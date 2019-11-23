Отмена транспортного налога для инвалидов

frantic-gleb А как понимать эту фразу "если дивиденды будут перечислены сотруднику, то эта выплата будет ... На основании чего можно выплачивать дивиденды

frantic-gleb Я всех своих вновь открывающихся клиентов тоже сразу предупреждаю чтобы ни в коем случае не откры... В банках не отличают белый бизнес от черного

Над.К Нет. Датой извещения будет дата отправки уведомления. Отправляете ценное письмо и храните квитанц... Как ИП на УСН стать самозанятым

sib_drakon Здравствуйте. У меня ИП с УСН. Я зарегистрировался в "Мой налог", потом не сразу начал деятельнос... Как ИП на УСН стать самозанятым

Кошки Рyлят Вообще-то, это украдено из моей программы по реформе экономики РФ.https://www.klerk.ru/buh/news/4... НДС снизят до 15 %

Старый ворчун Прикол в том, что это не осознают сами налоговые инспекторши. Время от времени всплывают обсужден... Уплату НДФЛ захотели переложить с налоговых агентов на самих физлиц

RURU GURU TAX Да уж, мечтать надо, вредно не мечтать! Иногда у Справедливой России проскальзывают хорошие мысли... НДС снизят до 15 %

Ольга Коврижных ФНС как-то выуживает имущественные, транспортные налоги и тот же НДФЛ при продаже имущества с физ... Уплату НДФЛ захотели переложить с налоговых агентов на самих физлиц

irav1 а я из УЧИТЕЛЕй ушла в бухгалтеры и не жалею - мне нравится, иногда бесит, но всё равно-это моё, ... Про бухгалтера, который создает сайты и советует идти за мечтой и новой профессией

irav1 Хотят больше денег? Да вы о чем? Ни один магазинчик до 50 м или киоск не выживет , если заплатит ... «Хотим больше денег»: честный ответ Минфина на отмену ЕНВД

Lena613 ага, размечтались. государсвто задолбается ндфл выуживать у физлиц. а тут тебе одновременно и физ... Уплату НДФЛ захотели переложить с налоговых агентов на самих физлиц

былятам Всё это враньё. Ничего там не работает. "Незаметной и аккуратной"... по 150 чел сидит на небольшо... Сбой в ФНС: еще да или уже нет

НДФЛка Ваш максимальный вычет составит 600 тыс. рублей. Эти правила действуют для жилья, купленного... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Evgeniyaya А, если у меня одна квартира и та куплена в 1999 году, сколько я могу вернуть? ... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Кошки Рyлят ПрихОдите в аптеку, составляете бизнес-план, подаёте в кредитно-фармацевтический отдел заявку на ... Аптеки стали кредитовать покупателей