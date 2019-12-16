На какие судебные дела будут зимой ориентироваться налоговики

Практика Верховного Суда РФ по налогам за октябрь 2019.

Общие вопросы

Определение от 29.10.2019 № 303-ЭС19-19985 (с. Завьялова Т.В., ИП Ветчинова Валентина Александровна против Октябрьский рыбокомбинат)

Обращаясь в суд, предприниматель указала, что ответчик, применяя специальный налоговый режим в виде ЕСХН и не являясь плательщиком НДС, незаконно увеличил стоимость товара на сумму налога.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, действия предпринимателя с учетом обстоятельств, установленных в судебных актах по делу № А24-3050/2017, суд установил наличие в них признаков злоупотребления правом в виде создания искусственного документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Учитывая, что истец при перечислении денежных средств осознавала фиктивность схемы хозяйственных операций, суды пришли к выводу, что предприниматель утратила право на судебную защиту в части истребования денежных средств, что по правилам статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет отказ истцу в защите принадлежащего права.

Определение от 23.10.2019 № 305-ЭС19-18756 (с. Завьялова Т.В., конкурсный кредитор Базаров В.А.) –

Инспекцией установлен ряд обстоятельств, в частности, создание организаций взаимозависимыми лицами, тождественность вида деятельности, взаимоотношения с одними и теми же организациями, переход сотрудников, деятельность по торговле товарами одной марки и в одних магазинах, заключение договоров аренды с бывшими арендодателями ЗАО «Найс» и ООО «Найс», а также иные факты, свидетельствующие о зависимости указанных обществ и их влиянии друг на друга. Установив по делу все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения спора, на основании полного и всестороннего исследования и оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи, признав, что в результате согласованных действий между указанными организациями налогоплательщик в целях уклонения от исполнения налоговых обязательств перевел свою финансово-хозяйственную деятельность взаимозависимому лицу – ООО «Михаэла», суды, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса, пришли к выводу о наличии у последнего обязанности по погашению налоговой задолженности ЗАО «НАЙС» и ООО «НАЙС».

Определение от 21 октября 2019 года № 302-ЭС19-18401 (с. Пронина М.В., ИП Сергейчук Александр Григорьевич) –

В качестве обстоятельств несения убытков предпринимателем указывалось на то, что незаконные действия налогового органа вынудили его обращаться за судебной защитой. На время судебного разбирательства он был отвлечен от предпринимательской деятельности, что привело к дополнительным расходам и недополученной прибыли. Оценивая данное заявление, суды нашли, что убытки, понесенные предпринимателем в его основной деятельности ввиду участия в судебном разбирательстве, не имеют причинно-следственной связи с обжалованными по настоящему делу решениями и действиями налогового органа, непосредственно из них не вытекают.

Утверждая о причинении морального вреда, предприниматель исходил из того, что в деятельности налогового органа в связи с принятием обжалуемых решений сформировалась ложная информация о неуплате страховых взносов, порочащая его деловую репутацию. Отклоняя эти доводы, суды учли, что распространения негативной информации не произошло. Сведения об имевшейся задолженности предпринимателя обращались в рамках служебной деятельности налогового органа и банка, доступа третьих лиц к ней не допущено.

Определение от 09.10.2019 № 309-ЭС19-17372 (с. Першутов А.Г., Нижнетагильский котельно-радиаторный завод) –

Суды первой и апелляционной инстанции, удовлетворяя требования общества, исходили из того, что непроведение инспекцией спорной корректировки нарушает права и законные интересы общества, нахождение которого в процедуре банкротства требует верного отражения всех налоговых обязательств в КРСБ.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, отказав обществу в удовлетворении заявленных требований. При этом суд кассационной инстанции указал, что в КРСБ отражается лишь заявленная в декларациях или исчисленная по результатам проверки сумма налога к уплате, но не налоговая база или вычеты. Фактически записи, которые просит сторнировать общество, являются доначислениями по результатам проведенных камеральных проверок, которые были предметом рассмотрения судами трех инстанций в рамках соответствующих арбитражных дел. Кроме того, пунктом 2 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденного приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, установлено, что при перерасчете сумм налога налогоплательщиком (налоговым агентом) не учитываются результаты налоговых проверок, проведенных налоговым органом, за тот налоговый период, по которому налогоплательщиком (налоговым агентом) производится перерасчет сумм налога. Если по результатам налоговых проверок налоговым органом доначислен налог к уплате в бюджет либо уменьшена сумма налога, исчисленная налогоплательщиком к возмещению из бюджета, то представление налогоплательщиком уточненных деклараций в связи с указанным не требуется.

