не противоречат стандартам и принципам трансфертного ценообразования, установленным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности, в Руководстве ОЭСР по трансфертному ценообразованию от 2017 года

Письмо от 25 сентября 2019 г. № 03-08-05/73779

При увеличении обществом уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости доли его участника за счет нераспределенной прибыли прошлых лет у налогоплательщика - акционера данного общества, являющегося налоговым резидентом Германии, возникает доход в размере суммы увеличения номинальной стоимости доли, который следует квалифицировать как доход в виде дивидендов. Следовательно, налогообложение данного дохода немецкой компании осуществляется в соответствии с положениями статьи 10 "Дивиденды" Соглашения, регулирующей налогообложение дивидендов.

Письмо от 30 июля 2019 г. № 03-08-05/57529

Глава 25 НК РФ не содержит оснований, позволяющих распространить возможность применения ставки 0%, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, к налоговой базе, формируемой банком как налоговым агентом, при выплате дивидендов по акциям российских эмитентов, учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

КИК

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-04-05/73388

Обязанность налогоплательщика - контролирующего лица в качестве приложения к налоговой декларации, в которой отражена прибыль контролируемой иностранной компании, прилагать аудиторское заключение по финансовой отчетности такой контролируемой иностранной компании, в случае если постоянным местонахождением такой иностранной компании является иностранное государство, с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмена информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, установлена в тех случаях, когда в соответствии с личным законом или учредительными (корпоративными) документами такой контролируемой иностранной компании предусмотрено обязательное проведение аудита финансовой отчетности или аудит осуществлен иностранной организацией добровольно.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 4 сентября 2019 г. № 03-04-06/68038

В части обложения налогом на доходы физических лиц доходов адвокатов в соответствии со статьей 34.2 НК РФ разъясняем следующее.

Согласно положениям статьи 226 НК РФ налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями. Такие лица являются налоговыми агентами. При этом понятие "курсовая разница" в главе 23 НК РФ не используется. Порядок пересчета доходов, выраженных в иностранной валюте, предусмотрен пунктом 5 статьи 210 НК РФ.

Письмо от 4 сентября 2019 г. № 03-04-06/68022

Согласно пункту 3 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" установлено, что страховая выплата - это денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Следовательно, для иных лиц, не являющихся страхователями, застрахованными лицами или выгодоприобретателями, указанные выплаты не являются страховыми выплатами. Соответственно, особенности налогообложения доходов в виде страховых выплат, предусмотренные НК РФ, не применяются.

Письмо от 4 сентября 2019 г. № 03-04-05/67992, № 03-04-05/67982

Доходы в виде чаевых, перечисляемых клиентами ресторанов (кафе) напрямую официанту (с банковской карты клиента на банковскую карту официанта), освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы.

На доходы, перечисляемые физическими лицами на расчетный счет организации (ресторана, кафе), положения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ не распространяются.

Письмо от 3 сентября 2019 г. № 03-04-05/67630

Если супруги не использовали право на получение имущественных налоговых вычетов, то при приобретении ими квартиры в общую совместную собственность за счет общих доходов супругов каждый из супругов имеет право на получение имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в размере фактически произведенных расходов на приобретение квартиры и на погашение процентов по ипотечному кредиту с учетом ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 3 и пункта 4 статьи 220 НК РФ.

Если налогоплательщиком расходы на погашение процентов по целевому займу (кредиту) не заявлялись в состав имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении жилья, приобретенного до 2014 года, то он вправе претендовать на получение такого имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного на территории Российской Федерации после 1 января 2014 года.

Письмо от 3 сентября 2019 г. № 03-04-05/67833

Поскольку при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков возникают новые объекты права собственности, а первичные объекты прекращают свое существование, срок нахождения в собственности образованных при вышеуказанных действиях земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Практика Верховного суда за 3 квартал 2019

Письмо от 12 сентября 2019 г. № 03-04-05/70192

В случае приобретения квартиры одним из супругов до заключения брака оснований для предоставления другому супругу имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере расходов, понесенных на приобретение указанной квартиры, не имеется.

Письмо от 10 сентября 2019 г. № 03-04-05/69770

У наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав. Следовательно, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для целей налогообложения доходов физических лиц, установленный подпунктом 1 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ, исчисляется со дня смерти наследодателя.

