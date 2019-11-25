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Юзвак Максим

Что важного для бухгалтеров нарешали осенью в Минфине, Госдуме и ВС

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Основные события и результаты в деятельности Министерства финансов, Верховного Суда, Государственной Думы в сентябре-октябре 2019.