Определение от 08 октября 2019 г. № 305-ЭС19-9748 (с. Антонова М.К., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Камелот-А)

Задолженность как препятствующая принятию уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии, не зависит от характера и размера не исполненной лицом публично-правовой обязанности.

Определение от 03 октября 2019 г. № 305-ЭС19-16922 (с. Антонова М.К., Ир-Лизинг) –

Суды исходили из того, что инспекцией приняты все меры по принудительному взысканию задолженности в рамках налогового законодательства, между тем, в рамках банкротного спора задолженность общества признана текущей и в случае неисполнения конкурсным управляющим обязанности по погашению текущих платежей, у налогового органа возникает право на обращение в суд с требованием об обязании конкурсного управляющего исполнить данную обязанность. Суды также отметили, что признание спорной задолженности безнадежной к взысканию лишило бы инспекцию права, предусмотренного законодательством о банкротстве.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2019

Налоговый контроль

Определение от 25.10.2019 № 305-ЭС19-18245 (с. Першутов А.Г., Акционерный коммерческий банк «АК БАРС») –

Банк не представил инспекции по ее требованиям надлежащие пояснения, обосновывающие размер убытка, отраженного в уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, суды признали правомерным оспариваемое решение инспекции о привлечении банка к ответственности за совершение налогового правонарушения по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ. Как установили суды, пояснения, которые были представлены банком, невозможно было сопоставить с данными, отраженными в налоговой декларации, и сделать вывод о том, что полученный убыток, является следствием превышения созданного резерва по кредитам над восстановленным, превышения созданного резерва под обесценение ценных бумаг над восстановленным и превышения положительной переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте над отрицательной переоценкой. При этом суды указали, что представленные банком в суд при рассмотрении дела налоговые регистры не обосновывают размер убытка, заявленного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, поскольку в них отражена только сумма и номер счета бухгалтерского учета и указанные регистры не содержат наименований хозяйственных операций, в связи с чем не представляется возможным проанализировать операции, включенные в статьи расходов и доходов.

Определение от 09 октября 2019 г. № 305-ЭС19-17804 (с. Антонова М.К., КОМОС ГРУПП) –

Суды указали на недоказанность Налогоплательщиком наличия переплаты по налогу на прибыль. В связи с тем, что к моменту представления Налогоплательщиком уточненных деклараций доначисление налога на прибыль по решению инспекции, принятому по результатам выездной налоговой проверки, признано законным, результаты камеральной налоговой проверки уточненных деклараций не могут являться основанием к сторнированию доначисленных решением инспекции сумм налога по выездной налоговой проверке.

Определение от 09.10.2019 № 306-ЭС19-17341 (с. Першутов А.Г., Спектртелеком) –

В ходе проведения инспекцией выездной налоговой проверки, общество умышленно уклонялось от проверки и противодействовало проведению проверки, а именно: изменило место постановки на налоговый учет в другом регионе страны, отсутствовало по месту новой регистрации в Республике Башкортостан, не обеспечило получение неоднократно направляемой налоговыми органами корреспонденции по юридическим и фактическим адресам как по месту старой регистрации, так и по месту новой регистрации, а также по домашним адресам учредителя и директора, не представило истребуемые документы для проведения проверки, позволяющие инспекции произвести соответствующие действия по определению реальных налоговых обязательств общества, суды признали правомерными действия инспекции по определению сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, в соответствии с положениями подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ расчетным путем, исходя из имеющейся у инспекции информации.

Определение от 01 октября 2019 г. № 308-ЭС19-13627 (с. Антонова М.К., Финторг) –

Суд отметил, что нарушение налоговым органом сроков составления акта налоговой проверки не препятствует ему в принятии того или иного итогового решения и не может само по себе предрешать его законность, что не позволяет признать такое процессуальное нарушение в качестве безусловного основания для отмены итогового решения налогового органа по смыслу пункта 14 статьи 101 Налогового кодекса.

