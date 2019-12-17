Минимальный размер алиментов: что изменится

МУПы и ГУПы вообще не садики ) Садики учреждения.
Это не так. Нормально так побурлили.
Вы вот это серьезно? ФНС давно и успешно отказывает налогоплательщикам по всяким разным поводам, ...
В вашей схеме есть один маленький, но очень важный ньюанс. Коммерческий УЦ запросто может, отказа...
Лучше спросить напрямую в садике. Рыба распоряжения стандартная на всю страну, и в ней есть реком...
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста. Планирую перейти из ИП на УСН на самозанятого до конца этого...
Простите, но всем наплевать на этот междусобойчик и тусовку "своих". Банки.ру давно уже не автори...
Оксана, мы посовещались и решили, что конечно же, можно. Это же Клерк, мы любим вас:) Пишите не s...
Можно ли в закупочном акте указывать данные водительского удостоверения вместо паспортных данных?...
Анекдот: Из пояснения генерального директора в милицейском (полицейском) протоколе: "Поскольку ли...
А наш краснодарский молчит до сих пор!
Лол! У вас что, отзывы левые или сквозной аналитики нет?
будет как с 6-ндфл- целый год объясняли, пересматривали и по-разному комментировали одни и те же...
не в деньгах дело обычно. И рад бы не работать, а работу кто сделает? В последние дни года хоть н...
ГИР БО же будет вместо ресурса Росстата. Так что все равно) Что воля, что неволя.Плохо то, что сд...
А если До начала такой акции курс купил, можно два в подарок?...
Недавно написала в трудовую инспекцию и в прокуратуру про "серую" зарплату. Никакой реакции))) Фо...
Не открывайте двери ночью, пусть ломают, когда начнут ломать, то вы наверняка можете испугаться ...
Сейчас Новый год! Время подарков, пишите, когда и какой курс уже купили на snegovskaya@klerk.ru П...
Главное это понять степень невротизма невротической личности нашего времени https://psyera.ru/461...
А вот теперь жаль, что приобрели курс раньше. Сейчас бы забрали сразу три :-/...
А что там за история была с её пробегом, может это не Эльвира а двойник, потому не подпускают ник...
отмена отчетности по УСН, но чувства двойственные ... :)
Ни разу не жалко. Зачищали объективные негативные отзывы на своем сайте за банковскую денежку, и ...
Ну вот ГИР БО как-то не радует, чесслово...
Не считают они по головам. Берут так же среднюю по предприятию. Может в других инспекциях как-то ...
Потому, что если государство позволит разбираться самим, люди начнут и думать сами. А этого допус...
Хм, как-то не вызывает сочувствия плач орды дармоедов, непонятно чем занимающихся на деньги налог...
О каком доверии вообще можно говорить, когда эти "силовики" ничем не отличаются от братков из лих...
Роструд блюдет права человека, в случае несчастного случая от переутомления Роструд скажет "а мы ...
Тихо высказала вчера вечером послушав выступление нашего Бречалова. Скажите мне - садики ведь не...
"изменить KPI для следователей" - как это вообще, а? Как можно в здравом уме устанавливать KPI (и...
У меня только один вопрос - почему? ну почему, работодатели с работниками не могут разобраться в ...