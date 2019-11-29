Учет расходов, ремонт обуви, привлечение подрядчик в рамках ПСН

Не может быть отрицательного остатка по расчетному счету. Он может быть ноль.Деньги списываются в...
РКО - прочие расходы. Счет дебета - 10. Можете не благодарить...
У меня банк по распоряжению ФНС снял денег больше чем было на счете. И теперь у меня отрицательны...
А если организация или ИП с 01.01.20 будет торговать маркированными товарами и потеряет право при...
Это вы с кем сравниваете?)
а чем их делают? Простите за серость, какой документ в 1С надо создать, чтобы получить такую пров...
Прям представляю после вашего высокоинтеллектуального и полного достоинства коммента, как редакци...
Владимир, спасибо большое! Обязательно передадим редакции....
За предыдущего бухгалтера ответственность? Одно дело отвечать за свое и за восстановленный собст...
Спрос рождает предложение, будут пользователи, будут и решения, тем более что мак это тоже unix с...
Налоговые и суды давно стали ОПГ!!!
Так мозгов не хватает выделиться по-другому. Статейки вымученные, реклама толстая, отстаивать сво...
Вполне логично для нормальной (а не извращенной в угоду фнс) финансовой отчетности....
Лажа не лажа, а, увы, реальность. Как выясняется не все "специалисты" утруждают себя этим занятие...
Как неожиданно... кто бы мог подумать?
Ну да, а если верить Росстату, то у нас рост экономики, доходов и вообще счастья у народа......
Ну вы то конечно все знаете,главное,что не надо подтверждать свою компетентность,просто можно ска...
судя по всему, пример был о том, что бывает и в разные дни реализация и поступление. Про день в д...
Статья - фигня на палочке.Чисто поймать хайп ...Проводки 10-50 никто в 1С руками не делает (если ...
Наверно скоро мы будет приобретать не велосипеды, а ремкомплекты, не шубы, а куски шкур, не штаны...
У Вас шикарная подача информации ) статья меня как ИП шника даже повеселила несмотря на то...
Вы хотите сказать, что клиент переходя к другому спецу не возьмет базу? Или вы не дадите? и новый...
а что не так с кредитовым 51?
Верно ли я поняла, что судя по концовке статьи ...тема из серии "шило на мыло"? ...
...эксперимент....вкалывают там товарищи в Минпромторге...на скольких этажах народу сочиняли мето...
Например, остатки обуви должны быть реализованы до 1 марта 2020 года.Ага, а что не...
Ну сколько можно писать про бухгалтерию для двоечников? Для кого это все? Почему так коряво?Ещё п...
Это не наша) такой налоговой вообще не существует. Есть МИФНС 5 - это Кропоткин. А мрифнс5 это че...
Контроль не сократился, а в увеличился многократно, просто он теперь дистанционный. то, что Мишус...
И совсем это не проблема, если знаешь что делать, а главное - если делаешь, а не сидишь и жалуешь...