Налоговые споры

Определение от 24.10.2019 № 305-ЭС19-13650 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Пронина М.В. Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро)

Кассационную жалобу оставить без рассмотрения по существу.

Обзор налоговых новостей за ноябрь 2019

НДС

Определение от 28 октября 2019 года № 301-ЭС19-18684 (с. Пронина М.В., Сибур-Нефтехим) –

Судами установлено, что в 2013-2015 гг. Налогоплательщик произвел списание материально-производственных запасов в связи с потерей качества, утратой свойств, невозможностью реализации, невостребованностью рынком и производством. Стоимость списанных материалов включена в состав внереализационных расходов. Одновременно Налогоплательщик оприходовало лом металла, полученного в результате списания товарно-материальных ценностей. Далее произведена реализация списанных материалов путем сдачи на площадку металлолома.

Судами установлено, что часть товарно-материальных ценностей реализована Налогоплательщиком в виде лома стального, то есть использована для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ. Поскольку реализация лома освобождена от обложения НДС, Налогоплательщик обязан восстановить суммы НДС, ранее принятые к вычету.

Согласно позиции, выраженной в письме Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.2016 № 03-03-06/0/1997, при списании товарно-материальных ценностей в связи с невозможностью их дальнейшего использования суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету по указанным объектам, необходимо восстановить для уплаты в бюджет.

Определение от 28 октября 2019 г. № 310-ЭС19-19010 (с. Антонова М.К., город Новомосковск) –

При реализации не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования, физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, обязанность по перечислению НДС в федеральный бюджет возлагается на продавца такого имущества. При этом отсутствие счета-фактуры с выделением НДС не может служить основанием для освобождения от обязанности по перечислению налога в федеральный бюджет.

Определение от 28.10.2019 № 305-ЭС19-9789 (с. Павлова Н.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., ИП Пяташов Михаил Егорович) +

Выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом - определение суммы налога, которая должна была быть изначально уплачена в бюджет.

По общему правилу НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей. Уплачиваемое (подлежащее уплате) покупателями встречное предоставление за реализованные им товары (работы, услуги) является экономическим источником для взимания данного налога. Соответственно, при реализации товаров (работ, услуг) покупателям НДС не может исчисляться в сумме, которая не соответствовала бы реально сформированной цене и не могла быть полностью предъявлена к оплате покупателями в ее составе, что по существу означало бы взимание налога без переложения на потребителя, за счет иного экономического источника - собственного имущества хозяйствующего субъекта (продавца). Аналогичная позиция ранее высказывалась Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определениях от 20.12.2018 № 306-КГ18-13128, от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744, от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085.

Определение от 21 октября 2019 № 308-ЭС19-17831 (с. Антонова М.К., Армавирский электрометаллургический завод в лице конкурсного управляющего) –

Договоры с контрагентами заключены в рамках строительства литейного производства общества и литейного объекта, работы по которым прекращены в связи с отсутствием денежных средств и появлением воды при начальном этапе строительства. Также установлено, что на территории Налогоплательщика расположен котлован, наличие техники, работников, каких-либо строений, в том числе подстанций, не обнаружено. Решением Арбитражного суда в отношении Налогоплательщика открыта процедура банкротства - конкурсное производство. Судебные инстанции, принимая во внимание, что результаты взаимоотношений с контрагентами не были и не будут использованы в деятельности, облагаемой НДС, а также восстановлены в соответствии с пунктом 2 статьи 170 НК РФ, руководствуясь положениями статей 146, 170, 171 НК РФ, пришли к выводу о неправомерном применении заявителем налоговых вычетов по НДС.

Определение от 15.10.2019 № 307-ЭС19-17523 (с. Павлова Н.В., Снабтех) –

Суды указали на то, что совокупность фактических обстоятельств дела свидетельствует о том, что инспекцией были предприняты все необходимые и предусмотренные налоговым законодательством действия для возврата Налогоплательщику спорной суммы НДС, а неисполнение заявки на возврат денежных средств связано с действиями следственных органов, и в случае осуществления возврата следственными органами ранее изъятой в рамках предварительного расследования уголовного дела заявки на возврат обществу НДС, процедура организации исполнения ее требований подлежит возобновлению.

