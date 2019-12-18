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Юзвак Максим

Учет расходов при переходе с ЕНВД/ПСН на УСН

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Рассматривается новый порядок учета расходов при переходе с ЕНВД или патентной системы на упрощенную систему налогообложения (Законопроект № 862653-7)