дурь...все дело в качестве той дури, которую курит Минфин и дает докуривать своей ФНСИ явно, что ...
Мдя... Ну, что, во всем бабы виноваты, кнечно
В 1С Розница все настраивается и причем пробивается 1 чек в котором указана оплата за товар по ви...
ККТ второй ставить нет необходимости, все это решается программно.То есть. Два склада(Торговый за...
Дэ юре - вы правы, это конечный выгодоприобретатель, не обязательно теневой. Но в формулировках Ф...
Согласна с сотовыми операторами. Если есть ФНС необходимость узнать детализацию какого либо счета...
забавно. Сразу свое бухгалтерское былое вспомнилось.Вот точно так все и происходит!...
54-ФЗ не запрещает совмещать в одной онлайн ККТ и ФН несколько режимов налогообложения. Для этого...
В 1,3 раза! Смешно, чо.Опять 1С в цирк веселых клоунов завезла.Мне вот только интересно, где они ...
не, прачка, это организатор вывода
Утащил. Буду теперь говорить, что пошел посетить своих наложниц!))...
Точно так же можно сказать, что за спортивный объект не смогли заплатить потому, что налоговая, г...
Все еще проще. Никто про освежение содержимого аптечек не догадался? И валерьянка туда же....
На полведра ********* с патефонными иголками, как говорилось героем одной книжки....
Дело не с том, что он региональный. Нужно, чтобы налог _платил_ сам охлос. Тогда он, возможно, ст...
то есть, дело только в НДФЛ?а куда деваются налоги физлиц на имущество/землю/транспорт...коммунал...
да прям уж... нация такая у нас - терпилоиды... ну сколько там вышло на протесты в Москве летом??...
Что-то подсказывает, что этот "инициативный гражданин" имеет прямое отношение к главе ФНС...
этот тараканище вообще когда нибудь успокоится греть свои ручонки???? ...
когда человек сам будет исчислять и уплачивать НДФЛ из своего кармана (а не какое-то там мифическ...
При этом и НДС, и ОС вполне нормально учитываются в той же "1с Предприятие 7.7." ...
Спасибо, коллеги за награду! Очень приятно!
Вроде, тогда цена осталась как была. Но я помню, прыгала от радости, что по стоянке сделали ЕНВД....
я поражен! КТО стонал когда стоянкам ЕНВД вменили?! и цена с 300 руб в мес возросла до 1200, а ка...
Зачем ставить 2 ККТ, если на 1 можно выбирать УСН или ЕНВД/ПСН?...
Слишком долго шли суды, вот и контрагент успел ликвидироваться, но все равно подозрительно...
А я как идиот переплатил 4500 рублей. Еще думаю, ничего себе налоги выросли!...
А потом когда-нибудь банк проведет платежку с Зарплатой, и не проведет платежку с НДФЛ ( или наоб...
Да кстати уже подпишись на нас а то чо как неродной
Вы, наверное, и на Бентли никогда не гоняли? :)Я, кстати, тоже не гонял... :)Где-то есть, я увере...
Согласен полностью. Добавлю, что раньше перечисленный НДФЛ может говорить о твёрдом намерении уде...
там не с юмором засада, а с его чувством
Ну ты ж наш любимый,как же без тебя
Так раньше, когда был подоходный налог, потом переделанный в НДФЛ, и на заре НДФЛ никто не возник...