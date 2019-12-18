Учет расходов при переходе с ЕНВД/ПСН на УСН

Да, Франция наглядно показывает, что происходит, когда правительство пытается отнять деньги у гра...
ага с офшорами поработали, еще бы пчёлы против меда поработали ...
Детишкам в школах рассказывают, что в теории государство, правительство и президент придуманы нар...
Лучше бы с офшорами олигархов поработали. Но от них это сложно требовать т.к. они не могут трясти...
Контракт на поставку Гольф-кара уже заключен и исполняется (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/c...
Росстат работает и бесплатно. А что будет в гибро еще надо поглядеть...
Верное средство, проверенное в стройбате СССР на подражателях гордым сынам каказа:Назначаем мест...
Нам тоже долго звонили по бывшему сотруднику. Позвонят-позвонят, с полгода-год, да и перестанут. ...
Спасибо, нам и старое без надобности было )
Банки свои проблемы с ликвидностью решают, используя 115-ФЗ, а не с терроризмом борются. И это ЦБ...
Почему то не сохраняется заполненное заявление :(
Вы что, хотите как во Франции?Фиг вам, а не как во Франции - потому что там не рабы живут ......
да уж куда уж нам, малоимущим, до производительности труда богатых. ковыряемся что-то, ковыряемся...
Я верю в честность ПрезидентаИ в неподкупность постовых,В заботу банка о клиентах…В русалок верю,...
необходимость в декларации зависит не от того, сдавалась ли она раньше, а от того, вернул ли рабо...
Добрый вечер! Могли бы Вы и мне помочь' пожалуйста?
Я согласна с недовольством по поводу источников пособий на 2 ребенка!не справедливо получается! ...
Я дёрьмо почему не маркируют?
поздравляю вас, соврамши (с)На почте пенсии платят по платежным ведомостям, программа оператору к...
Вчера была на почте, так там объявили, что программа банка, через которую производят выплаты, не ...
Вот тут https://beru.ru/product/zvonok-s-knopkoi-navigator-ndb-a-dc01-1v1-wh-elektronnyi-besprovo...
полагаю, что декабрьскую уже все (или почти все) получили....
за счет дополнительных расходов на маркировку - это сильно....
Контора хочет читать все ваши исходящие документы и править их по своему усмотрению с последующей...
... еще есть пошлины за все - за выдачу паспорта, водительского удостоверения, загранпаспорта... ...
Всё, что люди хотели - это просто 1 (одна) КЭП для всего - для банков, для отчетов, для госуслуг,...
Пробежался по поправкам... Это "п...ц" какой-то... Само понятие ЭЦП и "безопасность" дискредитиро...
Так вы можете сами его почитать. Ссылка есть в новости
Так сказать - сделать воду прозрачной
Да закон по сути переопределил (если можно так выразиться) саму КЭП. Теперь это не КЭП в понимани...
очевидно на переходный период. Остальные станут недоосободоверенными агентами.НУ и маразм про 2 Э...
Че правда? Интересно в чем причина?
Т.е. теперь налоговая будет сама выпускать ЭЦП и сама же подписывать этой ЭЦП декларации за оргни...