Налоговые последствия выплат пострадавшим при пожаре

Вот жеж... Какие органы, если тут банкротство? :)
Вот как раз ограничение и есть 100 тыс.
@Denic Думаете имеет смысл *** на *** менять. Только время терять. А время это деньги. Деньги реш...
Про зп и выплаты физ лицам- это понятно. Но это не тот случай. Хозрасходы регулярно, ровными сумм...
Разница в экономической целесообразности произведенных расходов. Если закрыли левыми документами,...
Одно не исключает другого.
Это право организации - перечислять по безналу или выдавать наличными. К примеру, в одном дружест...
Потому что если я директор=учредитель, хочу, плачу зарплату себе, хочу -дивиденды, хочу - и зарпл...
А если для вас это не новость, зачем же вы упорно их упоминаете? ))...
Я не представляю, на что можно снимать миллионы кроме зп, при том, что в том 2014 году уже были р...
Она хорошо видна по искам этого конкурсного управляющего. И не только этого....
работодатели и так неохотно берут сотрудниц с маленькими детьми - частые больничные, а с непоным ...
Вот касаемо предыдущей ситуации https://www.klerk.ru/buh/news/483883/ - по диагонали погуглила, и...
Ну надо же, вот это новости на ночь глядя)
А там в ссылке на форум написано зачем )
Почему мне надо что-то придумывать, если в вашей же, клерковской, статье писано русским по-белому...
Вы представляете, могут и миллионы снимать - все зависит от вида деятельности. Впрочем, никто чер...
Кто-то предлагал не платить? Выплата дивидендов не имеет ни малейшего отношения к трудовому догов...
Да в данном случае как раз вы пугаете. Причем непонятно чем ) Вы даже не придумали последствия от...
Еще какие детины работают, правда я не знаю, как называется их отдел, но лет 5 назад кассовые док...
Да ну. Если учредитель=директор и нет трудового договора, это не означает, что зарплата за работу...
Я до этого прочитал ссылку на статью. Но статья - это статья. Сейчас увидела ссылку на дело и ск...
Нет трудового договора, нет и зарплаты, страховых выплат и больничных. А дивиденды к трудовому до...
В отделе кассовых проверок молодых спецов днем с огнем не найдешь. Кроме того, я так и не поняла,...
Полагаю, вы недооцениваете их способности, учитывая, что на места приходят молодые "специалисты"....
А к чему конкретно она может прицепиться? Признать, что не было подотчета при наличии кассовых до...
Нет тр.договора, но все-равно есть зарплата, страховые выплаты и дивиденды.Патамушта дирехтур - о...
Т.е. надо все бросить и идти раскапывать для вас ссылки? Сами вы почитать ничего не хотите? Все с...
Нормальный такой коммент. Единственный учредитель сам решает, будет он заключать трудовой договор...
отличайте уже-необходимость договора по выписке из ЕГРЮЛ... т.е... когда назначен директор.... Ст...
Можно я буду беззащитен и куплю на 15-20% дешевле?
Хотелось бы ссылку на движение дела в суде, с документами суда - я такой первоисточник предпочита...
С интернетом, блек-джеком и шлюхами
Ну вот, все как обычно - бухгалтера здравствуют и размножаются, а Михаил Абызов в тюрьме под след...