Что важного для бухгалтеров нарешали осенью в Минфине, Госдуме и ВС

А можно ссылку на закон, на основании которого написана статья. Я не поняла про карты МИР. Если с...
И что ж тут позитивного? Очередная негативная новость про неадекватность Т, причем исходяшая от н...
Ну на вас судя по всему картинка впечатление произвела
В свете последних событий слишком много негативных новостей о Тинькоф-Банке. Нужен был позитивный...
Голодец предложила взносы увеличить еще на 1%. Им все равно на малый бизнес...
Тоже не увидела ни слова про упр.учет, только общие слова, какая вы умница. Эффект неожиданности ...
Ну да. Так объект обсуждения - не то, что случилось, а то, что сочинила (возможно, на основе как...
Я говорю о том, что каждый должен отвечать за свои поступки, а не искать виноватых вокруг, оправд...
Когда директор соглашается с заявлением директора - хорошо. А если отказывает?Куда обратиться дир...
Ну вы видимо у вас все хорошо и с логикой и анализом,товарищ-психиатр.За хайп спасибо.А позорище...
А через маркировку типа не будет ничего просачиваться, да? Ну еще бы, по 50 коп с каждого творожн...
Да не поверят уже государству.
А как верить, если ежу понятно что сквозь меркурий подделка просачивается стабильно? Уж и до ВВП ...
да я тоже про моментум это заметила еще пару лет назад
Ну так и отвечала бы: дали расходный, оформлен правильно, не было причин отказывать. А тут, судя...
Меркурий это обычный бюрократический фасад за которым проверки и взятки. Имитация деятельности дл...
Думаю, через некоторое время ресурс начнет сбоить и глючить......
Для финансового директора, у вас очень большие проблемы с логикой и анализом. (странно как вы им ...
Вообще-то кассир получает уже полностью оформленный расходный документ и выдает деньги указанному...
А причём здесь Хутин?В нормальном государстве, замена решения с подписью адвоката - ТЮРЬМА без ва...
подтверждаю, с утра не могу зайти
То есть очень даже могла и оспорить, и права свои отстоять, когда надо. Не так уж робка и беспомо...
Вопрос интересный, но поставлен криво. Директор не заявление пишет, а отдает распоряжения. Т.о. н...
Таких работодателей как Вы - единицы. Но не забывайте, что реальный доход сотрудника по факту не ...
При чем здесь государство? Речь идет о ЛЮДЯХ! А у вас логика - Если мальчик не женат, это Путин...
Отрицательное заключение Правительства. Считайте, что не рассматриваются. Заголовок неточен....
Вы забываете в каком государстве вы живёте.
Да еще бы количество отчетов сокращать, а не увеличивать. Иначе любой предприятие, даже малое, до...
Приученный (имеющий адекватных хозяев) щенок по слову "гулять" сам приносит намордник и поводок. ...
И как они будут выдавать эл.подписи, если примут законопроект? Интересно посмотреть скорость испр...
Приезжают с зондеркомандой в черном воронке и расстреливают на месте! ...
Мне нужно, чтобы напуганная или невоспитанная собака не бросилась на моего ребенка на прогулке ил...
Действительно - пусть на цыпочках ходит в подъезде, маленький топотун. Учить надо детей!! А не кр...