Замученный бухгалтер Так раньше, когда был подоходный налог, потом переделанный в НДФЛ, и на заре НДФЛ никто не возник... Досрочная уплата налоговым агентом НДФЛ не должна приводит к штрафу

titova-tlt Давно пора! Сколько можно смотреть на этот беспредел, творящийся в ПФ !!! Электронный обмен осозн... У экс-замглавы ПФР арестовали имущество и счета

YUM Если НДФЛ был уплачен до его удержания из дохода работника, то это означает, что сумма была... Досрочная уплата налоговым агентом НДФЛ не должна приводит к штрафу

Марианна08022013 не отменят, также, как и 18 % НДФЛ для олигархов не прокатило. Миронов старается, выслуживается, ... Курортный сбор отменят

Инна Д. Сначала прочла статью и уржалась, теперь читаю комменты и просто валяюсь. И таки: руки прочь от к... Какие тролли водятся на «Клерке». И зачем они тут

СветланаСПб Я изначально именно так (см.выше) эти изменения в НК поняла, а теперь у меня паника как у всех(( ... Невозможное возможно! Минфин разрешил совмещать ЕНВД с УСН при торговле обувью

Анастасия Перевалова точно и говорят:"извольте,сударь"))) прям дрянь,а не специалисты.У вас то успехи есть в бизнесе?... Зачем нужен управленческий учет бухгалтеру. Рассказываю