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Юзвак Максим

Учет расходов, ремонт обуви, привлечение подрядчик в рамках ПСН

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Рассматриваются отдельные вопросы, возникающие при применении патентной системы налогообложения в отношении ремонта обуви (Письмо Минфина от 5 ноября 2019 г. № 03-11-11/85064)