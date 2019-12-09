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Юзвак Максим

Капитализация процентов, отказ в лицензии, налоговая реконструкция: обзор дел ВС

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Судебная практика по налогам за октябрь 2019.

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:

— отказ в выдаче лицензии при задолженности по налогам (Определение от 08 октября 2019 г. № 305-ЭС19-9748)

— отказ от рассмотрения жалобы (Определение от 24.10.2019 № 305-ЭС19-13650)

— налоговая реконструкция (Определение от 28.10.2019 № 305-ЭС19-9789)

— применение пониженных ставок по дивидендам (Определение от 02.10.2019 № 307-ЭС19-8719)

Отказные определения судей Верховного Суда:

— привлечение к ответственности за ненадлежащее пояснение (Определение от 25.10.2019 № 305-ЭС19-18245)

— капитализация процентов и обязанности налогового агента (Определение от 29 октября 2019 г. № 308-ЭС19-18658)

— применение льготной ставки по земельному налогу (Определение от 08.10.2019 № 310-ЭС19-16950)

 