Письмо от 10 сентября 2019 г. № 03-04-05/69623

При выплате индивидуальным предпринимателем физическому лицу, в том числе и не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, доходов за выполнение работ, оказание услуг в Российской Федерации, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации, указанное лицо признается налоговым агентом в отношении таких доходов и обязано исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 НК РФ.

Письмо от 2 сентября 2019 г. № 03-04-06/67405

Суммы страховых взносов, уплаченные по договорам добровольного личного страхования, включая договоры добровольного медицинского страхования, из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы, не включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.

Письмо от 5 сентября 2019 г. № 03-04-05/68722

Если решением суда сделка по отчуждению недвижимого имущества признана недействительной и применены последствия ее недействительности, то минимальный предельный срок владения таким недвижимым имуществом для целей налогообложения исчисляется с даты первичной государственной регистрации на него права собственности. В этом случае дата внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о праве собственности налогоплательщика на недвижимое имущество в связи с признанием сделки купли-продажи недействительной не учитывается.

Письмо от 11 сентября 2019 г. № 03-04-05/69855, № 03-04-05/69825

По общеустановленным правилам минимальный предельный срок владения земельным участком для целей обложения налогом на доходы физических лиц исчисляется с даты государственной регистрации на него права собственности после расторжения договора купли-продажи.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-04-05/74126

Пункта 7 статьи 3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового) агента), полагаем возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 27 сентября 2019 г. № 03-04-05/74290

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругой исчисляется с даты первичной государственной регистрации супругом права собственности на квартиру, приобретенную в общую совместную собственность супругов.

Письмо от 12 сентября 2019 г. № 03-04-05/70333

В соответствии с пунктом 21 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности. Согласно данной норме отсутствие трудовых отношений между организацией, оплачивающей обучение, и обучающимся лицом не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой оплаты. Суммы оплаты организацией стоимости обучения налогоплательщиков не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данным пунктом.

Письмо от 12 сентября 2019 г. № 03-04-05/70330

Использование пенсионером своего права на перенос остатка имущественного налогового вычета на предшествующие периоды в силу положения пункта 10 статьи 220 НК РФ не лишает его права на перенос в дальнейшем неиспользованного остатка имущественного налогового вычета на последующие налоговые периоды до полного его использования в случае получения налогоплательщиком в таких налоговых периодах доходов, облагаемых по ставке 13 процентов.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-04-05/74219

Право переноса на предшествующие налоговые периоды указанного имущественного налогового вычета, но не более трех непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток такого вычета, предоставляется налогоплательщикам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае представления налогоплательщиком налоговой декларации в 2020 году за 2019 год налоговым периодом, в котором образовался остаток имущественного налогового вычета, будет являться 2019 год.

Письмо от 20 сентября 2019 г. № 03-04-05/72521

Коллегия адвокатов в качестве налогового агента вправе учитывать в течение налогового периода в составе профессионального налогового вычета, предоставляемого адвокату, расходы адвоката на обязательное пенсионное страхование и на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-11-11/73352

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц предоставляются в случае получения доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. Налоговые вычеты, установленные статьями 218 - 221 НК РФ, не предоставляются физическим лицам, применяющим НПД, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-04-05/73880

Доход, полученный от продажи доли в нежилом помещении, переданной по агентскому договору организации, не освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц независимо от срока владения указанным объектом и от того, что налогоплательщик - собственник доли деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляет.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 5 сентября 2019 г. № 03-11-11/68560

Физическое лицо, оказывающее услуги на территории субъекта Российской Федерации, включенного в эксперимент, в том числе заказчикам из иностранных государств, вправе применять НПД при условии соблюдения иных ограничений, установленных Федеральным законом.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68828

Физическое лицо, оказывающее на территории г. Санкт-Петербурга услуги по сдаче в аренду (внаем) жилой недвижимости, не вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный налог".

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68813

Доходы от адвокатской деятельности не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68809

Если налогоплательщик оказывает услуги дистанционно посредством сети Интернет на территории субъекта Российской Федерации, который не включен в эксперимент, такое физическое лицо не вправе применять специальный налоговый режим НПД. При этом место регистрации заказчика услуги не имеет значения для определения места ведения деятельности налогоплательщика в целях применения НПД.

