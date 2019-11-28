Налог на самозанятых для председателя многоквартирного дома

Т.е. примеров у вас нет. Так и запишем ;)
Я не исследовала этот вопрос, но если поискать, полагаю, найдутся и не такие примеры.А, тс, хотел...
Чтобы корова меньше ела, и больше давала молока-её надо меньше кормить, и больше доить (Н. Фоменк...
Мне до фонаря что там на Западе. Меня наши проблемы волнуют. Впрочем, у вас есть пример оправдани...
Но дело интересно было бы почитать.
Недоработки и перегибы есть в судебных системах всех стран, так почему же на загнивающем западе -...
А после обновления все доработки обязательно слетят?
А у нас даже дела не хотят заводить по изнасилования, вы не в курсе? Делают всё для этого.Каких е...
Первый вопрос: В Декабре 2013 заключил договор долевого строительства, сразу внес 100% по договор...
в "нормальном" - это в каком? В таком, где О.Дж.Симпсона оправдали за убийство жены (это США, есл...
А какая разница? Налоговые нарушения либо есть, либо нет. О том, что доначисления сделаны только ...
Драть таких "бизнесменов" как сидоровых коз.
рисков больше... вот там где один--там надо)))
увы непробивать при наличии нескольких магазинов--ну никак(((((...
Ура ура ура! Давайте уничтожим всех налогоплательщиков! И все, не нужно будет содержать ни судей,...
А вот это называется "самодурство".
Зато статья по комментариям опять в рейтинге растёт
Регистрацией занимается налоговый орган, который без соответствующих документов информацию в ЕГРЮ...
На счёт деградации не согласен! Есть все и профессионализм и юмор. Без этого не выжить ...
Речь о том, что попробуй, какой-нибудь высокопоставленный чиновник в цивилизованной стра...
Все разговоры в пользу нищих!!! Сейчас перед думаками одна задача мозги морочить. Займ...
а лучше ЗП сразу в налоговую перечислять
Я имею право не сообщать никому и не вносить в трудовую книжку сведения о работе по совмещению. М...
Радовались бы, что счет закрывают, а не бросают. Фу, достали банковские бюрократы...
В первом абзаце написано:
До тех пор, пока такого рода переводы не приравняют к таким переводам как налоги, т.е. без комисс...
так вроде ежемесячно только какие-либо изменения в кадрах подаются, если нет изменений с записью ...
Справедливости ради еще один ответ банка по ситуации
Эти так снизят, что последние штаны придется снять...
Тинькофф, браво! я серьезно! быстро и оперативно, даже здесь дали ответ! ...
@Старый ворчун, что есть, то есть. Рад что у Клерка такая грамотная аудитория, пора добавлять про...
А если сегодня у нас нет связи с интернетом, а завтра суббота и т.д., опоздание на 3 дня и еще не...
Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможен. Инфо...
Было бы не плохо что бы и ИП не забыли, сейчас, когда я спросила в ХоумКредит могу ли я с рс ИП п...