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y.p А я как идиот переплатил 4500 рублей. Еще думаю, ничего себе налоги выросли!... А вам ИФНС не насчитала налоги трижды?

yante А потом когда-нибудь банк проведет платежку с Зарплатой, и не проведет платежку с НДФЛ ( или наоб... Досрочная уплата налоговым агентом НДФЛ не должна приводит к штрафу

paul13 Согласен полностью. Добавлю, что раньше перечисленный НДФЛ может говорить о твёрдом намерении уде... Досрочная уплата налоговым агентом НДФЛ не должна приводит к штрафу