Определение от 09.10.2019 № 305-ЭС19-17386 (с. Завьялова Т.В., ТВЭЛ) –

Суды установили, что названная сумма налоговых вычетов заявлена Налогоплательщиком по договорам на выполнение научно-исследовательских работ (оказание услуг), приобретенных обществом, как заказчиком, для их последующей реализации в адрес иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Суды пришли к выводу о неправомерном применении налоговых вычетов по НДС в отношении работ, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Налог на прибыль

Определение от 30 октября 2019 № 308-ЭС19-19365 (с. Антонова М.К., Санаторий «Маяк») –

Рассматривая спор по эпизоду включения в состав расходов по налогу на прибыль за 2015 год 4 400 000 рублей, уплаченных Налогоплательщиком за оказанные предпринимателем услуги по предпродажной подготовке зданий и уборке территории, суды установили, что инспекция пришла к выводу об оказании спорных услуг именно в 2015 году. Учитывая, что в 2016 году Налогоплательщик уже не являлся собственником спорного имущества и не мог нести расходы на оплату услуг по его предпродажной подготовке, суд признал выводы налогового органа в указанной части правомерными. Кроме того, суд указал, что увеличение расходной части налогооблагаемой базы за 2015 год не нарушает права и законные интересы Налогоплательщика.

Определение от 29 октября 2019 г. № 308-ЭС19-18658 (с. Антонова М.К., Новороссийский мазутный терминал) –

Согласно дополнительным соглашениям, заключенным между Налогоплательщиком и займодавцами, сумма начисленных процентов по договорам займа переведена в основной долг, что приравнивается к выплаченным иностранному лицу дивидендам. В этой связи суды признали наличие у Налогоплательщика как налогового агента на дату выплаты дивидендов иностранному лицу обязанности по исчислению и уплате налога на доход, полученный иностранным участником (акционером).

Определение от 14.10.2019 № 307-ЭС19-17436 (с. Завьялова Т.В., Лесозавод 25) –

В оспариваемом решении инспекция также установила, что Налогоплательщиком неверно классифицированы расходы на электроэнергию, теплоэнергию и расходы автотранспортного цеха. Налогоплательщик отнес указанные затраты в состав косвенных расходов и единовременно учел при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Отказывая в удовлетворении заявления в данной части, суды, оценив специфику деятельности Налогоплательщика, исходили из того, что спорные затраты являются неотъемлемой частью расходов, связанных с производственной деятельностью Налогоплательщика, а также формируют стоимость выпускаемой продукции. Таким образом, указанные расходы подлежат учету в качестве прямых расходов на основании статьи 318 НК РФ.

Определение от 02.10.2019 № 307-ЭС19-8719 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Пронина М.В., Логистический парк «Янино») –+

Налоговая ставка 5 процентов применима и к тем доходам, которые prima facie названы процентами по долговым обязательствам, но в силу положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах признаются доходами инвестора, являющегося резидентом Финляндской Республики – его дивидендами, полученными от российской организации.

Вклад в имущество может быть осуществлен иностранным участником российской организации только за счет того, что ему принадлежит – распределенного в его пользу (выплаченного) дохода. При этом в силу вышеуказанных норм публичного права данный доход подлежит налогообложению у источника в Российской Федерации. При рассмотрении дела судами установлено, что решения о внесении вкладов в имущество общества фактически исполнены в полном объеме: добавочный капитал сформирован и отражен в учете обществом не только исходя из величины ранее предоставленных займов, но и с учетом сумм начисленных по ним процентов. Таким образом, своими действиями общество по сути подтвердило факт выплаты дохода иностранному участнику в размере начисленных по займам процентов, переквалифицированных в дивиденды, и факт распоряжения полученным доходом со стороны иностранной компании. Следовательно, доводы общества об отсутствии экономического основания для взимания налога в сложившейся ситуации подлежат отклонению. Иной подход позволял бы не уплачивать налог ни при первоначальном формировании добавочного капитала за счет дохода иностранного участника, полученного из Российской Федерации, ни при последующем осуществлении выплат иностранному участнику, производимых за счет уменьшения этого добавочного капитала (пункт 2.3 статьи 309 Налогового кодекса), что не может быть признано правомерным.

