Освобождение от страховых взносов осужденных предпринимателей

Говорила мне мама иди в стриптизерши нееет пошла в бухи......
Вам смешно а мне в затраты брать
Ааа пацтулом... утащу себе на склад
Хороший совет, но не всем подходит. Детки-сады-школы-кружки развития, работа, быт и уже ночь..над...
Не, должен быть выбор. Кому то и правда негде больше покуражиться...
Здравствуйте. А если квартиру купили в ипотеку, подали на вычет, указали проценты по ипотеке, но ...
Добрый вечер. Если стоимость дома при строительстве составила 1550000 руб., а земля была приобрет...
Заходя на вашу страницу - указана ссылка на палату налоговых консультантов и диплом налогового ко...
Я нигде не состою меня не берут
тролли...молли... а Клерк не пробовал сделать нормальную идентификацию? Хотя наверное, зачем это ...
чтобы не выгореть в любой профессии:имейте хобби ....танцы, вышивание, кулинарное шоу...занимайте...
Кстати Бухгалтеры Ада, вы так в этой мошеннической организации Палата налоговых консультантов и с...
А когда будет продолжение???
Не, ну а что? Человек имеет право на мнение:) Троли они и в Африке троли:) без них нет веселья!...
Вы не участвуете в базарных склоках;)))) енто надо же!!! Наверное кто-то от вашего имени это дела...
И снова Тинькофф:))))) что не неделя так косяк у этого заведения! Ребята и девчата, не связывайте...
Так явно недвижимостью внесли, там где 5 млн. По виду деятельности видно...
Попадалось достаточно организаций, где вообще никакой не ведется. А там где пытаются что-то вести...
Я читала, и ну никак не подумала, что это про меня. А Вы почему стали защищаться?)...
Походу там вместо искусственного интеллекта сидит нанятый за 20тыс гастарбайтер с судимостью ...
Вы про другое ответьте плиз. И чё, прям у всех этих фирм уставные в пять лямов??? Их же надо чем ...
ОООО москвичи ради сиюминутной выгоды даже весьма прибыльное производство банкротят. Для начала с...
По моему, тут путаница, т.к. большая часть бухгалтеров, это счетоводы....
Не смей ходить маман твердилаНа дикий клерк ведь там живетЭксперт вопрос психолух быдлоИ кот...
Интересно, а можно ссылку на тролля?
А я хочу такого робота. Я бы гораздо больше успевал делать, а заниматься повышением квалификации ...
Y, вы полагаете, что бухгалтер только налоги считает? Как вы далеки от бизнеса........
Сейчас все ИП соблюдая закон пробивают на кассе все подряд, прикольно будет падение выручки после...
Опупенно, главное что ИП массово требуют отмены ЕНВД, денег у бабусек моррррре, дайте кассу, дайт...
это не я, это опять суд)) Не путайте меня с судом г. Самары)) "заявление конкурсного управляющего...