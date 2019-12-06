там не с юмором засада, а с его чувством
Ну ты ж наш любимый,как же без тебя
Так раньше, когда был подоходный налог, потом переделанный в НДФЛ, и на заре НДФЛ никто не возник...
и кошатники тоже ничо так попадаются
Зачем вообще привязываться к ставке,в ТК есть понятие суммированного учета рабочего времени...
Давно пора! Сколько можно смотреть на этот беспредел, творящийся в ПФ !!! Электронный обмен осозн...
Кто мешает компании составить соответствующий табель?
ООО ,круто! Я давно мечтаю об этом! Мечты сбываются!!!
Надо дополнить просьбу дедушке следующим пунктом:Дорогой Дедушка, надоумь этих идиотов в Госду...
Вся зарплата работника выплачивается из средств организации (или ИП). ...
Если НДФЛ был уплачен до его удержания из дохода работника, то это означает, что сумма была...
Ни в пенсионном фонде (https://rg.ru/2019/12/06/imushchestvo-eks-zamglavy-pensionnogo-fonda-aleks...
Ухты спасибки мы старались, к понедельнику ещё будет
Один пост "офигительнее" другого. Жена хрюкала как... самка собаки (боюсь писать литературное сло...
не отменят, также, как и 18 % НДФЛ для олигархов не прокатило. Миронов старается, выслуживается, ...
Уверяю вас, на других профессиональных сайтах то же самое! Поверьте....
Сначала прочла статью и уржалась, теперь читаю комменты и просто валяюсь. И таки: руки прочь от к...
Как там мерия Ярославля очутилась в призёрах? Чудеса!
"Основные поставщики говна и вентиляторов"
простите, но технари - тоже люди. Ворую!
авторы это мы с Ольгой,про лопату любимая фраза)
не, корону лопатой не поправили (кстати эту цитату из другой статьи запомнила у этого автора)...
Ага, просто не поделился или поделился неправильно. Плавали, знаем......
Ха, Тамбовская область. Сначала бы разобрался со своим Новороссийском...
Я изначально именно так (см.выше) эти изменения в НК поняла, а теперь у меня паника как у всех(( ...
Тычу мышом "новый отчет" - "электронный больничный", выбираю сотр. из списка, ввожу № б/л, тычу "...
Спасибо вам за рассказы, особенно смеялась от ваших хроник. Нет, я не бухгалтер, я смежник. Техни...
точно и говорят:"извольте,сударь"))) прям дрянь,а не специалисты.У вас то успехи есть в бизнесе?...
Если вы продаете "нерозничный" товар в рамках применения ЕНВД, то вас переведут на ОСНО. По-моем...
А что? Если я не бухгалтер, то мне эту статью и читать нельзя? Странная вы, дамочка. А мне нравит...