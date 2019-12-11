Налоги при продаже имущества предпринимателя

Не будьте наивными. Прогрессивный налог прежде всего ударит по простому люду, т.е. по тем, кто за...
Увы, но новый функционал в 1С УНФ с автоматическим разделением по чекам в зависимости от режима н...
Была недавно тема, когда зарплату кота Васьки перечисляли на карточку директора...
А вы всерьез думаете, что руководство уполномочки само себя сдаст? ;) Омские уполномочки настольк...
Коммунисты, когда выдвигают такие предложения, не только взывают к экономической логике, но и нап...
а если он через работодателя терроризм финансировать захочет?Нет уж. Получил деньги на свою карту...
Твой вариант минимум в трое дороже 1С:7.7.Хотел бы сэкономить, купил бы коробку за 13000.Поэтому ...
АУУУУ Роструд!!! В трудовом договоре нет обязательных реквизитов карты !!! Там только путь - в ка...
Небольшая фирма занимающаяся ИТ аутсорсингом. Семь сотрудников. 50 баз 1с бухгалтерии. Базы файл...
Очевидно новость является продуктом недобросовестной конкуренции в Омске ...
Облако нужно тем, кому достаточно типовых возможностей программы, а возможности по капитализации ...
Там написано: «Это по официальному письму налоговой». Давайте посмотрим на это письмо, а то ...
коллега ходила в течение недели по утрам на 2 часа: то за направлениями, то анализы сдать, то рез...
зависит от ценности работника для работодателя
Если руки растут из плеч, а мозги - в гармонии с конфигуратором 1С, то можно и 7.7 заставить рабо...
Вообще-то есть обязанность выплачивать зарплату работнику. А не какому-то иному лицу....
Молодцы! Как всегда с толком и с юмором! Читаешь, получаешь ликбез и ещё ржешь до коликов :)))) Т...
А как же борьба с зарплатным рабством?"Заработная плата ... переводится в кредитную организацию,...
Прям такая суета вокруг этого 31-го. Всё равно кому надо - тот будет работать, кому не надо - не ...
Дурдом полный !! Когда это вдруг законная оптимизация стала уходом от налогов ????...
интересно а как они доначислили, документы запросили и сняли расходы какие то? Ведь по идее доки ...
Вот интересно, ИП же включил уплаченные взносы в расходы? А как быть с возвращенными взносами? Ст...
Да, эта новость уже и не новость! В этой ситуации надо устраивать жесткий правовой прессинг как в...
Моя компетенция подтверждена давно.А писать подобные опусы - это, как раз, ставить свою компетенц...
Ничего, что дедов-бабок мурыжат в Татарии? Давно она стала Крайним Севером с повышенной фиксирова...
Не получается поделиться в Одноклассниках,,,
Отбирать копейки у нищих пенсионеров, даже если они живут не по месту прописки, не может быть пра...
Это борьба с умниками, которые прописаны на льготных территориях, а сами проживают на обычных тер...
Помимо гос измены, почему не стоит вопрос о конфискации имущества? Если конфискация имущества и о...
Увела сотрудников и себя из Софмара, сегодня перезвонили и спросили: "вы подтверждаете что хотите...
Возвращала, геморройно очень. Два раза писала письма с приложением документов, возвращала 2тыс. м...
На людей оформляит займы турбозайм если не брали займ по вашим паспортным данным внутрение раслед...
мелочь ловят, а сами тоннами деньги тырят. Бедная страна, нищие люди, геноцид. притеснения. обман...