Налог на имущество

Письмо от 9 сентября 2019 г. № 03-05-05-01/69156

Основанием для неуплаты налога на имущество организаций арендатором в отношении учтенного на его балансе арендованного объекта недвижимого имущества является договор аренды, в котором предусмотрено, что учет переданного в аренду имущества ведется на балансе арендодателя. Кроме того, в случае если арендодателем является физическое лицо, уплачивающее налог на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 НК РФ НК РФ, то некредитная финансовая организация (арендатор) налог на имущество организаций не уплачивает.

Земельный налог

Письмо от 30 сентября 2019 г. № 03-05-06-02/74724

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и обладающие земельными участками на праве собственности, не освобождаются от уплаты земельного налога.

Страховые взносы

Письмо от 4 сентября 2019 г. № 03-04-05/67992

Если суммы чаевых перечисляются клиентами ресторана напрямую официанту (или выплачиваются наличными), то данные суммы чаевых не подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с пунктом 4 статьи 420 НК РФ как выплаты по договору дарения.

Письмо от 3 сентября 2019 г. № 03-15-06/67620

Вознаграждение, выплачиваемое организацией-заемщиком поручителю по договору о выплате вознаграждения за поручительство, на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ с учетом положений подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 13 сентября 2019 г. № 03-15-05/70542

Адвокаты уплачивают страховые взносы только на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Положениями главы 34 НК РФ не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов - адвокатов, являющихся инвалидами, от уплаты за себя страховых взносов, за исключением периодов, в частности, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, и т.д., указанных в пунктах 1, 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона N 400-ФЗ (пункт 7 статьи 430 НК РФ), а также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.

Требование своевременной и полной уплаты страховых взносов отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы.

Письмо от 20 сентября 2019 г. № 03-04-05/72521

Исходя из положений подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 432 главы 34 НК РФ адвокаты (в том числе адвокаты - члены адвокатских образований) являются самостоятельными плательщиками страховых взносов и самостоятельно производят в соответствии со статьей 430 НК РФ исчисление сумм страховых взносов.

Письмо от 19 сентября 2019 г. № 03-15-05/72261

Доходы, полученные адвокатами от осуществления адвокатской деятельности в коллегиях адвокатов (адвокатских бюро и юридических консультациях), а также за работу на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, являются общим доходом адвокатов от адвокатской деятельности, исходя из которого адвокаты производят расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В этой связи адвокат самостоятельно исчисляет и уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с общего дохода от своей деятельности и адвокатская палата субъекта Российской Федерации не является плательщиком страховых взносов с сумм выплачиваемого ему вознаграждения за работу на выбранной должности в указанной адвокатской палате.

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-15-06/73037

В общий объем доходов плательщиков на УСН для целей применения пониженных тарифов страховых взносов включались доходы, перечисленные в пункте 1 и подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК РФ, в том числе поименованные в статье 251 НК РФ, т.е. как учитываемые, так и не учитываемые при определении объекта налогообложения для уплаты налога при применении УСН. При этом главой 34 "Страховые взносы" НК РФ не установлено зависимости определения плательщиком страховых взносов критерия для применения пониженных тарифов страховых взносов от определения этой организацией объекта налогообложения для целей уплаты налога на прибыль организаций на основании главы 25 НК РФ или налога при применении УСН на основании главы 26.2 "НК РФ.

С учетом изложенного денежные средства, поступившие в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, учитываются в целях применения пониженных тарифов страховых взносов и в доле доходов от осуществления основного вида экономической деятельности, и в общей сумме доходов, принимая во внимание, что такой доход был получен организацией-агентом при осуществлении основного вида экономической деятельности.

УСН

Письмо от 4 сентября 2019 г. № 03-11-11/67993

Пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ установлен перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения у налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. Данный перечень расходов является исчерпывающим. Расходы, связанные с перепродажей услуг у поставщиков, оказывающих услуги обучения, в указанном перечне не поименованы.

Письмо от 3 сентября 2019 г. № 03-11-11/67593

Индивидуальный предприниматель при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вправе учесть расходы на приобретение пожарного гидранта, противопожарной муфты и огнетушителя при условии их приобретения в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в целях выполнения предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора.

