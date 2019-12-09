Капитализация процентов, отказ в лицензии, налоговая реконструкция: обзор дел ВС

Судебная практика по налогам за октябрь 2019.
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
— отказ в выдаче лицензии при задолженности по налогам (Определение от 08 октября 2019 г. № 305-ЭС19-9748)
— отказ от рассмотрения жалобы (Определение от 24.10.2019 № 305-ЭС19-13650)
— налоговая реконструкция (Определение от 28.10.2019 № 305-ЭС19-9789)
— применение пониженных ставок по дивидендам (Определение от 02.10.2019 № 307-ЭС19-8719)
Отказные определения судей Верховного Суда:
— привлечение к ответственности за ненадлежащее пояснение (Определение от 25.10.2019 № 305-ЭС19-18245)
— капитализация процентов и обязанности налогового агента (Определение от 29 октября 2019 г. № 308-ЭС19-18658)
— применение льготной ставки по земельному налогу (Определение от 08.10.2019 № 310-ЭС19-16950)