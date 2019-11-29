Учет расходов, ремонт обуви, привлечение подрядчик в рамках ПСН

Над.К Не может быть отрицательного остатка по расчетному счету. Он может быть ноль.Деньги списываются в... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Ali У меня банк по распоряжению ФНС снял денег больше чем было на счете. И теперь у меня отрицательны... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

ZZZhanna А если организация или ИП с 01.01.20 будет торговать маркированными товарами и потеряет право при... Как правильно сняться с учета плательщику ЕНВД

ZZZhanna а чем их делают? Простите за серость, какой документ в 1С надо создать, чтобы получить такую пров... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Ibrisami За предыдущего бухгалтера ответственность? Одно дело отвечать за свое и за восстановленный собст... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Денис Корниенко Спрос рождает предложение, будут пользователи, будут и решения, тем более что мак это тоже unix с... КрекОС, пекОС, REDОС

Старый ворчун Вполне логично для нормальной (а не извращенной в угоду фнс) финансовой отчетности.... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

n@tti Лажа не лажа, а, увы, реальность. Как выясняется не все "специалисты" утруждают себя этим занятие... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

swisstool Ну да, а если верить Росстату, то у нас рост экономики, доходов и вообще счастья у народа...... Руководитель ФНС заявил о сокращении объемов налогового контроля за 10 мес 2019 года

Бухгалтерия Ада слушает Ну вы то конечно все знаете,главное,что не надо подтверждать свою компетентность,просто можно ска... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Evgeniya19 судя по всему, пример был о том, что бывает и в разные дни реализация и поступление. Про день в д... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Кошки Рyлят Статья - фигня на палочке.Чисто поймать хайп ...Проводки 10-50 никто в 1С руками не делает (если ... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

alex1995 Наверно скоро мы будет приобретать не велосипеды, а ремкомплекты, не шубы, а куски шкур, не штаны... Как маркировать велосипеды: подробная методичка от Минпромторга

владимир немец У Вас шикарная подача информации ) статья меня как ИП шника даже повеселила несмотря на то... «Ночной бухгалтер». Малому бизнесу хотят сильно снизить налоги

alex1995 Вы хотите сказать, что клиент переходя к другому спецу не возьмет базу? Или вы не дадите? и новый... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Отчет1995 Верно ли я поняла, что судя по концовке статьи ...тема из серии "шило на мыло"? ... Контролеров станет меньше

geologov_12 Например, остатки обуви должны быть реализованы до 1 марта 2020 года.Ага, а что не... Обязательная маркировка: 7 разъяснений

geologov_12 Ну сколько можно писать про бухгалтерию для двоечников? Для кого это все? Почему так коряво?Ещё п... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц