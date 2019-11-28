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Юзвак Максим

Налог на самозанятых для председателя многоквартирного дома

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Рассматривается вопрос применения налога на профессиональный доход председателем совета многоквартирного дома (Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-11-11/78435)