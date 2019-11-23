Отмена транспортного налога для инвалидов

Я тоже в августе 2018 ушел из бухгалтерии в web-разработчики. Научился делать сайты, немного коди...
А как понимать эту фразу "если дивиденды будут перечислены сотруднику, то эта выплата будет ...
Я всех своих вновь открывающихся клиентов тоже сразу предупреждаю чтобы ни в коем случае не откры...
Любая работа, в которую вложена душа, приносит удовлетворение. ...
Нет. Датой извещения будет дата отправки уведомления. Отправляете ценное письмо и храните квитанц...
А я-то уже обрадовался)))) Снизят. Ждите. В 24-м. Не раньше......
Здравствуйте. У меня ИП с УСН. Я зарегистрировался в "Мой налог", потом не сразу начал деятельнос...
Вообще-то, это украдено из моей программы по реформе экономики РФ.https://www.klerk.ru/buh/news/4...
Прикол в том, что это не осознают сами налоговые инспекторши. Время от времени всплывают обсужден...
Да уж, мечтать надо, вредно не мечтать! Иногда у Справедливой России проскальзывают хорошие мысли...
ФНС как-то выуживает имущественные, транспортные налоги и тот же НДФЛ при продаже имущества с физ...
И что в итоге приносит самое большое удовольствие - из профессий?...
Зря, завуч 60 тр стабильно, главное грамотно дурковать...
Уборщица за 4 часа получает 21тр,,,,,гы
вам всем больше 27тр буржуи платить не собираются
а я из УЧИТЕЛЕй ушла в бухгалтеры и не жалею - мне нравится, иногда бесит, но всё равно-это моё, ...
Хотят больше денег? Да вы о чем? Ни один магазинчик до 50 м или киоск не выживет , если заплатит ...
Странные какие-то люди, не делают того что вы хотите государевы люди - недовольны, пытаются что-т...
Норм. Я радиоинженер по образованию. В 90-е пошел в бухгалтерию. Дослужился да финдира, а теперь ...
ага, размечтались. государсвто задолбается ндфл выуживать у физлиц. а тут тебе одновременно и физ...
Я тоже недобухгалтер, недопрограммист), по диплому инженер-электрик. Переучилась ещё на финансист...
Неделю совещались с коллегами. Всё же решили, что это был кредит...
Всё это враньё. Ничего там не работает. "Незаметной и аккуратной"... по 150 чел сидит на небольшо...
Дата публикации: 22.11.2019 09:30«Мы это будущее понимаем, стараемся с ним работать, и надеюсь, ч...
Дата публикации: 21.11.2019 14:00Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, в свою очередь зая...
"Дума - не место для дискуссий" (с)
Ваш максимальный вычет составит 600 тыс. рублей. Эти правила действуют для жилья, купленного...
А, если у меня одна квартира и та куплена в 1999 году, сколько я могу вернуть? ...
У меня в функциональность-запасы только 3 галки: спецодежда и спецостнастка; возвратная тара; ко...
ПрихОдите в аптеку, составляете бизнес-план, подаёте в кредитно-фармацевтический отдел заявку на ...
Ну какие обсуждения, что Вы! У нас же демократическое государство....