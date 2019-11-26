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Юзвак Максим

Налоговые последствия выплат пострадавшим при пожаре

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Рассматриваются последствия по НДФЛ и страховым взносам при выплате единовременной помощи пострадавшим от пожара (Письмо Минфина от 15 ноября 2019 г. № 03-04-05/88251)