Учет по УСН отступного, госпошлины, приплода

я плакалЬ. барин, кормилец, позвольте плечико облобызать! всё радеете о нас, всё думы думаете....
Повторюсь: я не бухгалтер ни разу. Скорее, я с противоположной стороны. И у нас принято ругать ру...
То-то вы тут постоянно зависаете, что написано плохо. Любите плохое почитать на ночь?...
Я так полагаю, что это вопрос от респондента из солнечной Канады?)))...
Иногда ответственные папаши пишут заявление об удержании и перечислении алиментов до поступления ...
Помню, было целое обсуждение, как учитывать спортсменов, приобретенных у другого клуба - вот там ...
Очередная пугалка. Один спикер научит оптимизировать, другой напугает последствиями. ...
Я тоже так считаю. И Письмо Минфина от 13.11.2019 № 03-11-11/87500, из которого следует, что Минф...
Какой-то беспредел творится в стране. Принимают законы в которых чёрт ногу сломи, сами не могут р...
С расстрелянных взять нечего. Будут рубить по кусочкам....
А разве государство должно создавать новые рабочие места? У нас ведь вроде как капитализм....
Ну так станцуй.Если б тебя не было,мы б завели фейк аккаунт с названием "собачки гадят" и писали ...
Чем больше штрафы. тем больше откаты... Теперь воровать будут или много или никак......
Что за лютый треш? С ФОТ 2 300 000 одного работника взносов - 368 000 руб....
Ну, я же говорю, они пишут по методичке.Только слепые могут этого не видеть (ну или лохи, которых...
Отлично. В аптеке, где работает супруга, как разполучили ЭЦП для сотрудников (за деньги)потратили...
у меня тоже есть 1/2 квартиры в собственности, получила в наследство от родителей, которые в свою...
и топоры должны быть промаркированы в системе "Честный знак" :(...
...Закон запрещает специально уменьшать налоги...А если специально Увеличить налоги? ФНС за...
Если вы заполняете руками, т.е. не через специализированную программу, то прочерки ставите, а не ...
Законодательный источник - Налоговый кодекс РФ
"Закон запрещает специально уменьшать налоги" - поделитесь законодательным источником, пожалуйст...
Ощущение, что те, кто принимают законы с такими цифрами, просто не знают цену деньгам...Представл...
Точно, а случаи, когда предыдущий бух все завалил и сбежал, побросав все дела в непонятной куче, ...
Да, сердце сжимается от сочувствия)
Речь не о требовании, которое поступило после даты трудоустройства нового буха. Это уже текущая д...
Да, спасибо, поняла.В строках, где получается ноль , сначала 0,а потом прочерки? 0----------...
Ужжжасно. как их вообще различить эти продажи. с сайта они или с улицы пришли? контрольная закуп...
У вас первые взносы уплачены в апреле. Почему же вы их поставили в таблице в 1 квартал? Апрель эт...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли заполняю декларацию. ИП открылось в конце марта...
А иногда это и не ошибки, а некомпетентность нового, который то, что сделано правильно, считает о...
Минфин считает, что платить надо 1% от доходов и расходы не учитываются. За расходы придется поби...
по разному бывает. Штрафы могут быть потому, что документы не предоставили. А не предоставили- по...