Письмо от 4 сентября 2019 г. № 03-11-11/67953

Индивидуальный предприниматель при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, вправе уменьшить полученные доходы на расходы в виде суммы налога на имущество физических лиц, уплаченного в отношении недвижимого имущества (магазина), подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости в порядке, установленном главой 30 НК РФ, и используемого в предпринимательской деятельности.

Письмо от 11 сентября 2019 г. № 03-11-11/69903

Налогоплательщик УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, может учитывать стоимость комплектующих компьютера в составе материальных расходов в порядке, предусмотренном статьей 346.17 НК РФ.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68832

Поскольку индивидуальный предприниматель уплатил страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование 09.01.2019, то есть в налоговом периоде 2019 года, оснований для уменьшения суммы налога, исчисленной за налоговый период 2018 года, на сумму страховых взносов, уплаченных в 2019 году, не имеется.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-11-11/74071

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении объекта налогообложения могут уменьшать полученные доходы на расходы по зарядке служебных электрических мопедов при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-11-11/73036

суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком, применяющим УСН, по товарам, приобретенным Для дальнейшей реализации, в том числе ввезенным на территорию Российской Федерации из стран - участниц Таможенного союза, должны учитываться в составе расходов (подпункт 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ) по мере реализации таких товаров (подпункт 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ).

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-11-11/73354

Индивидуальный предприниматель вправе учесть в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумму компенсации за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в пределах установленных норм.

Страхование гражданской ответственности оценщика, являющееся условием осуществления его деятельности, относится к добровольному имущественному страхованию, расходы на которое не учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-11-06/2/73368

В отношении услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров, индивидуальный предприниматель вправе применять упрощенную систему налогообложения, а с площадью зала обслуживания посетителей менее 150 квадратных метров - систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Письмо от 25 сентября 2019 г. № 03-11-11/73803

Заемщик, который является налогоплательщиком, применяющим УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не вправе учесть в расходах прощенные ему проценты по займу, которые не были оплачены.

Письмо от 25 сентября 2019 г. № 03-11-11/73807

При приобретении и вводе в эксплуатацию основных средств в период применения УСН с объектом налогообложения в виде доходов с оплатой их стоимости в рассрочку суммы платежей за приобретенные объекты основных средств, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи после перехода налогоплательщика на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, налогоплательщик может учесть в составе расходов на приобретение основных средств в размере фактически оплаченных сумм.

Письмо от 25 сентября 2019 г. № 03-11-11/73529

Суммы, полученные в качестве упущенной выгоды, компенсации убытков, а также возмещения ущерба, связанного с затратами на восстановление качества земель (биологическую рекультивацию), учитываются налогоплательщиками УСН в составе внереализационных доходов.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-11-11/74067

Доходы комитента, применяющего УСН, по реализации товаров через комиссионера учитываются в налоговой декларации в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произошло поступление средств на счета в банках и (или) в кассу комитента.

Письмо от 27 сентября 2019 г. № 03-11-11/74434

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и осуществляющие несколько видов предпринимательской деятельности, на сумму торгового сбора вправе уменьшить только сумму налога, исчисленного с объекта налогообложения по виду деятельности, по которому уплачивается указанный сбор.

Названные налогоплательщики в целях применения пункта 8 статьи 346.21 НК РФ обязаны вести раздельный учет доходов и суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с этих доходов, по виду деятельности, по которому уплачивается торговый сбор.

Письмо от 26 августа 2019 г. № 03-11-11/65270

Расходы по оплате стоимости товаров, произведенных индивидуальными предпринимателями, впоследствии прекратившими статус индивидуального предпринимателя и окончившими ведение предпринимательской деятельности, но решившими ее возобновить, не учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

ЕСХН

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68787

Денежные средства, полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями в качестве субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, должны учитываться при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу.

Субсидии, полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями и не связанные с деятельностью по реализации произведенной сельскохозяйственной продукции (произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции), учитываются в составе внереализационных доходов, а значит, не включаются в сумму доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции и не влияют на отнесение организаций и индивидуальных предпринимателей к сельскохозяйственным товаропроизводителям.

