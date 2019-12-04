Клерк.Ру
Юзвак Максим

НДФЛ при возмещении ущерба, морального вреда, судебных расходов

4

Рассматривается вопрос обложения НДФЛ сумм компенсации реального ущерба, морального вреда, судебных расходов, а также штрафа, полученных по решению суда (Письмо Минфина от 15 ноября 2019 г. № 03-04-05/88244)