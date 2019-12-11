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Юзвак Максим

Налоги при продаже имущества предпринимателя

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Рассматриваются налоговые последствия по НДС и НДФЛ при продаже имущества индивидуального предпринимателя (Письмо Минфина от 3 декабря 2019 г. № 03-07-14/93614)