Практика Верховного суда за 3 квартал 2019

Налог на имущество

Определение от 23 октября 2019 № 305-ЭС19-18387 (с. Антонова М.К., ЭКСПОСТРОЙГРУП) –

Определение от 21.10.2019 № 305-ЭС19-18436 (с. Завьялова Т.В., ДПП-Плаза) –

Определение от 21.10.2019 № 305-ЭС19-18441 (с. Завьялова Т.В., Л-КОМ) –

Определение от 21.10.2019 № 305-ЭС19-18438 (с. Завьялова Т.В., Траст Конг) –

Установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости не предполагает возможность произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

Земельный налог

Определение от 29.10.2019 № 302-ЭС19-18725 (с. Павлова Н.В., ИП Мулин Петр Николаевич) –

Суды указали на то, что Налогоплательщиком осуществлялось разукрупнение первоначально сформированных земельных участков, их регулярная продажа в значительном количестве по итогам рекламной кампании в средствах массовой информации, то есть использование в предпринимательских целях, не связанной с разрешенными видами использования участков. При этом состояние обследованных земельных участков не свидетельствует об эксплуатации земельных участков в соответствии с тем назначением, которое дает право на применение пониженной ставки земельного налога. Суды пришли к выводу, что земельный налог доначислен и заявлен к взысканию правомерно, исходя из установленных ставок земельного налога и поправочных коэффициентов с учетом использования земельных участков в предпринимательской деятельности заявителя, а именно - их продаже.

Определение от 23.10.2019 № 304-ЭС19-18513 (с. Завьялова Т.В., Разрез Камышанский) –

Суды пришли к правильному выводу о том, что в спорном налоговом периоде Налогоплательщик являлся землепользователем в отношении земельного участка и в соответствии с нормами главы 31 НК РФ обязано исчислить и уплатить земельный налог за 2015 год. Факт признания решением арбитражного суда права Налогоплательщика на земельный участок отсутствующим, не отменяет факт регистрации принадлежащего Налогоплательщику права постоянного (бессрочного) пользования в 2015 году.

Определение от 08.10.2019 № 310-ЭС19-16950 (с. Павлова Н.В., Центрсельэлектросетьстрой) –

Налоговое законодательство, как указали суды, не предусматривает возможность определения налоговой базы в отношении одного земельного участка с применением различных ставок, и у общества не имелось права на применение налоговой ставки в размере 0,3% от кадастровой стоимости в отношении части земельного участка.

Определение от 02.10.2019 № 305-ЭС19-16238 (с. Павлова Н.В., ИП Азаренко Вячеслав Михайлович) –

Оценив представленные сторонами доказательства (в том числе: выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации Азаренко В.М. 22.07.2008 в качестве индивидуального предпринимателя, выписку по банковскому счету предпринимателя о поступлении 32 233 083 руб. от физических лиц за приобретаемые земельные участки и арендуемые дома, размещенную в сети Интернет публичную оферту по реализации земельных участков), исходя из того, что при разрешении вопроса о правомерности применения ставки земельного налога подлежит установлению категория земельного участка и вид разрешенного (фактического) использования земельного участка, установив: Налогоплательщиком не представлено доказательств фактического ведения сельскохозяйственного производства либо использования принадлежащих ему земельных участков для удовлетворения личных некоммерческих нужд, что являлось бы основанием для применения льготной налоговой ставки, суды пришли к выводам об отсутствии у предпринимателя права на применение льготной ставки земельного налога в размере 0,3%.

Определение от 02 октября 2019 г. № 305-ЭС19-17427 (с. Антонова М.К., ФАУ «Центральный спортивный клуб Армии») –

Удовлетворяя заявленное требование, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что спорный земельный участок принадлежит Российской Федерации в лице Минобороны России, находится в постоянном (бессрочном) пользовании у Налогоплательщика, использовался в спорный период подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации исключительно для нужд обороны (проведения спортивных и физкультурных мероприятий), и соответственно, относится к земельным участкам, изъятым из оборота, и не признается объектом налогообложения, в связи с чем у Налогоплательщика отсутствовала необходимость подачи в инспекцию налоговой декларации по земельному налогу.