ЕНВД

Письмо от 24 сентября 2019 г. № 03-11-06/2/73368

В отношении услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров, индивидуальный предприниматель вправе применять упрощенную систему налогообложения, а с площадью зала обслуживания посетителей менее 150 квадратных метров - систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-11-11/74112

В отношении предпринимательской деятельности по изготовлению и установке окон по заказам клиентов без выделения в договоре стоимости монтажа окон система ЕНВД не применяется. Указанная предпринимательская деятельность облагается в рамках иных режимов налогообложения (общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения).

Патент

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-11-11/68822

Организации не вправе применять патентную систему налогообложения.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-11-11/74059

Индивидуальный предприниматель, у которого имеется патент на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных, в отношении оказания услуг по предоставлению во временное пользование автоматических средств физическим лицам для того, чтобы они осуществляли самостоятельную мойку своих машин, не вправе применять ПСН.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-11-11/74156

Индивидуальный предприниматель при наличии патента на вид предпринимательской деятельности по оказанию обрядовых услуг может оказывать данные услуги как физическим, так и юридическим лицам.

ККТ

Письмо от 3 сентября 2019 г. № 03-01-15/67705

В случае направления кассового чека в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом), у пользователя контрольно-кассовой техники отсутствует обязанность по выдаче кассового чека на бумажном носителе.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-01-15/69039

При осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами за услуги перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа, пользователем может быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения о всех таких расчетах, совершенных за расчетный период, не превышающий календарного месяца или установленный законодательством Российской Федерации (но не позднее десяти календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой отчетности) клиенту.

Письмо от 6 сентября 2019 г. № 03-01-15/69035

В случае предоставления сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее - кооперативы) займов в рамках микрофинансовой деятельности и при погашении таких займов, а также при получении кооперативами займов в целях формирования фонда финансовой взаимопомощи и возврате таких займов применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 12 сентября 2019 г. № 03-01-15/70351

В случае, указанном в обращении, при передаче денежных средств на хранение применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 18 сентября 2019 г. № 03-01-15/71889

При осуществлении расчетов платежным агентом, в том числе ФГУП "Почта России", со страхователем контрольно-кассовая техника применяется платежным агентом. При этом дополнительное применение контрольно-кассовой техники страховщиком не требуется.

В случае осуществления расчетов со страхователем с участием страхового агента - физического лица, которое не является индивидуальным предпринимателем, контрольно-кассовая техника применяется страховщиком в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ, в том числе в части направления кассового чека страхователю.

Письмо от 18 сентября 2019 г. № 03-01-15/71891

В случаях, указанных в обращении, при выдаче организацией займов своим работникам применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 18 сентября 2019 г. № 03-01-15/71892

Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона N 75-ФЗ НПФ, в соответствии с уставом, в частности, аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений. Выполнение указанной функции НПФ не является деятельностью по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг для целей Федерального закона N 54-ФЗ, в связи с чем при аккумулировании пенсионных взносов и средств пенсионных накоплений применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 16 сентября 2019 г. № 03-01-15/71134

При получении взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах у фонда отсутствует обязанность применять контрольно-кассовую технику.

Письмо от 16 сентября 2019 г. № 03-01-15/71089

При возврате денежных средств, осуществляемом в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа, применение контрольно-кассовой техники названными организациями не требуется.

Письмо от 16 сентября 2019 г. № 03-01-15/71092

В случае, указанном в обращении, при получении инвестиционного взноса по договору инвестирования применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-01-15/73048

При получении оплаты по договорам уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве у ООО отсутствует обязанность применять контрольно-кассовую технику.

Письмо от 23 сентября 2019 г. № 03-01-15/73052

Прием членских взносов гаражно-строительным кооперативом не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 26 сентября 2019 г. № 03-01-15/74190

При получении денежных средств в безналичном порядке за товары положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на организацию-агента обязанность применять контрольно-кассовую технику. Вместе с тем при передаче денежных средств принципалу применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Госпошлина

Письмо от 10 сентября 2019 г. № 03-05-06-03/69604

Для освобождения от уплаты государственной пошлины детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за выдачу им паспорта гражданина Российской Федерации по достижении 14-летнего возраста необходимо представить договор об осуществлении опеки или попечительства, в том числе договор о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, договор о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).

Письмо от 18 сентября 2019 г. № 03-05-04-03/71772

В случае обращения организации в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в вышеуказанных случаях и принятия решения об отказе в переоформлении указанной лицензии организация имеет право на зачет уплаченной суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.