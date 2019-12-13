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Юзвак Максим

Учет по УСН отступного, госпошлины, приплода

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Рассматривается вопрос об учете по УСН доходов от приплода скотины, получения отступного и компенсации госпошлины (Письмо Минфина от 1 ноября 2019 г. № 03-11-11/84537, от 15 ноября 2019 г. № 03-11-06/2/88161, от 26 ноября 2019 г. № 03-11-11/91465)