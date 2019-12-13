Диссертации по налогам за 2018 (от худшего к лучшему)

Рассматриваются диссертации по налоговому праву, защита которых состоялась в 2018 году.
0:30 – Критика и ее значение
03:51 – Структура обзора
5:15 – Планы на 2019
06:20 – Институт налоговых обязательств в налоговом праве российской федерации (Баринов Андрей Сергеевич)
43:05 – Юридическая ответственность в налоговом праве: теория и практика (Бортников Сергей Петрович)
01:04:47 – Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога (Печёнкина Анжелика Анатольевна)
01:37:10 – Правовое регулирование налогообложения юридических лиц в Российской Федерации и Республике Корея (Чо Ын Джин)
02:16:38 – Финансово-правовое регулирование налогообложения иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (Яруллина Гузаль Рафаэлевна)
02:43:05 – Принцип регулярности пересмотра налогового законодательства в государствах общего права (Айдаева Дина Зиявдиевна)
03:16:25 – Особенности правового режима налогообложения при несостоятельности (банкротстве) организации (Извеков Станислав Сергеевич)
03:51:17 – Особенности правового регулирования налогообложения в республике Сингапур (Фадеева Ирина Андреевна)
04:32:16 – Налогово-правовые аспекты применения концепции бенефициарного собственника («beneficial owner») дохода в Российской Федерации: проблемы и решения (Балакина Зоя Вадимовна)
04:59:35 –Особенности правового регулирования налогообложения в Испании (Дементьева Надежда Алексеевна)