Отменяя судебные акты и отказывая в удовлетворении заявления, суд округа пришел к выводу о законности решения инспекции с учетом недоказанности Налогоплательщиком наличия правовых оснований для неисчисления налога, поскольку спорный земельный участок не изъят из оборота и не занят находящимися в федеральной собственности зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы. Представленные в материалы дела доказательства, в том числе правоустанавливающие документы и документы кадастрового учета свидетельствуют о том, что на спорном земельном участке расположены здание спортклуба и стадион, на котором проводятся спортивные и физкультурные мероприятия подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации.

Дайджест налоговых новостей за ноябрь 2019

УСН

Определение от 14 октября 2019 г. № 309-ЭС19-17982 (с. Антонова М.К., ИП Елфимов Юрий Константинович) –

Вопреки доводам Налогоплательщика об утрате права на применение УСН с 2012 года, что исключает доначисление налога оспариваемым решением, судами отмечено, что доначисление налога произведено за 2015 год, Налогоплательщик самостоятельно сдавал декларации по УСН, в том числе за 2014-2015 годы, налоговый орган принимал их исходя из того, что Налогоплательщик является плательщиком УСН, факт отсутствия заявления не свидетельствует о том, что заявитель не применял УСН.

Определение от 11.10.2019 № 306-ЭС19-17082 (с. Павлова Н.В., Синдяев Денис Анатольевич) –

Суд указал, что реализация Налогоплательщиком спорного недвижимого имущества являлась предпринимательской деятельностью, и утрата Налогоплательщиком статуса индивидуального предпринимателя в период совершения спорных сделок сама по себе предполагает одновременное прекращение действия применяемой им упрощенной системы налогообложения.

Страховые взносы

Определение от 29 октября 2019 г. № 309-ЭС19-18969 (с. Антонова М.К., ИП Павлова Светлана Александровна) –

Суды исходили из того, что принцип определения объекта налогообложения плательщиками налога на доходы физических лиц аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Таким образом, в целях определения размера подлежащих уплате заявителем страховых взносов за 2017 год, подлежала учету информация о доходах предпринимателя за этот период, уменьшенных на величину расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, отраженных в налоговых декларациях.

Определение от 22 октября 2019 г. № 306-ЭС19-18204 (с. Антонова М.К., ИП Иванов Иван Геннадиевич) –

Определение от 11.10.2019 № 306-ЭС19-17460 (с. Першутов А.Г., ИП Иванов Иван Геннадиевич) –

Судебные инстанции исходили из соблюдения налоговым органом процедуры принудительного взыскания задолженности и указали, что обоснованность начисления пени и законность требования № 9327 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 09.04.2018 установлена судебным актом по делу № А12-17901/2018. При этом суды отметили, что обязанность по возврату страховых взносов, присужденных на основании судебных актов по делам № А12-31039/2016 и № А12-23593/2016 возникла в отношении страховых взносов по иным кодам бюджетной классификации, администрирование по которым до 01.01.2017 осуществляли внебюджетные фонды.

Вопросы добросовестности

Определение от 21 октября 2019 г. № 309-ЭС19-18715 (с. Антонова М.К., Научно-производственное объединение «Технология») –

Основанием для принятия решения в оспоренной части послужил вывод инспекции о занижении налоговой базы по налогу на прибыль в связи с неправомерным включением в состав расходов затрат, связанных с приобретением имущественного права по договору уступки права требования.

Судебные инстанции отметили, что учредитель Налогоплательщика формально уступил Налогоплательщику право требования к третьему лицу, в отношении которого открыто конкурсное производство. При этом с заявлением о включении задолженности в реестр требований кредиторов Налогоплательщик не обращался, оплата уступленного права не подтверждена и задолженность по оплате уступленного права цедентом с цессионария не взыскана, что не свойственно обычной предпринимательской деятельности.

Определение от 07.10.2019 № 310-ЭС19-16685 (с. Павлова Н.В., Клюшникова Елена Юрьевна) –

Суды указали, что признание налоговым органом нереальности сделок налогоплательщика в части, касающейся расходов по приобретению товаров у спорного контрагента, не предполагает безусловным образом обязанности инспекции по уменьшению доходов проверяемого лица на сумму денежных средств, полученных им в от данного контрагента.